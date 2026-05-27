Bol sa leve strane stomaka najčešće je posledica gastrointestinalnih problema, neprijatnih gasova, zatvora ili loše probave. Ove tegobe su dosta česte i izazivaju nelagodnost ili grčeve u levoj strani trbuha. Sindrom iritabilnog creva ili gastritis obično se ispljavaju sa leve strane stomaka kao uporan ili povremen bol. Svi navedeni problemi se uspešno leče. Stručnjaci, ipak, objašnjavaju da bol sa leve strane stomaka može da ukaže i na ozbiljnije bolesti kao što su kamen u bubregu, pankreatitis ili inflamatorne bolesti creva. Ova oboljenja mogu da se manifestuju lokalizovanim bolom na levoj strani abdomena, uz druge simptome kao što su temperatura, povraćanje ili poremećaji u normalnom funkcionisanju creva.

Uzroci bola sa leve strane stomaka

Gasovi i nadimanje: Nakupljanje gasova u crevima može da izazove nelagodnost i bol u levoj strani stomaka.

Loša probava: Konzumiranje začinjene ili masne hrane, kao i obilni obroci koji se prebrzo jedu, mogu da budu razlog za lošu probavu i pojavu bola na levoj strani stomaka.

Zatvor: Zatvor može da izazove grčeve i bol sa leve strane abdomena zbog nakupljanja stolice.

Gastroenteritis: Poznat i kao stomačni grip, predstavlja upalu želuca i creva, najčešće kao posledicu virusne ili bakterijske infekcije. Može da izazove bol u stomaku, grčeve, dijareju i povraćanje.

Divertikulitis: Upala ili infekcija malih kesica (divertikula) koje se formiraju u zidu debelog creva može da se ispolji bolom u donjem levom delu stomaka.

Kamen u bubregu: Bol koji je posledica kamena u bubregu može se širiti ka levoj strani abdomena, ako je bubrežni kamenac u levom bubregu ili mokraćovodu.

Bol koji je posledica kamena u bubregu može se širiti ka levoj strani abdomena Foto: Shutterstock

Infekcija urinarnog trakta: Infekcije mokraćnog sistema, kao što su cistitis ili infekcija bubrega, mogu da uzrokuju bol u donjem levom delu stomaka.

Sindrom iritabilnog creva : Hronično stanje koje utiče na rad debelog creva i izaziva bolove u stomaku, nadimanje, gasove, dijareju ili zatvor. Bol se često smanjuje nakon pražnjenja creva.

Povrede mišića: Naprezanje ili povreda mišića stomaka, na primer tokom vežbanja ili podizanja tereta, može da izazove bol sa leve strane stomaka.

Simptomi bola sa leve strane stomaka

Bol sa leve strane stomaka može da ima različite simptome, uključujući:

* Grčeve u stomaku

* Oštar, probadajući bol

* Mučninu

* Povraćanje

* Zatvor ili dijareju

* Nadimanje

* Gasove

* Povišenu temperaturu (mogući znak infekcije)

* Promene u radu creva

Teško pražnjenje creva može dovesti do grčeva i bola na levoj strani. Foto: Shutterstock

Faktori rizika i lečenje

Digestivni problemi kao što su gastritis, divertikulitis ili sindrom iritabilnog creva prate bolovi i nelagoda sa leve strane stomaka. Gasovi i nadimanje, nakupljanje gasova u crevima često je sa leve strane stomaka. Takođe, teško pražnjenje creva može dovesti do grčeva i bola na levoj strani.

Stručnjaci upozoravaju da preobilni obroci i brzo konzumiranje hrane takođe uzrokuju probleme koji u bitnoj meri utiču na kvalitet života. Kod blažih stomačnih tegoba koje su posledica neurednih životnih navika savetuje se odmor i unos tečnosti. U nekim slučajevima, uz poštovanje preporučenih doza, antacidi, lekovi za lošu probavu, ibuprofen (za upalu) ili paracetamol (za bol) mogu privremeno da ublaže simptome.