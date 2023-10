OVO POVRĆE JEDINO NA SVETU SADRŽI MOĆNI PRIRODNI PROBIOTIK! Dr Perišić: Do maja ga treba jesti pre SVAKOG obilnijeg obroka (VIDEO)

- Pošto sam iz Topole, ali mnogo sam radio na Zlatiboru ispričaću vam jednu priču. Kada se pođe iz Nove Varoši put Aljinovića i Sjenice ima jedan dobar restoran. Pre sedam dana sam bio tamo. Kažu mi: Dobar dan doktore! Pitam ih šta ćemo, oni kažu sezonsku salatu.

- Malo mi je to bilo čudno. Kod njih je to polubareni kiseli kupus sa renom, seckanim belim lukom, malo vinskog sirećeta i rena. Ja sam se iznenadio i pitao čoveka koji mi je to preporučio da li je lekar. On kaže nije, ali zna da je to zdravo - rekao je Perišić, a potom objasnio zašto je kiseli kupus veoma zdrava namirnica:

- Evo zašto je to zdravo. Prvo, kiseli kupus sadrži dosta vitamina C. Zašto treba piti rasol posle pića i velike klope? Zato što nadoknađuje vitam C. Više ga ima u rasolu nego u limunovom soku. Zatim to je prirodni probiotik - jednina biljka koja u sebi nosi klicu moćnog probiotika koji se zove flebodija.

Osim kiselog kupusa doktor Perišić preporučuje šargarepu, cveklu i ren:

- Šargarepa sadrži betakarotin koji je prirodni antioksidans. Ren je takođe jako koristan, jer ima jaka antiinfektivna svojstva. Kada kijamo od rena to je čišćenje.

