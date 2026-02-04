Slušaj vest

U Dubaiju se ove godine ponovo održava World Health Expo, jedan od najvećih svetskih događaja posvećenih zdravstvu, medicinskim tehnologijama i dijagnostici. Skup okuplja zdravstvene profesionalce iz više od 180 zemalja i predstavlja jedno od centralnih mesta susreta globalne zdravstvene zajednice.







Među izlagačima je i IntroLab, jedina laboratorija iz Srbije koja ima sopstveni izložbeni prostor na WHX Dubai, gde predstavlja svoj rad u oblasti savremene laboratorijske dijagnostike i genetike.



IntroLab je dijagnostička laboratorija iz Srbije koja radi biohemijske i genetičke analize uz tumačenje rezultata, uključujući prenatalna testiranja i savremene NGS metode, kao i druge standardne laboratorijske analize.

WHX Dubai se održava od 9. do 12. februara u Dubai Exhibition Centre, a program obuhvata niz stručnih predavanja, panela i prezentacija posvećenih aktuelnim temama u savremenom zdravstvu. Fokus je na razvoju dijagnostike, primeni novih tehnologija u medicini, digitalnom zdravstvu i ulozi genetike u kliničkoj praksi.

Učešće IntroLaba na ovom događaju ima dodatni značaj jer predstavlja i širu sliku razvoja genetike u Srbiji. Prisustvo laboratorija iz regiona postaje sve važnije, jer donosi drugačije perspektive i pokazuje kako se savremena dijagnostika razvija i van velikih globalnih centara. Tokom trajanja konferencije, učesnici događaja mogu posetitii IntroLab izložbeni prostor i upoznati se sa radom laboratorije.

Foto: Promo

WHX Dubai godišnje okupi više desetina hiljada posetilaca, među kojima su zdravstveni radnici, investitori i predstavnici institucija iz Evrope, Bliskog istoka, Azije i Afrike. Upravo zbog tog međunarodnog karaktera, događaj se smatra jednim od ključnih mesta za razmenu znanja i iskustava u oblasti zdravstva.

Prisustvo srpske laboratorije na ovom skupu pokazuje da domaća genetička scena ima svoje mesto u globalnim tokovima savremene medicine, kao i da interesovanje za naučni i dijagnostički rad iz Srbije postoji i van granica regiona.