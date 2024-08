5 uzroka plućne hipertenzije: Doktorka otkriva sve što treba da znate o ovom teškom oboljenju

Plućna hipertenzija je stanje u kojem je pritisak u plućnim arterijama jako povišen. Srce inače se fiziološki moše podeliti na tzv levo srce(leva komora,i leva pretokora) in a tzv Desno srce(desna komora i desma pretkomora). Krv iz desne strane srca prolazi kroz plućne arterije u plučne kapilare gdje se ugljen dioksid uklanja iz krvi i preuzima kiseonik.. Normalno je pritisak u plućnim arterijama nizak, zbog čega je mišićni sloj desnog srca tanji od mišića leve strane srca (jer je potrebno relativno malo mišićnog tkiva i rada kako bi se krv iz pluća istisnula u plućne arterije). Nasuprot tome, mišićni sloj levog srca je znatno deblji jer mora da tera krv kroz celo telo protiv mnogo većeg pritiska. Povišen krvni pritisak u plućnoj cirkulaciji utiče na krvne sudove pluća i desnu komoru i pretkomoru. Promene u ćelijama koje čine plućne arterije mogu da dovedu do toga da zidovi arterija postanu kruti, otečeni i zadebljani. Ove promene mogu da uspore ili blokiraju protok krvi kroz pluća, uzrokujući plućnu hipertenziju. U jednom obliku plućne hipertenzije, koji se naziva plućna arterijska hipertenzija (PAH), krvni sudovi u plućima su suženi ili blokirani. Oštećenje usporava protok krvi kroz pluća, a krvni pritisak u plućnim arterijama raste. Ako se pritisak u plućnim arterijama poveća na prilično visok nivo desna strana srca mora raditi jače (veće opterećenje) kako bi potisnula krv kroz plućne arterije. S vremenom desna komora zadeblja i poveća se pa se razvije tzv cor pulmonale, što dovodi do desnostranog otkazivanja srca.

Uzroci plućne hipertenzije Hipertenzija se klasifikuje u pet grupa, u zavisnosti od uzroka.

Plućna arterijska hipertenzija (PAH) PAH nastaje iz nepoznatih razloga (idiopatska plućna arterijska hipertenzija). Njenom nastanku mogu da doprinesu i nasledna genetska svojstva, Idiopatska plućna hipertenzija dvostruko češće pogađa žene nego muškarce, a prosječna starost u kojoj se postavlja dijagnoza iznosi oko 35 godina. Nedavno je identifikovano više genetskih mutacija u porodicama s ovim poremećajem . Stvarni mehanizam kojim ove nasljedne genetske mutacije uzrokuju plućnu hipertenziju još nije poznat. Upotreba lekova za dijete, i zloupotreba narkotika, poput metamfetamina. Brojni lijekovi i toksini identificirani su kao faktori rizika za plućnu arterijsku hipertenziju kao što su fenfluramin (i drugih srodni lijekovi za mršavljenje), amfetamini, kokain i selektivnih inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI). Ako SSRI-e uzimaju trudnice nakon 20 nedelje trudnoće, rizik od plućne hipertenzije u novorođenčeta veći je od normalnog. Plućna arterijska hipertenzija može se razviti i kod osoba koje imaju određene bolesti, kao što su portalna hipertenzija, HIV infekcija, šistosomijaza i sistemska skleroza (sklerodermija) usled urođenih srčanih mana, poremećaja vezivnog tkiva (, lupus) ili hronične bolesti jetre (ciroze).

Plućna hipertenzija uzrokovana oboljenjima levog srca Plućna hipertenzija uzrokovana oboljenjima levog srca često nastaje kada postoji bolest srčanih zalistaka leve pretkomore i komore, poput bolesti mitralnog zaliska ili aortnog zaliska.U tom slučaju možemo govoriti o sekundarnoj plućnoj hipertenziji,kada se povišen pritisak u levom srcu”preliva na desno”.Ova je pojava dosta česta kod urpdjenih srčanih mana,koje ako se hirušku ne leče mogu da dovedu do toga da pritisak u desnom srcu postane veči od pritiska u levom srcu,u okviru tzv Eisenmengerovog sindroma. Popuštanjee levog srcajedan je od najčešćih uzroka plućne hipertenzije. Ono može se pojaviti kod ljudi koji godinama imaju visok krvni pritisak ili bolest koronarnih arterija. Kada lijeva strana srca ne može na istisne krv u telo, krv se vraća u pluća i tamo povećava krvni pritisak. Nesposobnost srca da se na odgovarajući način opusti u toku perioda dijastole može takođe uzrokovati povratak krvi u pluća, što doprinosi plućnoj hipertenziji.

Plućna hipertenzija izazvana plućnim bolestima Ovu grupu plućne hipertenzije uzrokuju hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), plućna fibroza, opstruktivna sleep apneja, dugotrajna izloženost velikim nadmorskim visinama kod ljudi kod kojih postoji veći rizik od plućne hipertenzije,plućne pneumokonioze-profesionalne bolesti koje dobijaju radnici u rudnicima,sa ugljem tekim metalima i azbestom. Druge plućne bolesti koje mogu dovesti do plućne hipertenzije su cistična fibroza, sarkoidoza, plućna histiocitoza Langerhansovih stanica (granulomatoza) i veliki gubitak plućnog tkiva zbog operacije ili povrede.

Plućna hipertenzija izazvana krvnim ugrušcima Uzroci za nastanak ove grupe plućne hipertenzije su krvni ugrušci u plućima (plućni embolus) i ostali poremećaji zgrušavanja.Ovi embolus su brojni,i episode rasejavanja se ponavljaju Neke hronične bolesti mogu uzrokovati hronično) stvaranje krvnih ugrušaka, obično krvnih ugrušak u dubokim venama nogu (tzv. duboka venska tromboza). Krvni ugrušci u nozi mogu se otkinuti (osloboditi) i putovati kroz venski krvotok i desnu stranu srca te se zaustaviti (zaglaviti) u plućnim arterijama ili manjim granama tih arterija u plućima, što uzrokuje plućnu emboliju. Ako se ti ugrušci ne razgrade u potpunosti, plućne arterije mogu postati uže i tvrđe (krute). To dovodi do jedne vrste plućne hipertenzije koja se naziva hronična tromboembolijska plućna hipertenzija.

Plućna hipertenzija izazvana drugim zdravstvenim stanjima Plućnu hipertenziju mogu da izazovu i pojedina zdravstvena stanja poput:

Poremećaja krvnih ćelija, uključujući policitemiju(povišen broj crvenih krvnih zrnaca) i esencijalnu trombocitemiju - povišen broj krvnih pločica

Zapaljenski poremećaji krvnih sudova kao što su sarkoidoza i vaskulitis u okviru drugih, najčešće sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Poremećaja metabolizma, uključujući glikogenoze (urođeni poremeća gde dolazi do taloženja tzv. glikogena svuda, pa i u krvne sudove pluća)

Oboljenja bubrega

Tumori koji pritiskaju plućne arterije,povećavajući pritisak na mestu iznad tumora.

Eisenmengerovog sindroma bolesti krvi (hematološke bolesti, kao što su hronična hemolitička anemija, mijeloproliferativne bolesti i splenektomija.

Faktori rizika Starenje povećava rizik od razvoja plućne hipertenzije. Stanje se češće dijagnostikuje kod ljudi starosti od 30 do 60 godina. Međutim, idiopatski PAH je češći kod mlađih osoba. Ostali faktori koje mogu povećati rizik od plućne hipertenzije su: Porodična istorija PAH Prekomerna telesna težina Poremećaji zgrušavanja krvi Izloženost azbestu Genetski poremećaji, uključujući urođene srćane mane Život na velikoj nadmorskoj visini Upotreba određenih lekova za mršavljenje Zloupotreba psihoaktivnih suspstanci Upotreba selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI), koji se koriste za lečenje depresije i anksioznosti. Simptomi plućne hipertenzije Znaci i simptomi plućne hipertenzije se razvijaju polako. U pojedinim slučajevima će biti odsutni mesecima ili čak godinama. Simptomi mogu da se pogoršaju kako bolest napreduje. Simptomi plućne hipertenzije uključuju: Dispneju –oseća nedostaka vazduha Umor. Vrtoglavice i nesvesticu (sinkopu-nagli gubitak svesti). Osoba će se vjerojatno osjećati slabom jer tkiva ne dobivaju dovoljno kiseonika. Pritisak ili bol u grudima. Oticanje (edem) zglobova, nogu i stomaka,kao znak popuštanja desnog srca Plavičasta boja usana i kože (cijanoza). Ubrzan puls ili lupanje srca. Drugi simptomi, kao što su kašalj (retko, iskašljavanje krvi) i piskanje (zviždanje ili hroptanje) u plućima, obično su posljedica osnovne bolesti pluća. Kod bolesnika s plućnom hipertenzijom može se javiti promuklost, ali retko.

Dijagnoza Plućnu hipertenziju je teško dijagnostikovati u početnim fazama, jer se često ne otkriva na rutinskom fizikalnom pregledu. Čak i kada je stanje napredovalo, njegovi znaci i simptomi su slični onima kod drugih bolesti srca i pluća. Lekar će obaviti fizikalni pregled i razgovaraće sa pacijentom o znacima i simptomima. Na temelju simptoma, lekari mogu posumnjati na plućnu hipertenziju, osobito kod ljudi koji već imaju plućnu bolest ili neki drugi poznati uzrok plućne hipertenzije. Rendgenski snimak grudnog koša može pokazati da su plućne arterije povećane (nabrekle). Elektrokardiografija (EKG) i ehokardiografija omogućuju lekarima da traže i nadju određene problema vezane za desnu stranu srca pre nego što se razvije cor pulmonale. Na primjer, ehokardiogram (ultrazvuk srca) može otkriti zadebljanje komore ili delimično vraćanje (regurgitaciju) krvi iz desne komore kroz trikuspidalni zalistak u desnu komoru. Testovi za ispitivanje plućne funkcije pomažu liječnicima procijeniti opseg oštećenja pluća.(spirometrija,difuzija i gasne analize) Uzorak krvi može se uzeti iz arterije na ruci radi merenja koncentracije kiseonika u krvi. Konačna dijagnoza plućne hipertenzije obično se postavlja tako da se kroz venu na ruci ili nozi uvede kateter i sprovede do desne strane srca (desne komore) gde se izmjeri krvni pritisak u desnoj komori i plućnoj arteriji (kateterizacija desnog srca). Mogu se obaviti i drugi testovi koji će pomoći utvrditi uzrok plućne hipertenzije i izmeriti njenu težinu. Na primjer, u sklopu dijagnostičke obrade može se uraditi snimanje grudnog koša CT-om (skenerom) visoke rezolucije (detaljniji prikaz promena u plućima), pretrage krvi zbog otkrivanja autoimunih bolesti i CT angiografija zbog pronalaska krvnih ugrušaka u plućima. Lečenje Lečenje uzroka i primena lekova koji poboljšavaju protok krvi kroz pluća su od koristi. . lečiti uzrok plućne hipertenzije često terapija za ublažavanje simptoma, kao što su lekovi koji šire krvne sudove i dodatni kiseonik (oksigenoterapija) ponekad lekovi za sprečavanje ili lečenje komplikacija, kao što su antikoagulansi te transplantacija pluća Lečenje plućne hipertenzije najbolje je usmeriti prema uzroku kada je uzrok utvrđen. Vazodilatatori (lijekovi za širenje krvnih sudova) deluju tako što snižavaju krvni pritisak u plućnim arterijama. Vazodilatatori mogu poboljšati kvalitet života, produžiti preživljenje i produžiti vrijeme do transplantacije pluća. Međutim, pre primene vazodilatatora, lekari mogu najpre ispitati efektivnost tih lijekova dok je osoba u laboratoriju za kateterizaciju srca, jer ovi lekovi za neke ljude mogu biti opasni. Vazodilatatori se nisu pokazali korinism za osobe s plućnom hipertenzijom koje inače imaju plućnu bolest. Nasuprot tome, vazodilatatori su često korisni za plućnu hipertenziju koja se javlja kod ljudi koji imaju: idiopatsku ili nasljednu plućnu hipertenziju autoimune bolesti kroničnu bolest jetre HIV infekciju neke urođene bolesti/poremećaje srca plućnu hipertenziju uzrokovanu lekovima ili toksinima hroničnu tromboembolijsku plućnu hipertenziju U vazodilatatore spadaju lekovi srodni prostaciklinu (koji širi plućnu arteriju), kao što su epoprostenol koji se daje intravenski, iloprost ili treprostinil koji se daju inhalacijom, treprostinil koji se injicira potkožno ili seleksipag koji se daje na usta (oralno). Vazodilatatori se mogu davati i na usta (oralno), uključujući inhibitore fosfodiesteraze-5 (npr. sildenafil i tadalafil), antagoniste endotelinskih receptora (bosentan, ambrisentan i macitentan) i stimulator gvanilat ciklaze (riocigvat). Endotelin je supstanca u krvi koja uzrokuje suženje krvnih sudova. Inhibitori fosfodiesteraze i stimulator gvanilat ciklaze povećavaju sposobnost azot oksida, supstance koja se normalno nalazi u telu, da proširi (dilatira) plućnu arteriju. Kod osoba s plućnom hipertenzijom koje imaju nisku koncentraciju kiseonika u krvi, trajna primjena kiseonika kroz nos ili preko maske može smanjiti krvni pritisak u plućnim arterijama i ublažiti nedostatk vazduha. Diuretik (lek koji pojačava mokrenje) se obično daje kako bi pomogao desnoj komori u održavanju normalnog volumena za potreban rad i da se smanji otok (edemi) nogu. Takođe se može dati antikoagulans kako bi se smanjio rizik od nastanka krvnih ugrušaka i naknadne plućne embolije. Transplantacija pluća ustaljeni je postupak za lečenje osoba s plućnom hipertenzijom. Transplantacija pluća može se obaviti samo kod osoba s teškim stadijem bolesti čije je opšte zdravstveno stanje dovoljno dobro da mogu podneti potencijalne posledice i poteškoće samog postupka.