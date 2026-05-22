Kada se vitamin C daje intravenozno, njegove koncentracije u krvi mogu da budu višestruko veće i delotvornije

Vitamin C se decenijama dovodio u vezu sa lečenjem raka, ali su tvrdnje da visoke doze ovog vitamina mogu da produže život obolelih dugo smatrane neutemeljenim. Ipak, poslednjih godina naučnici ponovo ispituju njegov potencijal, ali na drugačiji način nego ranije.

Još sedamdesetih godina prošlog veka američki hemičar i dvostruki nobelovac Linus Poling tvrdio je da velike doze vitamina C mogu da pomognu pacijentima sa uznapredovalim karcinomom. U saradnji sa škotskim lekarom Juenom Kameronom primenjivao je vitamin C prvo intravenski, a zatim u obliku tableta. Njihovi izveštaji ukazivali su na duže preživljavanje i bolji kvalitet života pojedinih pacijenata.

Međutim, kasnija klinička istraživanja klinike Mejo nisu potvrdila te rezultate. Pacijenti koji su uzimali vitamin C u tabletama nisu živeli duže od onih koji ga nisu dobijali, pa je interesovanje za ovu terapiju godinama opalo.

Zašto infuzije nisu isto što i tablete?

Ipak, postojala je jedna važna razlika koju tada malo ko primećivao. Dok su Polingovi pacijenti u početku dobijali vitamin C direktno u venu, u istraživanjima klinike Mejo korišćene su samo tablete.

Organizam može da apsorbuje ograničenu količinu vitamina C iz digestivnog sistema, pa koncentracija u krvi nakon uzimanja tableta brzo dostiže maksimum. Kada se vitamin C daje intravenozno, njegove koncentracije u krvi mogu da budu višestruko veće.

Upravo pri tako visokim koncentracijama vitamin C se ponaša drugačije nego inače. Umesto da deluje samo kao antioksidans, u okolini tumora može da podstakne stvaranje vodonik-peroksida, jedinjenja koje oštećuje ćelije. Pošto su ćelije raka već pod velikim stresom i imaju slabije mehanizme zaštite, na njega mogu da budu osetljivije od zdravih ćelija.

Šta pokazuju dosadašnja istraživanja?

Manje studije u kojima su pacijenti sa rakom pankreasa, jajnika ili mozga dobijali visoke doze vitamina C intravenski pokazale su da se takva terapija uglavnom dobro podnosi. Pojedina istraživanja ukazuju da bi kombinovanje infuzija vitamina C sa hemoterapijom moglo da ublaži umor, bol i mučninu, a možda i produži preživljavanje kod nekih pacijenata.

Ipak, rezultati nisu ujednačeni. Dok neka istraživanja pokazuju korist, druga ne nalaze značajan efekat. Zbog malog broja ispitanika i razlika među studijama naučnici za sada ne mogu da izvuku konačne zaključke.