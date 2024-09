Smehom protiv suvih očiju: Studija otkriva da ponavljanje jedne rečenice tokom 8 nedelja može smanjiti simptome

Stručnjaci su pregledali skoro 300 ljudi starosti od 18 do 45 godina sa sindromom suvog oka i utvrdili da terapija smehom može da bude jednako dobra kao i kapi za lečenje suvih očiju.

Terapija smehom ili smeh joga je isprobana za niz stanja, a istraživači su želeli da procene da li bi mogla da pomogne pacijentima sa sindromom suvog oka.

Ponavljanje "Hee hee hee, ha ha ha, hi hi hi" nekoliko puta dnevno tokom perioda od osam nedelja može da smanji simptome suvih očiju, sugeriše studija. Istraživači su podsetili da simulisani smeh može da donese iste ili slične psihološke i fizičke koristi kao i pravi.

Stručnjaci iz Kine, SAD i sa Kraljičinog univerziteta u Belfastu, Sverna Irska, pregledali su skoro 300 ljudi starosti od 18 do 45 godina sa ovom bolešću.

Sindrom suvog oka je uobičajeno stanje koje se javlja kada suze nisu u stanju da dovoljno vlaže oči, što dovodi do simptoma kao što su svrab, bol i crvenilo.

studija potvrđuje da smehom možete da ublažite tegobe foto: Shutterstock

Mogući uzroci suvih očiju

Nedovoljno suza: Ako oči ne proizvode dovoljno suza, mogu da budu suve.

Ako oči ne proizvode dovoljno suza, mogu da budu suve. Dugotrajno gledanje ekrana: Gledanje u telefon, računar ili televizor može da smanji treptanje i izazove suvoću.

Gledanje u telefon, računar ili televizor može da smanji treptanje i izazove suvoću. Suvi vazduh: Suv, vazduh, vetar ili dim mogu da isuše oči.

Suv, vazduh, vetar ili dim mogu da isuše oči. Lekovi: Neki lekovi mogu da imaju suve oči kao nuspojavu.

Neki lekovi mogu da imaju suve oči kao nuspojavu. Kontaktna sočiva: Nošenje sočiva može da iritira oči i smanji lučenje suza.

Nošenje sočiva može da iritira oči i smanji lučenje suza. Hormonske promene: Hormonalne promene, kao što su menopauza, može da utiče na proizvodnju suza.

Hormonalne promene, kao što su menopauza, može da utiče na proizvodnju suza. Bolesti: Određene bolesti, poput Sjogrenovog sindroma, mogu da izazovu suvoću očiju, jer utiču na hemijski sastav suza, smanjujući njihov kvalitet i efikasnost.

Određene bolesti, poput Sjogrenovog sindroma, mogu da izazovu suvoću očiju, jer utiču na hemijski sastav suza, smanjujući njihov kvalitet i efikasnost. Oštećenja ili infekcije: Povrede ili infekcije oka mogu da dovedu do suvih očiju.

Prenela: N.R.

Izvor: Independent.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs