ŠIROK ASORTIMAN PROIZVODA KOJI NUDE NAJBOLJE OD PRIRODE

Da pravilna, izbalansirana ishrana nije samo trend već nužan uslov za zdrav i kvalitetan život ističu mnogi nutricionisti. Ivana Mišić, strukovni nutricionista-dijetetičar navodi da je pri tome ključno imati redovne, nutritivno balansirane obroke, ali i za njihovu pripremu birati namirnice proverenog i dobrog kvaliteta.

Na ovom putu značajnu podršku pružaju odeljenja za zdravu hranu prodavnica koje danas nude sve veći broj visoko kvalitetnih proizvoda koji olakšavaju zdravije izbore u svakodnevnim nabavkama modernih kupaca.

Jedan od njih, koji se na našem tržištu istakao kao pouzdan saveznik svima koji tragaju za kvalitetnim obrocima je „Nature's Promise“ brend. Kreirani prema pažljivo osmišljenim recepturama koje imaju za cilj da ponude najbolje iz prirode, proizvodi ove linije ne sadrže veštačke boje, arome, zaslađivače i pojačivače ukusa. Veliku pogodnost predstavlja i njihova dostupnost te se mogu pronaći u svim Maxi, Mega Maxi i Shop&Go prodavnicama širom zemlje.

„Prednost ovih proizvoda je to što uz strogu kontrolu kvaliteta isključuju upotrebu brojnih dodataka hrani poput palminog ulja, parabena, modifikovanog skroba, glukozno-fruktoznog sirupa, hidrogenizovanih ulja i masti, na taj način olakšavajući zdravije izbore“, navodi strukovni nutricionista-dijetetičar Ivana Mišić.

foto: ProRec Studio

Sa četiri linije proizvoda – Bio, Free From, Veggie i Healthy Life, ovaj brend na jednom mestu nudi bogat izbor kvalitetnih artikala, od organskih proizvoda do onih koji odgovaraju posebnim dijetetskim potrebama. Proizvodi Nature’s Promise Bio iz sertifikovane organske proizvodnje strogo kontrolisanog kvaliteta isključuju upotrebu sintetičkih pesticida i hemijskih đubriva. Onima koji se susreću s intolerancijama na određene nutrijente, namenjena je linija Free From, koja nudi ukusne proizvode bez glutena i laktoze. Za one koji se opredeljuju za biljnu ishranu, bilo iz etičkih, zdravstvenih ili ekoloških razloga, na raspolaganju je Veggie linija koja nudi raznovrsne veganske i vegetarijanske proizvode. Dok linija Healthy Life obuhvata proizvode sa smanjenim sadržajem soli, bez dodatih masti, kao i one sa povećanim sadržajem proteina.

Najnoviji dodatak asortimanu „Nature's Promise“ su hladno ceđeni sokovi koji čuvaju originalnu svežinu i hranljivost voća. Proizvedeni kroz proces sporog ceđenja na temperaturi od svega 4°C, zadržavaju autentičan ukus i boju voća, bez primene pasterizacije. Ovaj metod omogućava očuvanje svih vitamina, minerala i enzima, obezbeđujući kupcima potpuno prirodne sokove na dohvat ruke.

