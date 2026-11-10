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Pojedine promene na koži javljaju se i pre nego što se otkrije povišen šećer u krvi

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Dijabetes ne utiče samo na nivo šećera u krvi već i na zdravlje kože. Suvoća, svrab, učestale infekcije, tamne mrlje ili rane koje teško zarastaju mogu da budu posledica bolesti, a pojedine promene javljaju se i pre nego što se dijabetes otkrije. Procenjuje se da oko trećine obolelih ima neki oblik kožnih tegoba, zbog čega je važno prepoznati upozoravajuće znakove.

Prema podacima Američkog udruženja za dijabetes, dobra kontrola glukoze u krvi smanjuje rizik od brojnih komplikacija na koži. Dermatolog dr Džastin Ko sa Univerziteta Stanford posebno naglašava značaj svakodnevnog pregledanja stopala, nege kože i pravovremenog lečenja infekcija.

Koje promene na koži ukazuju na dijabetes?

1. Bakterijske infekcije. Osobe sa dijabetesom podložnije su infekcijama poput čireva, čmička i upala oko noktiju. Zahvaćeno područje obično je crveno, otečeno, bolno i toplo na dodir, a lečenje često zahteva antibiotike.

Osobe sa dijabetesom podložnije su infekcijama poput čireva, čmička i upala oko noktiju Foto: Profimedia

2. Gljivične infekcije. Posebno su česte infekcije izazvane gljivicom Candida albicans, koje se manifestuju crvenilom, svrabom i sitnim plikovima, naročito u pazuhu, preponama i između prstiju. Pukotine na koži olakšavaju prodor bakterija i razvoj dodatnih infekcija.

3. Svrab i suva koža. Pored gljivičnih infekcija, uzrok može biti slabija cirkulacija, naročito u potkolenicama. Pomažu blaga sredstva za pranje i hidratantne kreme, koje ne treba nanositi između prstiju na stopalima.

4. Vitiligo. Ovaj autoimuni poremećaj izaziva gubitak pigmenta i pojavu belih mrlja, najčešće na licu, rukama i grudima. Češće se povezuje sa dijabetesom tip 1, jer obe bolesti imaju autoimunu osnovu.

5. Rane usled neuropatije. Oštećenje nerava može da smanji osećaj bola u stopalima, pa povrede i žuljevi prolaze neprimećeno. Tako nastaju otvorene rane, odnosno ulkusi, koji se teško zaceljuju i predstavljaju rizik od ozbiljnih infekcija.

6. Dijabetički plikovi. Retke, uglavnom bezbolne promene nalik plikovima od opekotina pojavljuju se na šakama, prstima i stopalima. Često zarastaju spontano, ali zahtevaju zaštitu od povređivanja i infekcije.

Oštećenje nerava može da smanji osećaj bola u stopalima, pa povrede i žuljevi prolaze neprimećeno Foto: Shutterstock

7. Eruptivna ksantomatoza. Manifestuje se sitnim, čvrstim, žućkastim izraslinama, često okruženim crvenilom. Povezana je sa izrazito povišenim trigliceridima i loše regulisanim dijabetesom, a promene mogu da svrbe.

8. Digitalna skleroza. Koža na nadlanicama i prstima postaje zadebljala, zategnuta i voštana, dok pokretljivost zglobova može da bude ograničena. Češće se javlja kod osoba sa dugotrajnim dijabetesom.

9. Prstenasti granulom. Na koži se pojavljuju uzdignute promene raspoređene u obliku prstena, crvenkaste ili boje kože. Ponekad ih prati svrab, a često se povlače bez lečenja. Njegova povezanost sa dijabetesom nije pouzdano utvrđena.

10. Akantoza nigrikans. Tamna, zadebljala koža baršunaste površine, najčešće na vratu, u pazuhu i preponama, može da bude znak insulinske rezistencije. Ove promene ponekad prethode razvoju dijabetesa tip 2.

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