Slivnici su vam često zapušeni: Ne morate stalno da zovete majstora, uradite ovo!

Često može doći do zapušenja slivnika, a to i te kako može da vam napravi veći problem nego što mislite. Sprečite zagušenja, poplave i bilo koje druge probleme koji mogu da nastanu. Nije vam uvek potreban majstor, nekada možete i sami I to za mnogo manje novca. U ovom slučaju, potreban je multifunkcionalni filter za slivnike!

Filter je izrađen tako da propušta svu vodu koja prolazi kroz slivnik, ali zadržava sve ostale materije koje dopru do slivnika. Idealno je rešenje za dlake u kupatilu ili ostatke hrane i masnoće u kuhinji. Ovaj jedinstven filter će u potpunosti neutralisati neprijatne mirise u slivnicima, te će Vaše prostorije biti mirisne i prijatne.

Filter je izrađen od silikona i plastike, te je vrlo fleksibilan i veoma se lako postavlja. Uklopiće se u bilo koji slivnik bez ikakvih problema. Trebaće Vam samo nekoliko sekundi da zauvek rešite problem sa slivnicima u kući!

foto: Promo

Filter nije upadljiv, maltene ga nećete ni primetiti, a spasiće Vas svih problema i muka koje se javljaju zbog taloženja raznoraznih materija koje zapuše slivnik i prouzrokuju poplave. Potrebno je samo da s vremena na vreme izbacite nataložene materije iz filtera i da ga operete običnom vodom i deterdžentom. Sve materije se lako skidaju sa silikona, te Vam neće trebati puno vremena da ga očistite. Dovoljno je jednom da kupite ovaj filter zaboravićete kako izgleda kada se slivnici zapuše i koliko to zapravo može biti naporno.

foto: Promo

