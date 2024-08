NAPETOST I BOL U VRATU: Osetite olakšanje i slobodu u pokretima uz pomoć OVOGA!

Imali ste neku povredu? Ili je loše držanje dovelo do toga da imate ograničenu pokretljivost i bolove u vratu. Svi koji su na žalost iskusili ove probleme, znaju kakve su to neprijatnosti. Ako ste isprobali do sada sve što možete, od analgetika do masaža i raznih krema, onda je vreme da nešto drugo preduzmete.

Kao rezutat višedecenijskog istraživanja, osmišljen je i kreiran vazdušno dekompresioni sistem (VDS) koji predstavlja najefikasniji način u oslobođenju ljudi bola prouzrokovanog nepravilnim držanjem, povredom ili oboljenjem. Ovaj svetski priznati revolucionarni sistem jedina je terapija za vratnu, kičmenu i regiju donjih leđa, koja na organizam deluje sistemski i ne uključuje upotrebu lekova i, što je takođe sjajno, možete je koristiti u udobnosti svoga doma.

Vratna kragna CD5 sa dekompresionim sistemom predstavlja revolucionarni pristup u tretiranju bola u vratu. Veoma laka i jednostavna za upotrebu, ona pomaže smanjenju pritiska na deo vratne kičme, zahvaljujući inovativnom longitudinalnom sistemu istezanja. Pumpanjem vazduha u vazdušnu komoru postižete funkciju podrške i istezanja vrata.

Vratna kragna:

Opušta napete mišiće, ukleštene nerve, bol u vratu i glavobolju

Lečenje osteoartritisa i nateklih diskova, ispravljanje vrata i diskova i zglobova zahvaćenih degenerativnim procesom

Pomaže u lečenju cervikalne spondiloze, korena nerva i kičmene arterije

Kod ovoga modela, ne postoji mogućnost manuelnog podešavanja sa prednje strane, i ceo vrat je obavijen sa vazdušnim komorama. Kada su vazdušne komore napumpane, vrat i glava su podupreti sa mekim delom kragne. Obezbeđuje bolji komfor i osećaj.

Vratnu kragnu možete poručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po sniženoj ceni od 8.900 rsd.

Dostava je besplatna, a garancija na kragnu iznosi 12 meseci.

