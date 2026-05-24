Ebola se i dalje širi. Stručnjaci objašnjavaju kako se virus prenosi i da li komarci mogu da budu izvor zaraze

- Do sada otkriveni slučajevi epidemije ebole u Kongu predstavljaju samo vrh ledenog brega - izjavio je zvaničnik globalne koalicije za vakcine, javlja agencija Reuters.

Epidemija u istočnom delu Demokratske Republike Kongo obuhvata do sada 600 sumnjivih slučajeva i više od 130 sumnjivih smrtnih ishoda. Svetska zdravstvena organizacija označila je ovu epidemiju vanrednim javnozdravstvenim događajem od međunarodnog značaja. U isto vreme, sve je više nedoumica o tome kako se virus ebole širi.

Da li ebola može da se prenese kao i kijavica?

Za razliku od prehlade ili gripa, Ebola se ne širi sitnim kapljicama koje ostaju u vazduhu nakon što zaražena osoba kašlje ili kija, objašnjavaju stručnjaci klinike Mayo.

Ebola se prenosi sa čoveka na čoveka kada nezaražena osoba dođe u direktan kontakt sa telesnim tečnostima osobe koja je bolesna ili je preminula od virusa ebole. Ljudi postaju zarazni kada razviju simptome, kao što su rani simptomi tokom prvih nekoliko dana kao što su visoka temperatura, jaka slabost i umor, bolovi u mišićima i zglobovima, glavobolja, bol u grlu. Postoje i simptomi koji se kasnije javljaju, kao što su: povraćanje, dijareja (proliv), bol u stomaku, osip.

Virus ebole može da se prenese putem telesnih tečnosti kao što su: krv, izmet, povraćani sadržaj, urin, sperma, pljuvačka. Prenosi se i majčinim mlekom, vaginalnim sekretom, u kontaktu sa suzama ili znojem zaražene osobe.

Ebola se ne širi sitnim kapljicama koje ostaju u vazduhu nakon što zaražena osoba kašlje ili kija Foto: Shutterstock

Mogu li komarci i drugi insekti da prenesu virus ebole?

Istraživanja sugerišu da su voćni slepi miševi najverovatniji izvorni domaćini virusa ebole. Druge životinje koje mogu da budu zaražene uključuju šimpanze, gorile, majmune i šumske antilope. Ne postoje dokazi da komarci ili drugi insekti prenose virus ebole.

Izvori izloženosti zaraženim telesnim tečnostima za ljude mogu da budu: zaražena životinja, druga osoba koja ima simptome ili je preminula od bolesti, kontaminirani predmeti poput odeće, posteljine, kvaka, igala i medicinske opreme ili drugih površina.

Virus posle oporavka opstaje u telu nekoliko meseci

Nakon oporavka od bolesti, virus često opstaje još nekoliko meseci u telesnim tečnostima pacijenta, uključujući spermu, majčino mleko i urin.