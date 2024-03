INOVATIVNE TERAPIJE I PERSONALIZOVAN PRISTUP LEČENJU KARCINOMA DOJKE

Statistika pokazuje da veliki procenat žena u Srbiji ima karcinom dojke, kao i da je naša zemlja po broju umrlih od ove bolesti na vodećem mestu u Evropi. O adekvatnom pristupu lečenju i prevenciji kao najvažnijim faktorima, razgovarali smo sa Doc.dr med Anom Cvetanović.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u Srbiji se godišnje rak dojke otkrije kod 4.636 žena, a oko 1.700 žena umre od ove bolesti. Iako je rak dojke izlečiv skoro u potpunosti ako se otkrije i leči na vreme, naša zemlja je po broju umrlih žena od ove bolesti na vodećem mestu u Evropi. Šta je prema Vašem mišljenju neophodno kako bi se ova statistika promenila?

Ovakva statistika nam ukazuje da je upaljen alarm da se nešto promeni. Dve podjednako bitne stvari koje bi promenile tu statistiku jesu organizovani skrining i lečenje adekvatnim inovativnim terapijama. Dobro organizovanim sistemskim skriningom preko 70 odsto karcinoma bilo bi otkriveno u najranijim stadijumima bolesti. Ako takav karcinom dojke, koji je otkriven na vreme adekvatno lečimo, prema njegovoj biologiji i agresivnosti, optimalnom terapijom, mi možemo da govorimo o izlečenju u preko 90 odsto slučajeva. Neki potdipovi imaju indolentniji tok i lečenje je lakše dok neki agresivniji podtipovi zahtevaju i agresivnije lečenje.

Jasno je da inovativne terapije umnogome doprinose boljim rezultatima jer daju mogućnost personalizovanog lečenja. Kakva je situacija u našoj zemlji kada govorimo o inovativnoj terapiji?

Zahvaljujući molekularnom profilisanju karcinoma mi danas znamo da karcinom dojke nije jedan entitet. Grubo rečeno imamo najmanje 4 podtipa karcinoma dojke, ali i u tim podtipovima ima razlike pa se i sve više ide ka personalizovanom lečenju. Vi danas imate pacijentkinje sa karcinomom dojke koje su nosioci štetnih germinativnih BRCA1/2 mutacija pa čak i za tu podgrupu imate dostupnu terapiju. Takođe, upotreba najefikasnijih terapija se sve više pomera ka ranijim stadijumima bolesti, pa se na primer CDK4/6 inhibitori, o kojima smo toliko pričali u lečenju metastatskog hormonosenzitivnog HER2 negativnog karcinoma dojke, danas koriste za lečenje istog potipa ali u ranijoj fazi, u postoperativnom lečenju.

Situacija je u Srbiji danas zaista jako dobra. Nedavno je usvojena nova lista lekova, sa čijom se upotrebom uskoro kreće, i na njoj se nalazi mnogo novih lekova i novih indikacija za lečenje karcinoma dojke. Možemo da kažemo da rani karcinom dojke danas u Srbiji lečimo kao svuda u svetu. Naravno, onkologija se munjevito razvija i novi lekovi stalno dobijaju svoje mesto u lečenju. Ostaje nam da popravimo prevenciju i onda zaista možemo videti rezultate ovakvo impresivnog ulaganja države u inovativne terapije. I naravno, uvođenje inovativnih terapija mora da ima kontinuitet.

Pomenuli ste da primena inovativne terapije utiče i na sam kvalitet života pacijenta. Koliko je ovo zapravo značajno za samog pacijenta, ali i društvo u celini?

Tako impresivni rezultati u lečenjukarcinoma inovativnim terapijama znače veći broj izlečenja, duži život ali podjedanko je bitno da ovi lekovi čuvaju kvalitet života pacijenata. Sa jedne strane radi se o lekovima sa manje neželjenih efekata u odnosu na hemioterapiju, sa druge strane oni smanjuju simptome bolesti i odlažu primenu hemioterapije. Sve to vodi do lečenja uz očuvan kvalitet života, očuvanje radne sposobnosti i to je podjednako bitno kao i efikasnost. To je bitno za pojedinca, ali uz ovakvo lečenje pacijent služi i svojoj porodici i doprinosi društvu.

Poznato je da se rado priključujete i podržavate društveno odgovorne kampanje koje za cilj imaju podizanje svesti javnosti o karcinomu dojke. Jedva od takvih je i kampanja „Jača sam od (m)raka!“. Koliko su ovakve kampanje zapravo važne?

Upaljeni su svi alarmi kad su, ne samo karcinom dojke, već svi maligniteti u pitanju u Srbiji. Na neke možemo da delujemo preventivno, na neke ne možemo. Zajednički zadatak svih nas, struke, zdravstvenih vlasti, pacijenata, jeste da na sve načine pomognemo u podizanju svesti o značaju prevencije i pravovremene dijagnostike. Zato su ovakve kampanje jako bitne i neophodne. Ja se uvek sa posebnim zadovoljstvom odazovem jer smatram da je svaki spašen život vredan ove borbe.

