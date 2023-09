NOVE METODE U LEČENJU KARCINOMA JETRE: TACE i TARE donose novu nadu obolelima

Kancerogeno tkivo, kao i druga normalna tkiva u telu, hrani se krvlju kako bi se održavalo u životu i raslo. Prekid dotoka krvi kancerogenom tkivu sprečava ga da se hrani i vremenom to kancerogeno tkivo odumire. Na taj način se kancer leči. Hemoterapija i embolički agensi mogu se koristiti kako bi se zapušila krvne sudove koji hrane kancerogeni tumor. Ova metoda lečenja, poznata je i kao hemijska embolizacija, naziva se "Transarterijska hemioterapeutska embolizacija". Radioaktivni materijal može biti vezan za ove emboličke agense, koji se kateterskim putem dovode do krvnih sudova koji vode do kancerogenog tkiva. Na taj način, kancerogeno tkivo putem krvi prima radioaktivnu supstancu, ta se supstanca se nakuplja u tkivu tumora da bi zatim emitovala zračenje koje dalje lokalno uništava tumorske ćelije. "Transarterijska radioembolizacija" je tretman koji se sprovodi intravenskom primenom radiološkog materijala dodatog emboličkom agensu. Ove dve metode su nove metode koje se koriste u lečenju karcinoma jetre.

TACE: Transarterijska hemoembolizacija

U normalnim okolnostima, dve glavne vene, koje se nazivaju "portalna vena" i "hepatična arterija", predstavljaju krvne sudove koji hrane jetru. Tumor u jetri stvara nove krvne sudove koji dobijaju najveći deo krvi koja se doprema preko hepatične arterije, dok ostatak tkiva jetre prima krv iz portalne vene. Za lečenje karcinoma jetre, sve dok krv koja teče kroz portalnu venu i hrani jetru, arterija u jetri koja hrani tumor može se blokirati. Dakle, s jedne strane krv neophodna za funkcionisanje jetre je obezbeđena dok se dovod krvi koja hrani tumor može blokirati i tako se može prekinuti rast tumora. Ova metoda lečenja, naziva se transarterijska hemoembolizacija (TACE), i ne može se primeniti na svakog pacijenta sa tumorom jetre. Da bi se TACE primenio, funkcije jetre treba da budu dobre, da nema kiseline (akumulacije tečnosti) u abdomenu i da ne bude ugrušaka u portalnoj veni (tromboza portalne vene). TACE se može koristiti za inoperabilne ili ablabilne karcinome jetre koji se nisu proširili na glavne krvne sudove u jetri ili po drugim delovima tela. Pacijentima koji čekaju na transplantaciju jetre može se preporučiti TACE za kontrolisanje malih tumora jetre ili za lečenje tumora jetre većih od 5 cm, iako može biti potrebno mnogo tretmana da bi se ti veći tumori smanjili. Ako se rak nalazi u oba režnja jetre, svaki režanj se obično leči u razmaku od jednog meseca. Terapija se može primeniti više puta.

foto: Promo

TARE: Transarterijska radioembolizacija

Čestice napunjene hemoterapijom ubrizgane u sudove jetre tokom hemoembolizacije efikasne su samo kod malih tumora jetre ili u slučajevima kada postoje samo jedan ili dva sekundarna tumora u jetri. TACE pokazuje svoj efekat tako što prekida dovod kiseonika u tumorsko tkivo i isporučuje visoke doze hemoterapije. Radioembolizacija se preporučuje za velike tumore ili kada postoji više tumora u jetri. TARE se do sada dokazao kao metoda koja se lakše podnosi, u poređenju sa TACE hemoembolizacijom i predstavlja kombinaciju "terapije zračenjem" i procedure poznate kao "embolizacija". Mikroskopske perle od stakla ili smole koje se nazivaju mikrosfere unose se u krvne sudove koji hrane tumor, čime se blokira protok krvi do ćelija raka. Ove mikrosfere su zapravo napunjene radioaktivnim jedinjenjem (lipiodol obeležen itrijumom90 ili jodom131 ili renijumom188). Kada stignu do tumora, visokim dozama zrače tumor bez posledica na zdravo tkivo.

Svi pacijenti koji se podvrgavaju TACE ili TARE metodama moraju se detaljno pregledati, uzima se anamneza, rade se klinička laboratorijska testiranja, snimanja i arteriografija.

Primena TACE postupka

S obzirom da se sedacija primenjuje pre početka hemoembolizacije, ne treba je jesti ni piti 4-6 sati pre zahvata. Ni vodu ne treba unositi najmanje 2 sata pre početka hemoembolizacije. Ako je pacijent alergičan na bilo koji lek, ako koristi razređivače krvi ili se radi o dijabetičaru, obavezno se mora obavestiti lekar kojem se predočavaju sve informacije trenutnom zdravstvenom stanju.

Postupak traje jedan do dva sata i izvodi ga interventni radiolog. Pacijent leži na leđima na rendgenskim nosilima u prostoriji sa lekarom i medicinskom sestrom. U ruku se postavlja kanila, gde se tokom postupka mogu davati neophodni medikamenti. Puls i krvni pritisak se prate tokom celog postupka. Gornji deo noge lekar čisti i anestezira. Duga, fleksibilna cev koja se zove kateter se ubacuje u venu koja se zove femoralna arterija. Kroz ovaj kateter, preko femoralne vene se ulazi i napreduje do hepatične arterije koja hrani jetru. Kada se stigne do jetre, ubrizgava se kontrast. Zatim se pristupa snimanju i na snimcima se može videti boja koja se širi po krvnim sudovima koji hrane tumor u jetri. Zatim se ubrizgavaju mikrosfere koje sadrže doksorubicin/cisplatin, koji su hemoterapeutski lekovi, navedeni sudovi se začepe i ovaj hemoterapeutik prodire u tumor. Nakon ove procedure, kateter se uklanja. Zavoj pod pritiskom se stavlja na mesto gde je kateter uklonjen. Pacijent nastavlja da leži 4-6 sati kako bi krvarenje prestalo. Nakon potvrde da je krvarenje prestalo, pacijent može da ustane, normalno da jede i pije. Preporučuju se veće količine vode. Pacijenti obično ostaju na bolničkom posmatranju jednu ili dve noći. Posle toga se mogu vratiti svojim svakodnevnim obavezama i životu.

TACE i neželjeni efekti

Simptomi nalik na grip mogu se pojaviti 3-5 dana nakon tretmana. Ako pacijent oseća slabost, malaksalost i bol u telu, može se javiti neželjeni efekat koji se naziva "postablacijski sindrom". To je stanje koje se leči lekovima. Temperatura može biti povišena, što može biti indikacija infekcije. Umor može potrajati i nekoliko nedelja. Na mestu uvoda katetera može se javiti bol, crvenilo i infekcija. Može doći do alergijske reakcije na kontrast. Kontrast može nastaviti da curi iz krvnih sudova. Ako hemoterapeutski lek napusti tkivo jetre i pomeša se sa krvlju, povećava se podložnost infekcijama usled smanjenja belih krvnih zrnaca, do zamora dolazi usled smanjenja crvenih krvnih zrnaca, povećan je rizik od krvarenja zbog smanjenja trombocita, kosa može početi da opada i pacijent ima osećaj suvih usta. Veoma retko se može desiti i da jetra otkaže.

Primena TARE postupka

Postupak slanja lekova radioembolizacijom (TARE) u jetru prko femoralne arterije koji izvodi interventni radiologa sličan je TACE proceduri. Za razliku od hemoembolizacije (TACE), medicinski onkolog, radiolog sa timom hirurga i interventnim radiologom sprovode trofazno CT skeniranje kako bi utvrdili izvodljivost izvođenja radioembolizacije nekoliko dana pre stvarnog postupka. Pacijent se zatim hospitalizuje na dan radi angiografije jetre. Angiografija jetre ista je kao kod hemoembolizacije, do jetre se dolazi ulaskom u femoralnu arteriju kateterom kroz prepone. Radioaktivna supstanca poznata kao Tc99m MAA ubrizgava se da bi se postigla vizuelizacija anatomije pacijentove jetre. Nakon ovog postupka, pacijent se otpušta iz bolnice. Tim specijalista ispituje pacijentove snimke kako bi detaljno isplanirao postupak i izračunao doze koje će se aplicirati. Pacijent se vraća u bolnicu nekoliko dana kasnije na postupak. Angiografija koja se radi radioembolizacijom kao i kod hemoembolizacije služi da ubrizga lek. Dati lek prodire u tumor i polako ga ubija.

Nakon procedure, pacijent je neko vreme izolovan jer postaje radioaktivan. Ostaje u bolnici 2-3 dana. Iako se TARE lakše podnosi od TACE postupka, može izazvati bol u stomaku, pogoršanje funkcije jetre, a ponekad i akutno otkazivanje jetre.

foto: Promo

TACE ili TARE

Nekoliko naučnih studija pokazalo je značajnu statistički prednost u stopi preživljavanja TARE radioembolizacijom u poređenju sa TACE hemoembolizacijom. TARE ima mnogo širi spektar primene, uključujući primenu kod pacijenata sa naprednijim oboljenjem jetre, multifokalnom bolešću, vaskularnom invazijom i trombozom portalne vene. Pokazalo se da je rizik od „naknadnog embolizacijskog sindroma“ mnogo manji kod TARE radioembolizacije.

Hepatocelularni karcinom (HCC) i holangiosarkom, najčešći primarni tumori jetre, vodeći su uzroci smrtnosti sa sve većom incidencom. Samo 20-30% pacijenata sa primarnim tumorima jetre može se lečiti hirurški. Za pacijente sa rakom jetre koji se ne mogu lečiti hirurški, nove opcije lečenja kao što su TACE i TARE izgledaju privlačno. TACE hemoembolizacija je standard za pacijente sa umerenim HCC i relativno očuvanom funkcijom jetre. Posebno za pacijente sa HCC sa multifokalnom bolešću, vaskularnom invazijom i trombozom portalne vene, TARE radioembolizacija postaje ustaljena procedura za lečenje tumora jetre, iako je skuplji tretman. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na adresu serbia@acibadem.com

ACIBADEM je svoje putovanje kroz svet pružalaca zdravstvenih usluga započeo kao mala lokalna bolnica u jednom delu Istanbula u Turskoj. ACIBADEM danas predstavlja vrhunski brend koji zasluženo zauzima jedno od vodećih svetskih pozicija, sa svoje 24 bolnice, 14 klinika i brojnim kompanijama za podršku. Brzi rast Acıbadema rezultirao je potpisivanjem zajedničkog partnerstva sa kompanijom IHH Healthcare 2012. godine, što nam je omogućilo da postanemo deo drugog najvećeg lanca zdravstvene zaštite na svetu. Za više informacija možete nas pozvati na +381 62 820 8151; +381 60 33 99 315; +381 21 270 53 13

Promo