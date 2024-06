Zdravlje kičme i nove terapije u lečenju skolioze

Kičma je centralni potporni deo sistema leđne i lumbalne kičme. Primarna funkcija kičme je podrška telu, omogućava kretanje i štiti kičmenu moždinu. Zdrava kičma znači i kvalitetan život, dok poremećaji kičme mogu negativno uticati na svakodnevne aktivnosti.

Previše sedenja, gojaznost, starenje, loše držanje, prekomerna opterećenja, povrede kičme, genetski faktori, infekcije i tumori mogu negativno uticati na zdravlje kičme i uzrokovati bolesti. Najčešće se javljaju skolioza (bočna ili rotacijska zakrivljenost kičme), krstobolja, diskus hernija, spinalna stenoza (suženje spinalnog kanala) kao i prelomi kičme. Dijagnostiku i lečenje bolesti kičme obavljaju specijalisti ortopedije i traumatologije. Lečenje se razlikuje u zavisnosti od vrste bolesti.

foto: Acibadem gallery

Najčešća bolest kičme, skolioza

Skolioza je deformacija kičme koju karakteriše abnormalna bočna zakrivljenost stuba kičme. Kičma je obično zakrivljena u obliku slova "S" ili "C". Osim bočne zakrivljenosti kičme, može doći do nejednakosti ramena ili kukova, jedno rame može biti više od drugog, u donjem ili lumbalnom delu može doći do izbočenja, lošeg držanja ali i bolova u leđima. Skolioza se obično otkriva u detinjstvu i adolescenciji, kada dete najbrže raste.

Kod odraslih se skolioza često razvija kao progresija skolioze koja je započela u detinjstvu ili adolescenciji ili se, s godinama, može razviti kao posledica promena u strukturi kičme.

foto: Acibadem gallery

Ako se skolioza ne leči, povećana zakrivljenost kičme uzrokuje značajne fizičke promene kao i promene izgleda. Zakrivljenost može uzrokovati bolove u leđima i donjem delu leđa, respiratorne i srčane probleme, funkcionalna ograničenja i psihosocijalne probleme. Kako skolioza napreduje, može dovesti do teških deformacija kičme, koje mogu postati toliko složene da je potrebna hirurška intervencija. Iz tih razloga su rano otkrivanje i odgovarajuće lečenje ključni u sprečavanju mogućih komplikacija skolioze i očuvanja kvaliteta života.

Lečenje skolioze razlikuje se u zavisnosti od težine stanja, starosti i drugih faktora. Lečenje može uključivati ​​različite modalitete kao što su praćenje, fizikalna terapija, steznike i operaciju. Blagi slučajevi skolioze mogu se lečiti uz redovno stručno praćenje lekara. Fizikalna terapija i posebne vežbe mogu se preporučiti za smanjenje simptoma skolioze i jačanje mišića kičme. Steznici se mogu koristiti u umerenim do teškim slučajevima skolioze. Operacija se može razmotriti ako je skolioza ozbiljna a drugi tretmani nisu efikasni.

Hirurško lečenje skolioze

Hirurški zahvat se izvodi kako bi se kičma ispravila i stabilizovala. U standardnoj praksi usmerenoj na lečenje, najvažniji faktori kod odluke da se operiše su klasična procena kao i stepen zakrivljenosti. Pacijente kod kojih je kičma zakrivljena preko 40 stepeni treba operisati jer to nije samo kozmetički problem, takva zakrivljenost može izazvati probleme s plućima i srcem te negativno uticati na kvalitet života.

foto: Acibadem gallery

Prof. dr. Ahmet Alanaj, specijalista ortopedije i traumatologije koji od 2012. radi u Acıbadem Zdravstvenoj grupaciji fokusiran je na oblast zdravlja kičme, i smatra da se odluka o operaciji skolioze ne sme zasnivati isključivo na iskustvu hirurga. Odluku treba doneti nakon procene iskustva hirurga, literature o lečenju koje će se primeniti, stanja bolesnika, očekivanja i uticaja deformiteta na kvalitet života bolesnika. Kvalitet života bolesnika treba proceniti uz korišćenje posebno izrađenih upitnika.

Glavni cilj hirurškog lečenja skolioze je ispravljanje krivine tako što će se operisati što manji broj pršljenova i zaustaviti progresija krivine, a kičmu ostaviti što pokretnijom. Zadnje spinalne fuzije često se izvode kod dece koja rastu. Takođe, metode koje podržavaju rast (kao što su magnetom kontrolisane šipke za rast) najčešći su izbor kod dece koja rastu. Metoda sistema rastućih šipki koristi se za lečenje skolioze u ranom stadijumu. Sistem drži krivulju pod kontrolom bez oštećenja kičme, a šipke se mogu produžiti kako pacijent nastavlja da raste. Magnetom kontrolisane rastuće šipke smanjuju broj anestezija i operacija kada se uporede s tradicionalnom metodom, smanjuju stres kod dece i porodice i sprečavaju ponavljanje operacija.

Novi načini lečenja skolioze

Među novim metodama značajno mesto zauzima minimalno invazivna torakoskopska metoda anteriornog tetheringa. Prof. dr. Ahmet Alanaj, specijalista ortopedije i traumatologije u bolnici Acibadem Maslak, primarno primenjuje novu tethering metodu kako bi skratio proces oporavka nakon operacije skolioze. Kod ove metode zavrtnji postavljeni u prednjem delu kičme na konveksnoj strani zakrivljenosti spajaju se i zatežu debelom poliesterskom trakom u obliku užeta. To pomaže da se krivulja ispravi dok se kičma spontano ispravlja kako raste. Ova metoda se izvodi torakoskopski bez dugog reza na leđima i hirurški ožiljak je minimalan. Fuzija nije potrebna a vreme oporavka je kraće.

foto: Acibadem gallery

Prof. Alanaj takođe ističe spinalnu navigaciju, neuromonitoring i 3D spinalni snimak kao najnovije metode koje spasavaju živote pacijentima sa skoliozom. SPINALNA NAVIGACIJA čini postavljanje zavrtnja sigurnijim i tačnijim, dok NEUROMONITORING smanjuje rizik od povreda kičmene moždine praćenjem prolaza nervnih signala u kičmenoj moždini. 3D SNIMAK KIČME hirurzima omogućava uvid u stvarne dimenzije deformacije pre operacije, što zahvat čini sigurnijim. Prema rečima prof. dr. Alanaja, ove metode poboljšavaju kvalitet života pacijenata sa skoliozom i pozitivno utiču na postoperativni proces oporavka.

"Bezbednost tokom operacije skolioze osigurana je predoperativnom pripremom, proverama i merama opreza tokom operacije kao i pažljivim praćenjem i lečenjem nakon operacije. Faktori kao što su upotreba liste za proveru, neuromonitoring tehnologija, mere za smanjenje gubitka krvi, oprez pri postavljanju zavrtnja, kao i mere zaštite od zračenja od posebne su važnosti. Bezbednost tokom operacije skolioze važan je element uspešnog procesa lečenja i povratka zdravlja pacijenta,” dodaje profesor.

Postoperativni oporavak

Protokoli usmereni na pacijenta razvijeni su i implementirani kako bi se obezbedilo da period oporavka nakon operacije skolioze bude kratak i ugodan. Ti se protokoli zasnivaju na potrebama pacijenta i preferencijama hirurga i obezbeđuju da pacijent bude otpušten iz bolnice što je pre moguće. Osim toga, i vreme provedeno kod kuće je kraće, a pacijent se može još brže vratiti normalnim dnevnim aktivnostima.

Prof. dr. Ahmet Alanaj specijalista je ortopedije i traumatologije s bogatim iskustvom u lečenju skolioze. Acıbadem Zdravstvena grupacija, poznata po ponudi širokog spektra zdravstvenih usluga vrhunskog kvaliteta uz upotrebu najmodernijih medicinskih tehnologija, ima misiju po kojoj je zadovoljstvo pacijenata prioritet. Tokom kompletnog lečenja, pažljivo pratimo sve vaše potrebe i obezbeđujemo podršku vama i vašim najmilijim tokom svakog koraka u procesu lečenja.

Promo