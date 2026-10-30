Lupanje srca može da se javi zbog stresa ili fizičkog napora, ali ako ga prate bol u grudima, otežano disanje, vrtoglavica ili drugi ozbiljni simptomi, neophodno je odmah potražiti pomoć lekara

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Ubrzan rad srca ne mora uvek da bude razlog za zabrinutost, ali ponekad može da ukaže na ozbiljan zdravstveni problem koji zahteva hitnu procenu. Iako se broj otkucaja povećava tokom fizičke aktivnosti, uzbuđenja ili stresa, ubrzan puls u mirovanju, naročito ako je praćen drugim simptomima, ne bi trebalo zanemarivati.

Tahikardijaje medicinski naziv za ubrzan rad srca, odnosno srčanu frekvenciju veću od 100 otkucaja u minuti u mirovanju kod odraslih. Može da bude povezana sa stresom i anksioznošću, ali i sa poremećajima srčanog ritma, anemijom i drugim zdravstvenim stanjima.

Posebno je važno prepoznati simptome koji ukazuju na to da je potrebna hitna medicinska pomoć.

Devet znakova koje ne smete zanemariti

Ako se ubrzan rad srca javi zajedno sa nekim od sledećih simptoma, potrebno je obratiti pažnju na njihovu jačinu, trajanje i način na koji su nastali.

Lupanje ili nepravilni otkucaji srca

Osećaj da srce ubrzano lupa, preskače ili nepravilno kuca može da bude znak poremećaja srčanog ritma. Ako je takav osećaj nov, uporan ili praćen drugim tegobama, potrebna je medicinska procena.

Otežano disanje

Kratak dah ili osećaj da ne možete da udahnete dovoljno vazduha, naročito u mirovanju, uz ubrzan rad srca može da ukazuje na ozbiljan problem i zahteva hitnu procenu.

Uporan kašalj

Kašalj koji ne prolazi, posebno ako se javlja zajedno sa otežanim disanjem ili drugim znacima mogućeg srčanog problema, ne bi trebalo zanemarivati.

Vrtoglavica

Ubrzan rad srca praćen vrtoglavicom može da ukazuje na to da organizam ne dobija dovoljno krvi zbog poremećaja srčanog ritma ili drugog problema. Ako je vrtoglavica jaka ili se javlja osećaj da ćete se onesvestiti, odmah potražite pomoć.

Vrtoglavica nije bolest, već simptom koji može ukazivati na različite zdravstvene probleme – od bezazlenih do ozbiljnih Foto: Shutterstock

Izražen umor ili slabost

Neuobičajen umor i slabost, naročito ako nastanu iznenada i prate ih ubrzani otkucaji srca, mogu da budu znak da je potrebna medicinska procena.

Oticanje nogu, stopala ili drugih delova tela

Oticanje stopala, članaka, nogu ili šaka, posebno ako se javlja zajedno sa nedostatkom vazduha i ubrzanim pulsom, može da bude povezano sa problemima u radu srca.

Bol ili pritisak u grudima

Bol, stezanje ili pritisak u grudima uz ubrzan rad srca mogu da budu znak ozbiljnog srčanog problema, uključujući srčani udar. Ne čekajte da tegobe same prođu, već odmah pozovite hitnu pomoć.

Zbunjenost ili dezorijentacija

Iznenadna zbunjenost, otežano razumevanje, gubitak orijentacije ili poremećaj svesti uz ubrzan rad srca zahtevaju hitnu medicinsku procenu.

Mučnina i povraćanje

Mučnina i povraćanje mogu da prate različita zdravstvena stanja. Međutim, ako se jave uz ubrzan rad srca, bol u grudima, otežano disanje ili izrazitu slabost, neophodna je hitna medicinska procena.

Važno: Ako ubrzan rad srca prati bilo koji od ozbiljnih simptoma, naročito bol u grudima, otežano disanje, nesvestica ili iznenadna zbunjenost, odmah pozovite hitnu pomoć. Nemojte čekati da tegobe prođu same od sebe.

Ako osoba izgubi svest, proverite da li normalno diše. Ako ne diše normalno, pozovite hitnu pomoć, započnite kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR) prema uputstvima dispečera i upotrebite automatski spoljašnji defibrilator (AED), ako je dostupan.

Tahikardija je medicinski naziv za ubrzan rad srca, odnosno srčanu frekvenciju veću od 100 otkucaja u minuti u mirovanju kod odraslih. Foto: Shutterstock

Šta vas očekuje u hitnoj službi?

Kada se pacijent javi zbog ubrzanog rada srca, lekari najpre procenjuju njegovo opšte stanje, srčani ritam i moguće uzroke tegoba. Važno je da im kažete kada su simptomi počeli, koliko traju, da li se ponavljaju i koje lekove uzimate.

U zavisnosti od simptoma i nalaza, pregled može da obuhvati:

Elektrokardiogram (EKG) – beleži električnu aktivnost srca i pomaže u otkrivanju poremećaja srčanog ritma.

Ehokardiografiju – ultrazvučni pregled kojim se procenjuju građa i funkcija srca.

Rendgenski snimak grudnog koša – može da pomogne u proceni srca i pluća kada postoji sumnja na određene probleme.

Krvne analize – mogu da otkriju anemiju, poremećaje elektrolita i druge moguće uzroke ubrzanog pulsa.

Merenje zasićenosti krvi kiseonikom – procenjuje koliko je kiseonika prisutno u krvi.

U odabranim slučajevima lekar može da preporuči i dodatne preglede, poput magnetne rezonance srca ili koronarografije, ako za to postoje medicinske indikacije.

Lečenje zavisi od uzroka i vrste poremećaja srčanog ritma. Može da obuhvati lekove, električnu kardioverziju ili katetersku ablaciju, postupak kojim se ciljano deluje na tkivo odgovorno za određene aritmije. U hitnim situacijama primenjuje se terapija koja odgovara konkretnom stanju pacijenta.

EKG pruža lekaru dragocene informacije Foto: Shutterstock

Kako smanjiti rizik od ponovnih epizoda?

Prevencija zavisi od uzroka ubrzanog rada srca. Zbog toga je važno da se ponavljane epizode ispitaju i da se leči eventualno osnovno oboljenje.

Određene navike mogu da doprinesu očuvanju zdravlja srca:

Uravnotežena ishrana: Prednost dajte povrću, voću, integralnim žitaricama, mahunarkama, ribi i drugim kvalitetnim izvorima proteina. Ograničite prekomeran unos soli, dodatih šećera, zasićenih i trans masti, kao i izrazito prerađene hrane.

Redovna fizička aktivnost: Kretanje doprinosi zdravlju srca i krvnih sudova. Odraslim osobama se uglavnom preporučuje najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, ali osobe sa dijagnostikovanim poremećajem srčanog ritma treba da se posavetuju sa lekarom o tome koji nivo napora je bezbedan.

Dovoljno tečnosti: Dehidratacija može da doprinese ubrzanju pulsa, pa je važno unositi dovoljno tečnosti, u skladu sa individualnim zdravstvenim stanjem i savetom lekara.

Oprez sa kofeinom i alkoholom: Kod nekih ljudi kofein, alkohol i drugi stimulansi mogu da izazovu ili pogoršaju palpitacije. Ako primetite povezanost između određenih napitaka i tegoba, razgovarajte sa lekarom o mogućim promenama.

Prestanak pušenja: Izbegavanje duvanskih proizvoda i psihoaktivnih supstanci važan je korak u očuvanju zdravlja srca.

Dobar san i kontrola stresa: Redovan raspored spavanja, dovoljno odmora i tehnike opuštanja mogu da pomognu u kontroli stresa, koji kod nekih ljudi doprinosi ubrzanom radu srca.

Kontrola telesne težine i hroničnih bolesti: Povišen krvni pritisak, dijabetes i poremećaji masnoća u krvi zahtevaju odgovarajuće praćenje i lečenje.

Odraslim osobama se uglavnom preporučuje najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno Foto: Shutterstock

Kada je potrebno zakazati pregled?

Ako se ubrzan rad srca ponavlja, javlja u mirovanju, traje duže nego obično ili je praćen drugim tegobama, obratite se lekaru čak i kada simptomi nisu izrazito jaki. Lekar može da proceni da li su potrebni EKG, laboratorijske analize, Holter EKG ili dodatni kardiološki pregledi.

Kod određenih aritmija mogu biti potrebni lekovi, kateterska ablacija ili, u specifičnim slučajevima, ugradnja pejsmejkera ili implantabilnog kardioverter-defibrilatora.

Nemojte samostalno uvoditi, prekidati ili menjati terapiju za srce. Takođe, nemojte pokušavati da usporite srčani ritam kućnim metodama bez saveta zdravstvenog radnika, jer odgovarajući postupak zavisi od vrste aritmije i opšteg stanja pacijenta.