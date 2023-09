DECENIJA USPEŠNOG POSLOVANJA I MEDICINSKE IZVRSNOSTI: MediGroup sistem proslavio veliki jubilej

Na više od 75 lokacija širom Srbije, iza MediGroup sistema stoji više 2.000 ljudi, čineći čvrstu lidersku poziciju u pružanju zdravstvenih usluga, i jednu od najznačajnijih uloga u zdravstvenom sektoru u Srbiji.

Marijana Vasilesku, generalna direktorka MediGroup sistema, istakla je prilikom svečanog obeležavanja jubileja da je decenija razvoja bila obeležena ekspanzijom kroz integraciju uglednih privatnih zdravstvenih ustanova u jedinstven i prepoznatljiv sistem.

- Deset godina medicinske izvrsnosti – to je put koji je doveo MediGroup do ovog značajnog jubileja. Uspeh nije samo rezultat velikih brojeva. Ujedinili smo stručnjake, resurse, predanost inovacijama i strast kako bismo pružili najbolju moguću uslugu našim korisnicima, ali i značajno doprineli unapređenju zdravstvenog sektora u zemlji. Važan jubilej je i prilika da se osvrnemo na sve što je postignuto, i da se istovremeno zahvalimo svima koji su bili ključni deo našeg puta tokom proteklih godina. To su dragoceni korisnici, verni partneri, predani timovi i svi oni koji su verovali u viziju MediGroup sistema. U godinama koje dolaze, fokus će ostati na unapređenju medicinske prakse, digitalizaciji čitavog sistema i kontinuiranom unapređenju kvaliteta, razvoju inovacija i izgradnji boljeg zdravstvenog okruženja za sve građane Srbije, izjavila je Vasilesku.

Od svog osnivanja, MediGroup je postao sinonim za medicinsku izvrsnost i simbol pouzdanosti u oblasti zdravstvene zaštite, zahvaljujući najmodernijim tehnološkim dostignućima i timu visoko stručnih profesionalaca.

Kroz deceniju uspešnog poslovanja, kvalitet usluga se kontinuirano unapređuje, čime je sistem stekao izuzetno poverenje i postao prva preporuka korisnika.

Prema rečima Marije Rabrenović, operativne direktorke MediGroup sistema, kompanija ima ambiciozne planove za budućnost, a jačanjem timova trasira put za ekspanziju u Srbiji.

- U protekloj deceniji, naša dostignuća su svedočanstvo upornog i posvećenog rada ka stvaranju visokokvalitetnog privatnog zdravstvenog sistema za sve građane Srbije. Krenuli smo od par stotina korisnika, a danas naš veliki tim brine o stotinama hiljada pacijenata, koji na nas mogu da se oslone za sve što im je potrebno – od laboratorijskih analiza, preventivnih pregleda do izvođenja zahtevnih hirurških intervencija. Iznad svega, naš sistem čine ljudi koji imaju neprestanu želju za inovacijama i izvrsnošću. Ponosna sam na sve naše zaposlene koji su kontinuirano usmereni na brigu o zdravlju naših sugrađana. Sva snaga našeg sistema je u ljudima – uz njihovu predanost i posvećenost, kao i podršku naših partnera sigurni smo u zdravu budućnost, istakla je Rabrenović.

MediGroup sistem nastavlja da raste i uključuje eminentna imena iz različitih medicinskih oblasti. Pod okriljem MediGroup sistema, korisnicima su na raspolaganju specijalistički pregledi u MediGroup domovima zdravlja i poliklinikama, laboratorijske analize na najvećem broju lokacija, dijagnostika, intervencije i operacije u Opštoj bolnici, kao i usluge Specijalnih bolnica „Jevremova“ i „Miloš klinika“.

