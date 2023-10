MOĆNA MAKA: Dovedite hormonalni sistem u ravnotežu i povećajte libido!

Često se dešava da kod muškaraca i žena dođe do smanjenja libida. Kada je u organizmu disbalans i neravnoteža hormonalnog sistema onda je to jedan od faktora koji dovode do smanjenog libida. Da biste doveli sve u normalno stanje, najbolje je to sve uraditi na prirodan način! Šta može da vam pomogne? Nature Essential Maca je bezbedan i prirodan libido stimulator!

Uz redovnu upotrebu make, telo apsorbuje bogate hranljive materije koje poboljšavaju metabolizam endokrinog sistema. Povećanjem lučenja hormona, povećava se seksualna želja kod muškaraca i kod žena.

Maka ima moć da uspostavi homeostazu u organizmu, to je balans, ravnoteža, jednakost normalnog toka metabolizma u telu. Maka je snažan antioksidans koji se bori protiv starenja i omogućava zaštitu ćelija. Poznat je i kao važan način za obezbeđivanje hranljivih sastojaka za obnovu gustine kostiju kod ljudi sa osteoporozom. Maka je hranljiva materija koja je korisna i za muškarce i za žene.

Za žene, maka može da: poboljša libido, poveća seksualnu aktivnostpoveća energiju, izdržljivost i kondiciju, poveća seksualnu stimulaciju pomogne u prevazilaženju depresije i hroničnog umora, poboljša imuni system, poveća opšte blagostanje, pomogne u borbi protiv simtoma menopause, smanji stres i anksioznost, smanji toplotne talase, poboljša hormonski balans, poboljša san, ispravi menstrualne nepravilnosti i PMS, poboljša plodnost, poboljša koncentraciju, poboljša stanje uma

Za muškarce, maka može da: pomogne u oporavku, balansira njihovo zdravlje, poveća libido, poveća seksualnu aktivnost, poveća energiju, izdržljivost i kondiciju, poveća broj, mobilnost i formiranje spermatozoida, pomogne u prevazilaženju depresije i hroničnog umora, poboljša imuni system, poveća opšte blagostanje, poveća nivo testosterona,pomaže kod erektilne disfunkcije, pomogne u izgradnji mišićne mase.

Neka Nature Essential Maca bude prirodno rešenje vaših problema!

