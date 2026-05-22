Smrtonosna epidemija hantavirusa na kruzeru — prva ikada dokumentovana na brodu za krstarenje — ponovo je skrenula pažnju javnosti na ovu retku, ali veoma opasnu bolest koju prenose glodari.

Međutim, rizik od hantavirusa obično ne dolazi sa dalekih putovanja. Izlaganje se najčešće događa mnogo bliže kući — u podrumima, šupama, vikendicama, kamp-prikolicama i drugim prostorima u kojima borave miševi i pacovi.

Takva izloženost verovatno je dovela i do smrti koncertne pijanistkinje Betsi Arakave, supruge glumca Džina Hekmana, koja je 2025. godine preminula na porodičnom imanju u Novom Meksiku. Zdravstvene vlasti navele su da je na imanju pronađeno više objekata sa tragovima infestacije glodarima.

Iako je hantavirus kod ljudi redak — u SAD je od 1993. do 2023. prijavljeno manje od 1.000 slučajeva — oko trećine infekcija završilo se smrtnim ishodom.

Gde je rizik od hantavirusa najveći?

Prema podacima američkog CDC-a, čak 94 odsto slučajeva zabeleženo je zapadno od reke Misisipi. Posebno su pogođena ruralna područja Arizone, Kolorada, Novog Meksika i Jute.

Ljudi se najčešće zaraze udisanjem sitnih čestica iz urina, izmeta ili pljuvačke zaraženih glodara. Suv vazduh pogoduje opstanku virusa u okruženju i njegovom širenju kroz vazduh.

Glavni prenosioci virusa u Severnoj Americi su:

* jelenji miš

* belonogi miš

* pamučni miš

Stručnjaci navode da obični kućni miševi i gradski pacovi uglavnom nisu povezani sa najtežim oblicima hantavirusne bolesti.

Foto: Shutterstock

Koja mesta predstavljaju najveći rizik?

Najveći rizik postoji u prostorima gde se ljudska naselja dodiruju sa staništima divljih glodara.

To uključuje:

* ambare, štale i silose

* skladišta i retko korišćene objekte

* vikendice i kamp-prikolice

* kampove i planinarska skloništa

* tavane, podrume i garaže

* gradilišta

Kako zaštititi dom od glodara?

Zatvorite ulaze

Miševi mogu proći kroz otvor veličine olovke, zato je važno:

* zatvoriti sve pukotine i rupe

* hranu čuvati u dobro zatvorenim plastičnim, metalnim ili staklenim posudama

* smeće držati u zatvorenim kontejnerima

Koristite zamke

Preporučuje se postavljanje zamki na mestima gde postoje tragovi glodara, ali van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

Održavajte higijenu

* odmah uklonite ostatke hrane

* ne ostavljajte prljavo posuđe

* redovno uklanjajte tragove izmeta i materijala za gnežđenje

Mogu li kućni ljubimci preneti hantavirus?

Nema dokaza da psi i mačke direktno prenose hantavirus na ljude, ali mogu doneti kontaminirani materijal na krznu, šapama ili u ustima nakon kontakta sa glodarima.

Veterinari savetuju:

* pranje ruku nakon kontakta sa ljubimcem

* kupanje ili brisanje životinje ako je boravila u područjima sa glodarima

* izbegavanje bliskog kontakta dok se ljubimac ne očisti

Tokom 2025. u Srbiji zabeležena dva slučaja hantavirusa bez smrtnih ishoda

Bezbedno čišćenje prostora sa mogućim prisustvom glodara

Prolećno čišćenje podruma, tavana i vikendica može povećati rizik od infekcije, jer se čestice virusa lako podižu u vazduh.

Stručnjaci preporučuju sledeće korake:

1. Provetravanje

Otvorite vrata i prozore najmanje 30 minuta pre čišćenja.

2. Ne metite i ne usisavajte

Metenje i usisavanje mogu raspršiti zaražene čestice u vazduh.

3. Nosite zaštitu

Koristite:

gumene rukavice

N95 masku

4. Primena „mokrog“ čišćenja

Kontaminirane površine poprskajte rastvorom izbeljivača:

1 deo izbeljivača

9 delova vode

Ostavite da deluje najmanje 10 minuta.

5. Bezbedno odlaganje otpada

Sav materijal obrišite papirnim ubrusima ili jednokratnim krpama, a zatim odložite u duplu kesu za smeće.

6. Operite ruke

Nakon skidanja rukavica obavezno operite ruke toplom vodom i sapunom.

Saveti za kampere i planinare

Boravak u prirodi takođe nosi određeni rizik. Stručnjaci preporučuju:

* izbegavanje kontakta sa glodarima i njihovim jazbinama

* provetravanje i pregled kabina i skloništa

* ne postavljati šatore blizu izmeta glodara

* koristiti podloge i šatore sa podom

* hranu čuvati u posudama otpornim na glodare

Foto: hafizi/Shutterstock



Simptomi hantavirusnog plućnog sindroma

Hantavirus može izazvati ozbiljno oboljenje poznato kao hantavirusni plućni sindrom (HPS), koji dovodi do nakupljanja tečnosti u plućima i teškog disanja.

Rani simptomi:

* temperatura

* umor

* bolovi u mišićima

* bolovi u leđima, kukovima i butinama

Kasniji simptomi:

* kašalj

* otežano disanje

* stezanje u grudima

Simptomi se često javljaju nekoliko nedelja nakon izlaganja.

Kada hantavirus dospe do pluća, napada sitne krvne sudove, što dovodi do curenja tečnosti. Pluća se pune tečnošću (plućni edem), izazivajući tešku disfunkciju pluća i srca

Kada se javiti lekaru?

Osobe koje su bile izložene glodarima, a imaju temperaturu, jak umor ili respiratorne tegobe, treba odmah da potraže medicinsku pomoć — posebno ako se pojavi otežano disanje.

Iako ne postoji specifičan lek za hantavirus, rana dijagnoza i pravovremena terapija mogu značajno povećati šanse za oporavak.

Ključne činjenice