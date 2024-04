ŠTA DA RADITE UKOLIKO VAS NADUTOST I POJAČANO PUŠTANJE NEPRIJATNIH GASOVA?

Nadutost i pojačano puštanje vetrova su veoma česti i dosta neprijatni simptomi. Istraživanja pokazuju da oko 15-30% populacije ima problem sa nadutošću. Za nastanak ovih simptoma odgovorni su povećano unošenje vazduha i/ili pojačana produkcija gasova u organima za varenje. Kako nastaju i na koji način možemo da smanjimo stvaranje gasova, razgovaramo sa doc. dr Dušanom Popovićem, internistom-gastroenterohepatologom u KBC „Dr Dragiša Mišović Dedinje“.

Povećano unošenje vazduha u digestivni trakt (organe za varenje) nastaje usled nepravilne ishrane, naročito ukoliko pacijenti jedu brzo, halapljivo, ukoliko unose veliku količinu gaziranih pića, ukoliko su pušači i slično. Prilikom normalnog procesa varenja, u digestivnom traktu dolazi do produkcije različitih gasova kao što su: vodonik, metan, vodonik-sulfid, ugljen-dioksid i drugi. Razlog za pojačano stvaranje gasova u procesu varenja može biti sama vrsta hrane (mahunarke, kupus, luk, celer, šargarepa i dr), ali i mnogi funkcionalni i organski poremećaji. Od funkcionalnih poremećaja to su: zatvor, sindrom nervoznog debelog creva i dispepsija. Posebnu grupu pacijenata sa nadutošću čine pacijenti koji imaju normalnu količinu gasa u organima za varenje, ali je oni „doživljavaju” kao pojačanu. To se naziva visceralna hipersenzitivnost, odnosno preosetljivost, koja se često javlja kod funkcionalnih poremećaja creva, najčešće kod sindroma nervoznog debelog creva.

Od organskih poremećaja to mogu biti nedostaci različitih enzima u crevima (naročito laktaze), oboljenja pankreasa, tumori i dr. Pošto su organski razlozi mnogo ozbiljniji, osnovni cilj detaljnog gastroenterološkog ispitivanja je zapravo pravovremena dijagnostika ove grupe poremećaja, kako bi se započela adekvatna terapija. Gastroenterolozi se svakodnevno susreću sa pacijentima koji imaju problem sa nadutošću i gasovima.

Navešću vam primer iz kliničke prakse. Pacijentkinja starosti 42 godine, službenica, majka jednog deteta, dolazi na pregled zbog pojave nadutosti, pojačanog puštanja vetrova i povremenog podrigivanja unazad 7 meseci. Tegobe su se intenzivirale unazad mesec dana, od kada je imala stres na poslu. Ishrana je neredovna, često jede „u hodu”. Klinički pregled, osnovne laboratorijske analize, analize stolice i ultrazvučni pregled abdomena su normalni. Pacijentkinja nema simptoma i znakova koji bi ukazivali na ozbiljno organsko oboljenje, međutim, pošto joj je otac bolovao od karcinoma kolona, urađena je kolonoskopija. Nalaz kolonoskopije je bio uredan.

Pacijentkinji je savetovan higijensko-dijetetski režim i preporučen Flobian®, 1 kapsula dnevno, u trajanju od 4 nedelje. Flobian® je prirodan i bezbedan preparat, koji kao aktivnu supstancu ima L. plantarum 299v. On smanjuje nastanak gasa u crevima, kao i osećaj nadutosti. Na kontrolnom pregledu nakon mesec dana, pacijentkinja navodi da se mnogo bolje oseća.

