POREMEĆAJI MOKRENJA NAKON 50. GODINE UKAZUJU NA TO DA JE POTREBAN PREGLED PROSTATE

Poremećaji urinarnog sistema su glavni razlog za konsultaciju sa urologom. Nakon 50. godine čest su problem kod muškaraca. Pregledom se uglavnom potvrđuje najrasprostranjenije stanje – hiperplazija /adenom/ prostate. Najbolji izbor za lečenje je laserska operacija prostate.

Za 11 godina koliko postojimo, hiljade muškaraca rešilo je svoje probleme sa mokrenjem zahvaljujući specijalistima Laser Meda. Sa najmoćnijim i najpreciznijim laserskim sistemom Tulijumom od 200 vati uvećano tkivo prostate se isparava i mokrenje se normalizuje. Ova savremena tehnologija brzo je postala omiljena zbog svojih odličnih rezultata.

Uvećanje prostate kao rezultat starenja je karakteristična osobina prostate. Strada više od polovine muškaraca izmađu 60-75 godine i oko 90% muškaraca starijih od 80 godina. Iako je normalna prostata veličine kestena, ima muškaraca kod kojih ona premašuje normu za 4-5 puta, pa čak i 8 puta – što znači da tkivo okružuje bešiku i kanal i remeti njihovo normalno funkcionisanje vezano za izbacivanje uskladištenog urina. Tako nastaju i ozbiljni problemi sa mokrenjem: otežano mokrenje, posebno početak mokrenja i nemogućnost potpunog pražnjenja bešike. Pored toga, javljaju se: mnogobrojna noćna ustajanja, slab mlaz, mokrenje u kapima, učestalo mokrenje.

Laserska hirurgija prostate otvorila je novu stranicu u lečenju koje je minimalno invazivno i minimalno traumatično. Omogućila je svakom muškarcu da reši svoj problem – bez obzira na veličinu prostate ili prisustvo pratećih bolesti. Intervencija se izvodi laserskim vlaknom koje prolazi kroz mokraćni kanal i stiže do prostate. Tu, energijom koju emituje, tkivo isparava do same kapsule i na taj način se kanal oslobađa i mokrenje je ponovo nesmetano, kao u mladosti.

U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumorski marker PSA.

LASER MED - 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i jedanaestogodišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.

tel. 011 7 357 357

mob. 069 5 357 357

www.lasermed.rs

Promo