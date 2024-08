"INSULINSKA REZISTENCIJA NIJE BOLEST" Endokrinolog tvrdi: Pouzdano se može dijagnostifikovati pomoću OVOG TESTA

Pojačana želja za ugljenim hidratima, slatkišima, masne naslage oko struka, pospanost, slaba koncentracija, bezvoljnost i problemi sa začećem, mogu da budu simptomi bolesti zvane insulinska rezistencija.

Neki doktori bi rekli da je u pitanju stanje organizma, a ovu bolest treba shvatiti ozbiljno i naglastiti da može dalje da dovede do dijabetesa tipa 2.

Ovim povodom u emisiji Puls Srbije govorile su dr Jelenom Stanarčić Gajović, endokrinolog Univerzitetsko kliničkog centra Srbije i dr Jelenom Nišević Lazović, ginekolog u Medigrupu.

- Mnoge žene kada dođu na pregled na ultrazvuku mi vidimo policistične jajnike. To nije bolest, to je stanje. Da bi to bila bolest moraju da se uključe još neki parametri. U taj sindrom ulazi još insulinska rezistencija o kojoj danas razgovaramo, zatim pojačana maljavost, gojaznost. To je metabolički sindrom koji nema svoj početak ni kraj. Ono što je najčešće jeste ono što ženama daje neredovne menstruacje zbog čega su onemogućene da zatrudne onda kada žele ili imaju spontane pobačaje koji se ponavljaju. Sama sika tog jajnika koji izgleda policistično nije razlog da kažem da je žena bolesna, ali jeste razlog da krenemo u dalju dijagnostiku -. rekla je Nišević Lazović.

Stanarčić Gajović takođe tvrdi da insulinska rezistencija nije bolest već stanje:

- Mi pripadamo onoj grupi lekara koji kažu da je insulinska rezistencija stanje, a ne bolest. Ja bar tako mislim, kao i endokrinolozi sa kojima sarađujem. Ona može da bude predvorje u nastanku tipa d2 doijabetesa i predijabetesa. Igra ulogu u nastanku kardiovaskularnih bolesti, ali sama po sebi ona nije oboljenje. Kada to stanje prepoznamo na neki način treba reagovati. Pravi i zlatni standard je jedan veoma komplikovani test koji se zove "klamp" i radi se samo u visokospecijalizovanim centrima. U Srbiji samo u jednom.

