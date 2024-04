UŽASNA TAJNA DEBELIH UBRUSA KOJI U SRBIJI KOŠTAJU MANJE OD 150 DINARA

Sve češće imamo priliku da za sitan novac kupimo ogromni ubrus i mislimo da smo baš, baš dobro prošli, ali to i nije tačno... Kad shvatite kako se proizvode ti "debeli" ubrusi, biće vam sve jasno...

Milion puta ste kupili neki jeftini ubrus, za recimo 90, 99, 110 dinara, pa još došli kući uvereni da ste dobro prošli. I upali ste u zamku. Vi ste za sitan novac kupili ubrus koji samo deluje gabaritno i da će zaista potrajati. Prava istina o njemu nije baš kao što na oko izgleda. Logično, sigurno ste se i pitali kako taj neki "no name" ubrus ima toliku debljinu za mali novac, kako se to isplati uopšte?

foto: Promo

Pa, isplati se i te kako.

Naime, ubrusi koji deluju da imaju puno namotaja u stvari prozivode se na mašinama koje prave ogromna udubljenja, krupne rupe, koje kad se papir namota, stvaraju svojim izbočinama prostor između namotanih listova, sve postaje vazdušasto, prosto ga prošire, te samim tim deluje da je rolna ubrusa ogromna, a u stvari je to varka sa udubljenjima. Tako duboke perforacije u listovima dodatno kidaju papir i uništavaju njegov kvalitet i istrajnost. Takav ubrus će se brzo raspasti prilikom upotrebe, a vi ćete, da biste odradili započeto u kuhinji, namotavati više listova i svoju rolnu ubrusa potrošiti veoma brzo. I ne samo to, takvi ubrusi su često tanki, pa su gotovo prozirni, nemaju čvrstoću ni gustinu. I na sve to - često su i upitnog sastava!

Sigurno ste probali da oribate ogledalo tim ubrusom? Očekivali ste da iskoristite dva lista, kao što se dešavalo kad ste koristili kvalitetniji ubrus, ali ste sad sa ovim jeftinijim od 150 dinara morali da napravite džombu od 10 listova za samo jedno malo ogledalo, jer se u dodiru sa sredstvom za čišćenje on raspadne u komadiće i mrve, pa delovi ostaju po ogledalu, sa sve "dlačicama"..

I tako, sa sve više namotaja vaš ubrus se brzo potroši, pa novi kupujete pre nego što biste isto to uradili da ste pazarili kvalitetniji ubrus.

foto: Promo

Kako prepoznati kvalitetan ubrus?

Kvalitetan ubrus ima sitna udubljenja, sitne tačke, i najčešće je troslojan, a slojevi su povezani lepkom. Takav ubrus je trajan, neće se raspasti kad njime posušujete kuhinjske površine, meso, povrće ili čak kad u brzini njime brišete prozore ili ogledala po stanu!

Samim tim, trošiće se sporije, a vi ćete biti zadovoljni njegovim karakteristikama, moći upijanja...

Takođe, dobar ubrus je onaj koji zadovoljava sve stroge standarde kvaliteta koji garantuju da sme biti u dodiru sa hranom i da je od čistog, prirodnog materijala poput čiste celuloze.

Promo