UHVATI DOBAR RITAM SVAKI DAN: Korak po korak ka balansu i zdravlju

Nekada nam se zaista čini da svako novo jutro izgleda kao da se spremamo za Olimpijadu, a ne za još jedan dinamičan i užurban dan prepun obaveza i napetosti. Često balansiramo između želja i mogućnosti, jer se ne pridržavamo zdravih životnih navika koje podrazumevaju dovoljno sna i kretanja, uz uravnoteženu ishranu. Osećamo da nam je potrebna pomoć za dodatnu energiju i vitalnost, kako bismo nastavili u dobrom ritmu.

Podržavajući jednostavnost i preciznost - korak po korak ka balansu i zdravlju, One Two Three linija proizvoda kompanije Hemofarm upravo nam omogućava da pronađemo harmoniju i idealnu kombinaciju za optimalni ritam. Svako jutro ima nov ton, a starosna dob pojedinca svoj ritam kretanja. Kao što godišnja doba menjaju svoje melodije, tako i ljudi imaju svoj bioritam. Za dodatnu motivaciju nam je potrebna i pažljivo odabrana suplementacija kako bismo iznova pomerali svoje granice poput naše uspešne atletičarke Ivane Španović.

foto: Hemofarm

“Moja misija je da objedinim sve elemente koji su potrebni da bih ispunila svoj cilj. Fizički, psihički, mentalno i emocionalno. A kada bih u tome uspela, delila bih sa drugima svoja saznanja i pomogla, makar malo da i oni u svojoj uspeju. Naše telo je naš dom, naše oruđe za svakodnevne izazove i primarno je da mu obezbedimo najkvalitetniju, esencijalnu energiju. Verovala sam da je moja zemlja bila najplodnije tlo za moj razvitak, i zato je i Hemofarm i One Two Three bio moj izbor”, navodi Ivana Španović.

Kada krećete od nule, za svaki novi pokret, kada sebi zadajete visoke ciljeve i težite dobrom zdravlju, spremnosti i izbalansiranoj energiji, važno je da imate siguran oslonac. Ako snažno želite da ponovo budete zvezda koja daje svetlo i nadu drugima, shvatate da nije važno koliko ste puta pali, već da li ste u istom ritmu ustali, na One Two Three. Onda ste pravi borac, o čemu svedoči i iskustvo našeg proslavljenog košarkaša Boriše Simanića, koji svoju podršku pronalazi u odabranoj suplementaciji.

“U svetu profesionalnog sporta, svaki detalj je važan. Zdrava ishrana je ključna, kao i pravilna suplementacija. Linija vitamina One Two Three mi pruža neophodne nutrijente, koji mi pomažu da se vratim u vrhunsku formu. Drago mi je što sam deo priče iza koje stoji kompanija Hemofarm i što mogu da podržim značaj dobrog zdravlja među sportistima”, ističe košarkaš Boriša Simanić.

Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma dodaje da kada govorimo o zdravom načinu života, prvo na šta pomislimo su sportisti.

foto: Hemofarm

„Drago nam je što su košarkaš Boriša Simanić i atletičarka Ivana Španović prihvatili da budu zaštitna lica za One Two Three, Hemofarmov prvi krovni brend suplemenata u Srbiji. One Two Three je posvećen svima koji traže načine da poboljšaju svoje zdravlje, a Hemofarm je tu brine o zdravlju ljudi kao pouzdan partner,“ poručio je Zeliger.

Ukoliko zahtevamo da proizvodi ne sadrže dodate šećere, laktozu, gluten i zaslađivače, da budu pogodni i za vegane, a supstance u oblicima koji omogućavaju visok stepen bioraspoloživosti i iskoristljivosti u organizmu, tada posežemo za One Two Three proizvodima Hemofarma. Svaki od pet segmenata preparata ima svoju boju: mir i san - plava, energija - crvena, lepota - ljubičasta, imunitet - narandžasta, i blagostanje – zelena, a svi se nalaze u staklenim bočicama.

Svaka pobeda je bitna, bez obzira koju ulogu igrate u ritmu svakodnevnog života, na skok ili korak uz One Two Three...jer, čak iako niste profesionalni sportista, dobar ritam nam je svima bitan.

