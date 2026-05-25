Pankreas je mali, ali bitan, organ smešten iza želuca. Ima važnu ulogu u varenju hrane i regulaciji nivoa šećera u krvi. Pankreatitis je naziv za upalu pankreasa, do koje najčešće dolazi zato što se digestivni enzimi aktiviraju unutar pankreasa, a ne u crevima. Bol može da bude posebno jak posle obilnog obroka sa dosta masnoća.

Zašto dolazi do upale pankreasa?

Postoji više faktora rizika koji mogu doprineti razvoju pankreatitisa, među kojima su:

Kamen u žuči: Kamen može da blokira pankreasni kanal, što dovodi do nakupljanja enzima u pankreasu. Pankreatitis izazvan kamenom u žuči jedan je od najčešćih oblika bolesti.

Konzumiranje alkohola: Dugotrajna i prekomerna upotreba alkohola značajno povećava rizik od akutnog i hroničnog pankreatitisa.

Lekovi: Kortikosteroidi i neki antibiotici povezani su sa razvojem pankreatitisa.

Genetski faktori: Nasledna stanja i genetske mutacije mogu povećati sklonost ka pankreatitisu.

Infekcije: Virusne infekcije, poput zauški, takođe mogu dovesti do pankreatitisa.

Povrede ili operacije: Fizička trauma abdomena ili hirurške intervencije u blizini pankreasa mogu da izazovu upalu.

Metabolički poremećaji: Povišen nivo triglicerida ili kalcijuma u krvi može doprineti razvoju pankreatitisa.

Dve glavne vrste pankreatitisa

Akutni pankreatitis – iznenadna i kratkotrajna upala koja može biti blaga ili veoma teška.

Hronični pankreatitis – dugotrajna, ponavljajuća upala koja može trajno oštetiti pankreas.

Pankreatitis, i akutni i hronični, relativno je često oboljenje. Oba oblika zahtevaju pažnju, ali težina bolesti zavisi od simptoma i komplikacija koje mogu da se otkriju snimanjem, analizom krvi i kliničkim pregledom.

Jak bol u stomaku je često prva tegoba

Ako pregledi pokažu promene na pankreasu, važno je obratiti pažnju na simptome koji mogu ukazivati na pankreatitis. Najvažniji simptomi su:

Jak bol u stomaku:Akutni pankreatitis često izaziva iznenadan i jak bol u gornjem delu stomaka koji se širi prema leđima. Bol se obično pojačava nakon obroka, naročito masne hrane. Hronični pankreatitis može izazvati dugotrajniji i manje intenzivan bol koji traje satima ili danima.

Iako je ponekad samo reakcija na hranu ili nadimanje, u nekim slučajevima ovaj bol može biti znak hitnog medicinskog problema kao što je srčani udar ili pucanje slezine

Mučnina i povraćanje: Česti su kod akutnog i hroničnog pankreatitisa, posebno nakon jela.

Povišena temperatura i ubrzan rad srca: Akutni pankreatitis može izazvati temperaturu i ubrzan puls kao odgovor organizma na upalu. To može biti znak infekcije ili ozbiljne upale.

Neobjašnjiv gubitak telesne težine: Kada pankreas ne funkcioniše pravilno, dolazi do problema sa apsorpcijom hranljivih materija, što može dovesti do nenamernog mršavljenja.

Masna i sjajna stolica neprijatnog mirisa (steatoreja): Hronični pankreatitis često izaziva probleme sa varenjem, uključujući masnu stolicu neprijatnog mirisa. To se dešava zato što pankreas ne proizvodi dovoljno enzima za pravilno varenje masti.

Jak i uporan bol u stomaku, mučnina, povraćanje i temperatura mogu ukazivati na akutni pankreatitis, koji zahteva hitnu medicinsku pomoć. Rano lečenje je važno kako bi se sprečile komplikacije poput infekcija, nekroze pankreasa ili sistemskog inflamatornog odgovora organizma (SIRS), koji može biti životno ugrožavajući.

Ponavljajući simptomi

Ako imate ponavljane epizode bolova u stomaku ili problema sa varenjem, to može biti znak hroničnog pankreatitisa. Vremenom ovo stanje može trajno da ošteti pankreas, dovede do dijabetesa i pothranjenosti.

Kada je pankreas preopterećen mogu se javiti simptomi poput umora, pojačane žudnje za hranom, naglih oscilacija energije i problema sa regulacijom šećera u krvi.

Šta se dešava ako se pankreatitis ne leči?

Nelečeni pankreatitis može dovesti do brojnih komplikacija, od kojih neke mogu biti opasne po život:

Nekroza pankreasa: Delovi pankreasa odumiru zbog teške upale, što može dovesti do infekcija.

Infekcije: Pankreatitis može izazvati stvaranje cisti ili nakupljanje tečnosti koje se mogu inficirati i zahtevati drenažu ili operaciju.

Otkazivanje organa: Težak pankreatitis može izazvati komplikacije na plućima, bubrezima ili srcu.

Dijabetes: Hronični pankreatitis može oštetiti ćelije koje proizvode insulin i dovesti do dijabetesa.

Rak pankreasa: Dugotrajna upala povećava rizik od razvoja raka pankreasa.

Kako se leči pankreatitis?

Pankreatitis može da se kontroliše, ali ako je hroničan ne može potpuno da se izleči. Ključ uspešnog lečenja su rana dijagnoza i pravovremena terapija kako bi se sprečile komplikacije.

Akutni pankreatitis često može uspešno da se leči uz pravovremenu medicinsku pomoć. Većina pacijenata zahteva bolničko lečenje, infuziju i privremeni prekid uzimanja hrane kako bi se pankreas odmorio, uz terapiju protiv bolova. Važno je ukloniti uzrok bolesti, poput kamena u žuči ili konzumiranja alkohola.

Uz odgovarajuće lečenje, većina ljudi se oporavi od akutnog pankreatitisa za nekoliko dana ili nedelja. Međutim, teški slučajevi mogu izazvati komplikacije poput nekroze ili infekcija, koje zahtevaju hirurške ili endoskopske procedure.

Hronični pankreatitis – dugotrajno lečenje

Hronični pankreatitis zahteva trajno lečenje i kontrolu bolesti. Ishrana sa malo masti i dodaci pankreasnih enzima mogu pomoći u ublažavanju simptoma i varenju hrane. Hronični bol se kontroliše lekovima protiv bolova. Dodaci enzima pankreasa poboljšavaju apsorpciju hranljivih materija i sprečavaju pothranjenost.

Bez kapi alkohola