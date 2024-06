OVAJ UBRUS MOŽE SKROZ DA ZAMENI KRPU: Ima ultrajaku moć upijanja, a sme da bude u dodiru sa hranom

Krpa je ista kao što je bila - puna bakterija i ko zna čega, zato je sada kvalitetan professional ubrus stao na njen pijedestal

Professional Perfexov ubrus ozbiljno je zamenio jednu prosečnu, srpsku kuhinjsku krpu! Ne samo što ima veliku moć upijanja, već taj ubrus duže traje i daleko je bezbedniji u dodiru sa hranom i vlažnim kuhinjskim površinama nego što je to slučaj sa standardnim krpama koje obično držimo obešene o ručku na rerni i koristimo ih u raznim situacijama.

Krpe na svojoj površini mogu imati "mali milion" raznoraznih bakterija i prljavština posle samo jednog brisanja, a ko još odmah baca krpu na pranje? To se nikako ne isplati... Upravo krpe tako vlažne i korišćene za sve i svašta mogu biti leglo zaraze. Zbog svih tih nepraktičnih i nezdravih osobina, danas krpa polako odlazi u zaborav. Moderne i nove kuhinje jednu čistu, uštirkanu i opeglanu krpu imaju tek da bude ukras, a u upotrebi je, umesto nje, Perfexov professional ubrus koji ima neverovatnu moć upijanja.

I ne samo to!

Taj ubrus duže traje od krpe, jer je jedan list i jedan potez sasvim dovoljan da pokupi svu vlagu sa radne površine, te nema potrebe trljati do besvesti i cediti da bi se sve pokupilo.

I dok krpa ima milion - za čaše, za ruke, za prozore, za ogledala, za parket... proffesional ubrus je jedan za svaku od tih potreba.

Idealan je za čišćenje glatkih površina poput stakla i ogledala, jer ne ostavlja sitne dlačice i savršeno skida svaku tačkicu koja se "zalepi" za staklo ili ogledalo. On je postojan, jer ima punoću i nije providan kao neki drugi ubrusi, koje morate do besvesti namotavati samo za jedno ribanje prozora.

Professional Perfexov ubrus danas menja krpe u kuhinji i to kao daleko bolje rešenje - idealan je za posušivanje čaša ili čak povrća i mesa posle prženja, gde može da upije veliku količinu masti ili ulja koje ne treba da unosite u svoj organizam. To, npr., krpa ne može da uradi - masnu krpu biste odmah bacili pa trčali da kupite novu, a sa professional ubrusom jedan list to rešava, a ostaje vam cela rolna za sledeće potrebe.

I ne brinite za njegove higijenske moći - Perfex zadovoljava standarde koji garantuju da njegovi papiri smeju biti u dodiru sa hranom, što znači da na njihovoj površini nema nikakvih hemikalija.

A kad je već toliko moćan ubrus, zašto se samo zadržati na kuhinji i prozorima?

Verovali ili ne, njim čak i šminka može da se skine s lica, jer je mekan a postojan, tako da sa sredstvom za skidanje šminke koje malo kapnete na ubrus - možete lepo i lice da iznegujete.

Pakovanje je lako prepoznatljivo - na njemu je čuveno žuto pače, a oznaka professional samo pokazuje da ste izabrali ultrajaki ubrus premium kvaliteta.

