Istraživači su uspeli da blokiraju ključni protein koji pomaže progresiji simptoma Parkinsonove bolesti. Novoidentifikovani protein nazvan GPNMB mogao bi da igra veliku ulogu. Uočeno je da imune ćelije oslobađaju ovaj protein kao odgovor na oštećenje neurona, stvarajući na taj način začarani krug koji ubrzava propadanje moždanih ćelija. U ranim eksperimentima antitela koja su blokirala GPNMB zaustavila su širenje toksičnog procesa između ćelija.

Razvija se sporo i progresivno

Parkinsonova bolest se razvija sporo i progresivno i posledica je odumiranja nervnih ćelija u mozgu koje proizvode dopamin, ključan za kontrolu pokreta. Gubitak ovih ćelija dovodi do prepoznatljivih motoričkih i nemotoričkih simptoma.

Novi način za usporavanje Parkinsonove bolesti

Istraživači sa Medicinskog fakulteta Perelman pri Univerzitetu u Pensilvaniji identifikovali su protein koji bi mogao da ima ključnu ulogu u napredovanju Parkinsonove bolesti. Njihovi nalazi, objavljeni u časopisu „Neuron“, navode da bi blokiranje ovog proteina monoklonskim antitelima moglo u budućnosti da dovede do terapija koje usporavaju bolest u njenim najranijim fazama.

Protein poznat kao glikoprotein nemetastatskog melanoma B (GPNMB) izgleda da pomaže širenju štetnih promena koje se dovode u vezu sa pogoršanjem simptoma Parkinsonove bolesti. Smatra se da bi terapije usmerene na kontrolu ovog proteina mogle da budu nova strategija za usporavanje pogoršanja bolesti.

- Mnogim pacijentima Parkinsonova bolest dijagnostikuje se u ranoj fazi, kada su simptomi relativno blagi, ali trenutno ne postoji terapija koja bi mogla da uspori napredovanje bolesti - rekla je glavna autorka studijedr Alis Čen-Plotkin, profesorka neurologije. Ona dodaje da su ovi rani rezultati obećavajući korak ka razvoju terapija koje bi mogle da spreče napredovanje Parkinsonove bolesti.

Kako izgleda tok Parkinsonove bolesti

Iako nauka još uvek ne razume u potpunosti uzrok bolesti, poznato je da Parkinsonova bolest napreduje u fazama.

Protein alfa-sinuklein ima centralnu ulogu u ovom procesu. Kod Parkinsonove bolesti alfa-sinuklein stvara abnormalne nakupine unutar neurona. Te nakupine oštećuju zahvaćene ćelije i zatim mogu da pređu u susedne zdrave neurone. Kako sve više delova mozga postaje zahvaćeno promenama, pogoršavaju se i simptomi. Pacijenti mogu da razviju tremor, teškoće pri hodanju, probleme sa ravnotežom i otežano gutanje.