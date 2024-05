KADA MOKRENJE POSTANE PROBLEM: Proverite stanje prostate

.

Nakon 50. godine kod muškaraca počinju da se javljaju problemi sa mokrenjem. Razlog je povećanje tkiva prostate koje vrši pritisak na bešiku i uretru i otežava isticanje urina. Stanje je progresivno i preporučuje se godišnje praćenje kod urologa. Tegobe počinju čestim nagonima na mokrenje, prolaze kroz smanjivanje mlaza urina, neodložno mokrenje, noćno ustajanje, ispuštanje urina i dovode do jako otežanog mokrenja ili nemogućnosti mokrenja, što dalje zahteva plasiranje urinarnog katetera kako bi se izbacio urin sakupljen u mokraćnoj bešici.

Lečenje je medikamentozno i operativno. Medikamentozno je efikasno u početnim fazama, kada problemi sa mokrenjem nisu toliko izraženi. Utiče na izbacivanje urina i poboljšava mlaz. U slučaju ozbiljnih poremećaja mokrenja, operativno lečenje se ne može izbeći – urinarna funkcija se normalizuje nakon uklanjanja suvišnog tkiva.

Operativne metode koje se najčešće koriste u praksi su:

Klasična otvorena hirurgija – obavlja se pod totalnom anestezijom rezom kroz trbušni zid i dug je period oporavka.

Transuretralna resekcija (TUR) – manje je rizična od otvorene operacije. Njen učinak je povezan sa ograničenjima u pogledu veličine prostate i pratećih oboljenja.

Laserska hirurgija – najmanje traumatičan metod u praksi. Protiče bez rezova i bez gubitka krvi. Izvodi se bez ograničenja u pogledu veličine prostate, a radi se i kod muškaraca sa visokim operativnim rizikom. Očuva seksualnu funkciju muškarca.

Laserski sistem najviše klase – Tulijum od 200 vati poseduje maksimalnu snagu i preciznost. To podrazumeva kratko vreme provedeno pod anestezijom, kao i uklanjanje tkiva do same kapsule prostate uz potpunu sigurnost po okolna tkiva. Muškarcu se vraća mlaz urina koji je imao u mladosti.

