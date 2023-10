VIŠE OD DVE MILIJARDE LJUDI ŠIROM SVETA SUOČAVA SE SA NEKIM PROBLEMOM VIDA: A postoji trajno rešenje

Da li ste znali da se više od dve milijarde ljudi širom sveta suočava sa nekim problemom vida? Ipak, prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, ove bolesti su mogle da se spreče kod najmanje milijardu osoba. Korekcija dioptrije može da bude trajno rešenje kod određenih stanja, poput kratkovidosti, dalekovidosti i astigmatizma koja predstavljaju najrasprostranjeniji problem sa vidom. Za one koji žele da se oslobode naočara i sočiva, lasersko uklanjanje dioptrije predstavlja brzu, bezbolnu i visoko efikasnu metodu, koja se smatra jednom od najuspešnijih u medicini sa impresivnom uspešnošću od čak 99 odsto. Koje su prednosti ove metode i kome se preporučuje, u sedmoj epizodi serijala „MediGroup Preporuka" otkriva dr Tatjana Mrđa-Radosavljević, specijalista oftalmologije iz Miloš klinike.

Najčešći problem sa vidom

Kako ističe dr Mrđa-Radosavljević, sve češća upotreba elektronskih uređaja dovodi do sve prisutnijeg problema kratkovidosti kod dece. Ipak, važno je napomenuti da je lasersko skidanje dioptrije preporučeno tek nakon navršene 18. godine života, naročito kod osoba čija dioptrija ostaje stabilna.

„Miopija, odnosno kratkovidost, često pokazuje tendenciju progresije tokom vremena, a sve veća upotreba elektronskih uređaja može doprineti bržem napredovanju ove pojave kod dece. U slučaju da primetimo neprestani napredak miopije, razmatramo mogućnost laserskog tretmana rožnjače. Kod dalekovidosti, situacija je obrnuta, dioptrija obično pokazuje tendenciju smanjenja. Treća vrsta dioptrije je astigmatizam, koji je uzrokovan nepravilnim oblikom rožnjače, što rezultira konstantnim zamagljenjem ivica objekata koji se posmatra. Ova nepravilnost se takođe može uspešno tretirati. Hirurška intervencija se obično razmatra u dvadesetim godinama, jer astigmatizam obično ne pokazuje značajne promene i često je prisutan od rođenja“, izjavila je dr Mrđa-Radosavljević.

Lasersko uklanjanje dioptrije

Dve osnovne procedure koje se primenjuju prilikom laserske korekcije dioptrije su FEMTO Lasik i PRK metoda, od kojih se u Srbiji FEMTO laser ekskluzivno primenjuje u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Miloš klinika još od 2015. godine, dok se PRK metoda koristi već dve decenije. Razlika između ove dve metode je u pristupu tkivu rožnjače i brzini oporavka.

"FEMTO Lasik je moderna metoda korekcije vida koja se sastoji od preciznog oblikovanja rožnjače laserom, uklanjanja dioptrije Excimer laserom, te prirodne obnove rožnjače. Ovaj zahvat brzo poboljšava vid promenom ugla kroz koji svetlosni zraci ulaze u oko. Vid se jasno poboljšava već nakon nekoliko minuta, a potpuna jasnoća se postiže u roku od dva do tri sata. Sa druge strane, PRK metoda je preporučena za pacijente sa tanjom rožnjačom, jer se sastoji od uklanjanja površinskog sloja rožnjače radi ispravke dioptrije, što ne zahteva dublji zahvat. Oporavak je brži, uz eventualne nelagodnosti u trajanju do 48 sati, dok se puni efekat operacije vidi nakon sedam do deset dana", naglašava dr Mrđa-Radosavljević.

Kako doktorka ističe, razlozi skidanja dioptrije su brojni. Neke osobe ne žele da budu vezane za sočiva i naočare, a za određeni broj pacijenata, meka kontaktna sočiva više nisu prikladna opcija, jer često izazivaju crvenilo i nelagodu. Sa druge strane, mnogi se oslanjaju na dokazanu tehnologiju koja se primenjuje već 30 godina, a tu su i profesionalni zahtevi, poput onih propisanih za policiju ili vatrogasce.

Specijalna bolnica za oftalmologiju, Miloš klinika, koja je deo MediGroup sistema, pruža širok spektar oftalmoloških usluga, uključujući lasersko skidanje dioptrije. Tim stručnjaka iz ove klinke je posvećen očuvanju optimalnog vida i oftalmološkog zdravlja.

