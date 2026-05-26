Bol u kolenu je jedna od najčešćih zdravstvenih tegoba koja pogađa osobe svih uzrasta i načina života

Osteoartritis kolena (gonartroza) je bolest tokom koje se zaštitna hrskavica zgloba postepeno troši i stanjuje. U pitanju je degenerativno oboljenje koje se leči na više načina - fizikalnom terapijom i vežbanjem, a kada je potrebno i operacijom. Nova studija tvrdi da najčešće korišćen operativni zahvat kod osteoartritisa kolena nije od velike pomoći. Operacija zapravo može da pogorša postojeće stanje. Razlog je, kako se smatra, početno oštećenje meniskusne hrskavice koje se tretira operacijom, iako ono nije jedini uzrok bola i nelagodnosti kod osteoartritisa kolena.

Da li prava operacija efekata?

Uobičajena operacija kolena obuhvata delimično uklanjanje meniskusne hrskavice. Novo istraživanje stručnjaka iz Finske navodi da ova operacija ne poboljšava tegobe i dodaje da na duže staze može da pogorša zdravlje kolena. Istraživanje je objavljeno u časopisuThe New England Journal of Medicine.

Učesnici studije koji su imali operaciju uklanjanja pocepanih delova meniskusa u kolenu bili su u lošijem zdravstvenom stanju u narednih 10 godina, u odnosu na pacijente koji su bili podvrgnuti šam operaciji bez uklanjanja hrskavice. Šam operacija (engl. sham surgery) kod osteoartritisa kolena je lažna hirurška intervencija koja se koristi u kliničkim studijama kao kontrola, kako bi se proverilo da li prava operacija zaista ima efekat.

Pacijenti koji su imali šam operaciju manje su patili od bola u kolenu, mogli su bolje da se oslanjaju i koriste koleno i ređe su imali kasniji osteoartritis u poređenju sa onima koji su imali meniscektomiju, to jest, hirurški zahvat kojim se uklanja oštećeni deo meniskusa (parcijalna meniscektomija) ili ceo meniskus (totalna meniscektomija) u kolenu

Šta je meniskus?

Meniskus je čvrst, C-oblikovan komad elastične hrskavice u kolenu koji služi kao amortizer između potkolenične i butne kosti. Može da napukne usled naglog uvrtanja. Ova oštećenja su učestalija u starijem životnom dobu i često su praćena osteoartritisom. Većina starijih osoba sa artritisom kolena takođe ima i oštećenja meniskusa, a veći deo starijih pacijenata sa rupturom (napuknućem) meniskusa ima i artritis.

Šta je glavni izvor bola?

Dugo godina se smatralo da su pukotine meniskusa izvor bola u kolenu. Glavni istraživač studije, dr Teppo L. N. Järvinen sa Univerziteta u Helsinkiju, navodi da postoji značajan broj dokaza koji sugerišu da je oštećenje meniskusa vidljiv nalaz, ali ne i jedini uzrok bola.

- Kod sredovečnih i starijih osoba, pukotine meniskusa su česte, postoje i pacijenti bez simptoma, pa je malo verovatno da je samo oštećenje meniskusa glavni uzrok bola. Ova studija se uklapa u obrazac viđen u medicini, prema kojem određeni terapijski pristupi opstaju i pored ograničenih dokaza - smatra dr Teppo L. N. Järvinen.

Paul Arciero sa Katedre za zdravlje i ljudske fiziološke nauke na Skidmore koledžu, koji nije učestvovao u istraživanju, složio se i rekao da većina osoba, kako aktivnih, tako i onih koji dosta sede, prijavljuje posle izvesnog vremena pogoršanje bola i pokretljivosti.

Koje su alternative operaciji meniskusa?

Pojedini stručnjaci veruju da je jedna od najvažnijih mera za tretman bola u kolenu samo vreme. Savetuje se ublažavanje simptoma različitim metodama kao što su antiinflamatorni lekovi, fizikalna terapija, obloge od leda i odmor.

Nekim pacijentima pomažu fizička aktivnost i injekcione terapije kortizona, hijaluronske kiseline i PRP terapija - plazma bogata trombocitima.