Želimo da budemo opušteni, relaksirani, smireni jer tad smo i najbolji!

U mnogim životnim situacijama želimo da budemo najbolji jer znamo da takvi i jesmo. To su situacije kada imamo pojačanu odgovornost, kada nam je rezultat bitan, kada smo u okruženju koje cenimo i do čijeg mišljenja naj je jako stalo.

Baš tada nam se često desi da imamo tremu koja nas poremeti da budemo kakvi smatramo da treba da budemo ili to i jesmo.

Šta je zapravo trema?

Trema je vrsta anksioznosti koja opisuje osećaj anksioznosti kada govorite ili nastupate pred grupom ljudi. Nije ograničeno samo na bukvalne faze. Uopšteno govoreći, trema je kolokvijalni termin koji se koristi da opiše anksioznost pred performansama, anksioznost prezentacije ili strah od javnog nastupa.

Da se razumemo trrema je prirodna stvar I karakteristika odgovornih ljudi.

Prema Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje, ovaj strah utiče na otprilike 73% populacije, što ga čini najčešće citiranim strahom.1 Anksioznost zbog učinka može se desiti svakome, čak i ljudima koji redovno govore ili nastupaju pred masom. Mnogi profesionalni sportisti, glumci i muzičari prijavljuju slučajeve nesigurnosti ili anksioznosti. Dok neki ljudi mogu da izbegnu javne nastupe ili nastupe (i posle toga, izbegavaju da se nose sa ovim strahom), drugi se suočavaju sa tim na rutinskoj osnovi.

Kada i gde se javlja anksioznost zbog učinka? Anksioznost zbog učinka može se desiti u bilo kom okruženju gde se osećate zabrinuto da ćete biti ocenjeni za svoj učinak. Ovaj strah se može desiti čak i ako se identifikujete da ste nadareni za javni nastup ili šta god da izvodite. Može se pojaviti pred velikom publikom i pred manjim, intimnim grupama ili ambijentima jedan na jeda

Koje su to najčešće situacije kada se javlja trema. Intervjui za posao, Ispiti, Prezentacije , Časovi vežbanja, Radni sastanci, Razgovaranje sa strancima, Održavanje govora ili zdravica…ili bilo koji vid javnog nastupa…



Trema se najčešće manifestuje kao znoj, suva usta, isprekidan tok misli, mucanje, crvenilo, bol u stomaku, pa do mučnine, povraćanje I kratkotrajnog gubitka svesti..

Kako možemo prevazići tremu:

Vežba vodi ka savršenstvu. Vežbajte koliko god možete i na koji god način možete. Pokušajte da se vidite ili čujete dok obavljate određenu aktivnost. Na primer, snimite sebe kako biste čuli kako govorite, to će vam dati uvid u stavke koje treba da ispravite. Ukoliko je u pitanju neka fizička aktivnost, pokušajte da je ponovite dovoljan broj puta kako bi postala gotovo rutinska. Ma koliko to banalno zvučalo, ogledalo će vam pomoći da eliminišete brigu kako ćete izgledati drugima. Vežba ispred ogledala će vam pomoći i da uskladite svoje kretanje, govor i gestove. I na kraju, predstavite sve to svojim prijateljima koji će vam dati povratnu informaciju i, ako postoji greška, na vreme ćete moći da je ispravite.

Najvažnija je dobra priprema. Važno je da u svakom momentu imate u glavi šta želite da kažete ili uradte. Ukoliko je prezentacija u pitanju, pokušajte da zapamtite tekst i tako u trenucima najveće treme umete da izlažete to što ste već pripremili. Možete i na papiru ili u prezentaciji koju imate sa sobom pripremiti podatke koje želite da kažete, tako da uvek imate uz sebe mali podsetnik koji može uskočiti kao pomoć ako se zbunite. Možda čak nećete morati ni da ga koristite, ali će vam samo znanje da ga imate uz sebe uliti više sigurnosti. Deo pripreme je svakako i dolazak na vreme na mesto događaja (poželjno je čak ranije), kako biste imali vremena da se prilagodite atmosferi i psihički pripremite. Takođe, priprema podrazumeva i informisanje o vašoj publici, njihovim interesovanjima i načinu razmišljanja, kako biste mogli da predvidite šta bi sve mogli da vas pitaju ili koje sve situacije bi mogle da vas sačekaju na tom događaju. Probajte da predvidite i problematične situacije i razmislite o načinima na koji ćete ih prevazići. Što ste spremniji, bićete sigurniji u sebe i bolje ćete podneti tremu.

