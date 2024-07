BOLNI ZGLOBOVI: Koje je rešenje za slobodno kretanje bez neprijatnosti?

Jednom kada dođe do upale zgloba ili oštećenja, dolazi do nagomilavanja štetnih materija u zglobu, njegovog oticanja i, tokom vremena, propadanja. Bolove i otoke mogu izazvati razne upale i povrede. Kada hrskavice zgloba propadnu ili se deformišu, zglob ne može da funkcioniše normalno, te se stvara trajni bol. Kada hrskavica potpuno propadne, kost udara direktno u drugu kost i to stvara još jači bol.

Kako bismo sačuvali hrskavicu i samim tim i zdravlje zglobova, od izuzetne važnosti je da reagujemo na vreme kada primetimo da nešto nije u redu. Najbitnije je naći odgovarajuću kremu koja će provereno i efikasno ublažiti bol i upalu. Najvažniji sastojak bilo koje kreme, koja je protiv bolova, je pčelinji otrov. Britanska porodica, tačnije kraljica Elizabeta, dugi niz godina održava svoje zdravlje, pokretljivost i vitalnost lekovitim pčelinjim otrovom. On je super moćan prirodni spoj proteina i aminokiselina koji deluju protivupalno na telo, a osećaj boli smanjuje se za ogromnih 75%!

Dr Viton Movens krema u svojoj moćnoj kompoziciji ima i pčelinji otrov. Ona trajno ublažava bolove u zglobovima. Smanjiće neprijatan osećaj pritiska u zglobovima koji osećate na svakom koraku.

Sve što je potrebno jeste da nanesete Dr Viton Movens kremu na bolno mesto i kružnim pokretima nežno i bez pritiska masirate područje. Samo nekoliko minuta nakon nanošenja primetićete olakšanje. Krema se koristi 1 do 2 puta dnevno ili po potrebi.

U jednoj kremi su ukombinovani najmoćniji sastojci: pčelinji otrov, Arnica (ekstrakt), Aloe Vera (ekstrakt), Đavolji kandža (ekstrakt), Bosvellia (ulje), Chondrotine, Glukozamin, Divlji kesten (ekstrakt), Mentol, Kamfor (ulje), Eukaliptus (ulje), vitamin E, piroksidin (vitamin B6) koji su jači od bola koji vas muči godinama!

