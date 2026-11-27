Čak i nekoliko minuta laganog hodanja nakon obroka može da olakša varenje i ublaži nadutost

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Obična šetnja nakon obroka postala je trend na društvenim mrežama pod neobičnim nazivom "fart walk", odnosno šetnja za oslobađanje gasova. Gastroenterolozi potvrđuju da ova jednostavna navika može da ublaži nadutost, poboljša varenje, ali i doprinese boljoj regulaciji šećera u krvi.

Osećaj nadutosti nakon obroka veoma je čest, a najčešći razlozi su prejedanje, brzo jedenje, tokom kojeg gutamo višak vazduha, kao i konzumiranje gaziranih pića i piva, objašnjava za Time dr Dejvid D. Klark, gastroenterolog sa Univerziteta za zdravlje i nauku u Oregonu.

Pokreće rad creva

Hodanje podstiče kontrakcije mišića želuca i creva, odnosno peristaltiku, čime se olakšava kretanje sadržaja kroz digestivni trakt i oslobađanje nagomilanih gasova. Blaga do umerena fizička aktivnost ubrzava pražnjenje želuca, što može da ublaži nadutost, zatvor, a kod mnogih ljudi i gorušicu. Međutim, kod osoba sa oslabljenim mišićem na spoju jednjaka i želuca hodanje nakon jela može da pojača vraćanje želudačne kiseline.

Šetnja posle obroka posebno je korisna za osobe sa sindromom iritabilnog creva Foto: Shutterstock

Šetnja posle obroka posebno je korisna za osobe sa sindromom iritabilnog creva, jer fizička aktivnost može da smanji osećaj nadutosti i tegobe izazvane gasovima, ističe dr Šon Hodadadijan, gastroenterolog iz Njujorka.

Pomaže u regulaciji šećera

Istraživanja su pokazala da čak i kratka šetnja nakon obroka može da ublaži porast nivoa šećera u krvi. Tokom hodanja mišići koriste više glukoze, čime se smanjuje potreba za lučenjem insulina iz pankreasa. To je posebno korisno za osobe sa metaboličkim sindromom, a dugoročno može da doprinese i smanjenju rizika od razvoja dijabetesa tipa 2.

Redovne šetnje doprinose i održavanju zdrave telesne težine, poboljšavaju cirkulaciju i pomažu u snižavanju krvnog pritiska. Hodanje povoljno utiče i na raspoloženje, kvalitet sna i smanjenje stresa.

Dugoročno može da doprinese i smanjenju rizika od razvoja dijabetesa tipa 2 Foto: Shutterstock

Koliko dugo treba šetati?

Šetnja ne mora da bude duga da bi imala efekta. Gastroenterolozi preporučuju najmanje četiri do pet minuta hodanja laganim do umerenim tempom u roku od sat vremena nakon obroka. Za dugoročnije koristi po zdravlje digestivnog sistema preporučuje se od 30 do 60 minuta hodanja umerenim tempom većinu dana u nedelji.