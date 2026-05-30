Vrtoglavica pri ustajanju uglavnom nije razlog za brigu. Dr Donald Grant navodi da vrtoglavica pri ustajanju može da bude uobičajena reakcija na pad krvnog pritiska, zbog čega mozak nakratko dobija manji dotok krvi. Ortostatska (posturalna) hipotenzija određuje se kao nagli pad krvnog pritiska prilikom ustajanja iz sedećeg ili ležećeg položaja, posebno posle dugog stajanja ili sedenja. U roku od tri minuta prilikom uspravljanja iz sedećeg ili ležećeg položaja dolazi do pada sistolnog (gornjeg) krvnog pritiska za 20 mmHg ili dijastolnog (donjeg) za 10 mmHg.

Zamagljen vid, opšta slabost

Ovaj nagli pad krvnog pritiska praćen je i zamagljenim vidom, opštom slabošću, konfuzijom i mučninom, pojašnjava doktor.

Britanski NHS navodi da je važno javiti se lekaru ukoliko se simptomi niskog krvnog pritiska, poput vrtoglavice i nesvestice, ponavljaju.

Postoje li i drugi uzroci?

- Vrtoglavica može da bude posledica i dehidratacije, zato je, posebno kada je toplo vreme, važno da unosimo dovoljno tečnosti svakog dana - rekao je dr Grant. Kolika bi trebalo da bude količina tečnosti zavisi od godina, zdravstvenog stanja i vremenskih prilika, a generalno se preporučuje šest do osam čaša tečnosti dnevno.

Dr Grant dodaje da do neprijatne vrtoglavice pri ustajanju mogu da dovedu i određeni lekovi i postojeća zdravstvena stanja, kao što su anemija, dijabetes i kardiovaskularne bolesti.

Kada bi trebalo da se javimo lekaru?

- Ako se vrtoglavica javlja redovno ili se naglo pogorša, potrebno je hitno potražiti medicinsku pomoć - kaže dr Grant.

Generalno, savetuje se da se lekaru obratimo ako se vrtoglavica ili vertigo stalno vraćaju ili dugo traju, kao i ako se pojave teškoće sa sluhom ili govorom.