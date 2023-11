STEFANU JE POTREBNO 38.000 EVRA ZA LEČENJE U NEMAČKOJ: Pomozimo mu da dobije najvažniju životnu bitku

On je i dalje nepokretan, a od samog starta povrede, kako kaže, godinama trpi bol koji ne može više da podnese

Stefan Đorđević (29) iz Lebana nije ni slutio da će mu jedan sasvim običan dan 2012. godine potpuno promeniti život, na, nažalost, gore.

On je u septembru 2012. godine pao sa zgrade i povredio kičmu. Zadobio je kompresivnu frakturu pršljenskih tela Zh12 i L1 praćenu paraplegijom.

Nakon povrede učinjena je dekompresija i stabilizacija u ovom nivou. U oktobru 2015. godine uklonjen je implant.

Kako navodi, živ je zahvaljujući drugovima koji su ga našli.

- Moji drugovi nisu znali težinu moje povrede, pa su me ugurali u privatni automobil i prevezli do ambulante. Ja sam zahvalan svojim drugovima jer su mi spasili život. U Leskovačkoj bolnici su mi odradili snimanje i videli da se radi o težoj povredi kičme i odmah su me poslali za Beograd gde sam imao tri operacije - kaže Stefan.

On je i dalje nepokretan, a od samog starta povrede, kako kaže, godinama trpi bol koji ne može više da podnese.

Nadu za oporavak, Stefanu su dala dva doktora iz inostranstva sa kojim je stupio u kontakt.

- Oni tvrde da mogu da mi pomognu po pitanju i bola i hoda. Postao sam član fondacije "Budi human" kako bih prikupio novac za dalje lečenje u Nemačkoj - kaže hrabri Stefan.

Sredstva su potrebna za operaciju, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja, laboratorijske analize, specijalističke preglede i rehabilitaciju.

- Potrebno mi je 88.000 evra ja sam uspeo da skupim 50.000, ali mi fali jos 38.000. Nema kome se nisam obratio ili su me odbili ili su prećutali. Moja mama je u stanju i da proda bubreg ako treba, mi drugog izbora nemamo - rekao je Stefan za Telegraf.

Pomozimo Stefanu!

Stefanu možete pomoći slanjem SMS 1438 na 3030 ili

Uplatom na dinarski račun:

160-6000001614794-41

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Uplatom na devizni račun:

160-6000001615928-34

IBAN:

RS35160600000161592834

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Instrukcije za plaćanje