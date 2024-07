Da li osobe sa dijabetesom smeju da piju kafu? Lekari opominju da je možda samo ova doza bezbedna

Da bi dali odgovor na ovo pitanje, tim OnliMiHealth razgovarao je sa dr Vijankateš Šivejnom, konsultantom za dijabetes i metaboličkim lekarom odeljenja za endokrinologiju bolnice i istraživačkog centra Jaslok, Mumbai.

Kafa može smanjiti osetljivost tela na insulin

Kada je u pitanju konzumacija kafe kod osoba sa dijabetesom dr Šivejn kaže da su nalazi oko njenih efekata oprečni.

On dodaje da, dok neke studije pokazuju da bi to zapravo moglo da pomogne u snižavanju nivoa šećera u krvi, što je dobra vest, druga istraživanja ukazuju na potencijalno lošu stranu: kafa može da smanji osetljivost vašeg tela na insulin, hormon koji pomaže u regulisanju šećera u krvi. To može da dovede do fluktuacija nivoa šećera u krvi, što je problematično.

kafa ili čaj? razmislite o alternativama foto: Shutterstock

Studija iz 2016. objavljena u European Journal of Nutrition pokazala je da ljudi koji piju tri do četiri šoljice kafe dnevno mogu da imaju manji rizik od dijabetesa tipa 2. Istraživači veruju da su supstance u kafi, poput hlorogenih kiselina i kofeina, odgovorne za ovaj pozitivan efekat.

Drugi pregled objavljen u časopisu Diabetes Care otišao je korak dalje, sugerirajući da ljudi koji piju do šest šoljica dnevno imaju manji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u poređenju sa onima koji retko piju kafu.

Zanimljivo je da se čini da je ova korist zabeležena i od kafe sa kofeinom i od kafe bez kofeina, što ukazuje da da nije u pitanju samo učinak kofeina.

insulin pod kontrolom foto: Profimedia

S druge strane, postoje i studije koje sugerišu da veliki unos kafe može da dovede do insulinske rezistencije kod nekih ljudi.

Istraživači su proučavali one koji redovno piju kafu i otkrili su da se nakon četiri nedelje visokog unosa kafe nivo insulina natašte povećava, što ukazuje na smanjenu osetljivost na insulin.

Koji je preporučeni unos kafe za osobe sa dijabetesom?

Dr Šivejn ističe da osobe sa dijabetesom mogu da piju kafu, ali u skromnim količinama. Ovo uključuje dnevni preporučeni unos od jedne do četiri šoljice kafe (400 mg dnevno).

sve je u umerenosti foto: Shutterstock

Međutim, pošto su nalazi o efektima kafe na osobe sa dijabetesom oprečni, uvek je odlična ideja da se konsultujete sa lekarom ili medicinskim stručnjakom.

Ako imate dijabetes i borite se da održite nivo šećera u krvi pod kontrolom, važno je da: Smanjite unos dodatog šećera i prerađene hrane , uključujući rafinisane žitarice poput belog brašna i belog pirinča

, uključujući rafinisane žitarice poput belog brašna i belog pirinča Zamenite rafinisane žitarice onima celog zrna , jer su one dobar izvor vlakana

, jer su one dobar izvor vlakana Povećajte unos vlakana kroz hranu poput povrća i voća i mahunarki kao što su sočivo, pasulj, leblebije, grašak i soja

kao što su sočivo, pasulj, leblebije, grašak i soja Jedete manje mesa i izbegavajte prerađeno crveno meso

i izbegavajte prerađeno crveno meso Jedete manje porcije , ali više puta u toku dana

, ali više puta u toku dana Jedete hranu bogatu proteinima kao što su piletina, jaja, mlečni proizvodi i riba

kao što su piletina, jaja, mlečni proizvodi i riba Birate zdravije masti

Iako je ispijanje kafe odličan način da razbistrite svoj um, njen uticaj na dijabetes ostaje nejasan. Neke studije sugerišu potencijalne koristi za kontrolu šećera u krvi, dok druge pokazuju negativne efekte na osetljivost na insulin.

Zbog ovih suprotstavljenih nalaza i ograničenih dugoročnih istraživanja, osobe sa dijabetesom treba da se konsultuju sa svojim lekarom kako bi utvrdili da li je konzumacija kafe dobra za njih.

Prenela: O.M.

(izvor: onlymyhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs)