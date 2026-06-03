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Bolovi u stopalima tokom noći mogu da budu velika tegoba koja otežava normalan odmor i san. Bilo da se radi o tupom bolu, peckanju, trnjenju ili oštrom probadanju, noćni bolovi u stopalima česta su pojava i mogu imati mnogo uzroka. O mogućim uzrocima i načinima lečenja govori dr Trevis Jensen, podijatar iz zdravstvenog sistema Banner Health.

Zašto nas stopala bole noću?

Bolovi u stopalima tokom noći često su posledica problema sa nervima, upale, loše cirkulacije ili opterećenja tokom dana. U nekim slučajevima tačan uzrok nije lako utvrditi, ali simptomi mogu da se pogoršaju kada telo miruje.

Zašto se bol pojačava noću?

Bol može da bude izraženiji noću zato što:

* više nema ometanja svakodnevnim aktivnostima
* dolazi do promena u cirkulaciji i osetljivosti nerava kada legnemo
* upala postaje primetnija dok telo miruje

- Bolovi u stopalima noću veoma su česta tegoba. Simptomi mogu uključivati peckanje, trnjenje, probadajući bol ili grčeve - kaže dr Jensen.

devojka sedi na kauču sa grčem u levom listu drži se sa obe ruke za levu nogu
Simptomi mogu uključivati peckanje, trnjenje, probadajući bol ili grčeve - kaže dr Jensen. Foto: Shutterstock

Najčešći uzroci bolova u stopalima noću

Problemi sa nervima

Problemi sa nervima čest su uzrok noćnih bolova. Periferna neuropatija  je često povezana sa dijabetesom. Simtomi su:

* trnjenje, utrnulost ili osećaj pečenja
* simptomi se često pogoršavaju noću

Problemi sa cirkulacijom

Smanjen protok krvi može da izazove nelagodnost u stopalima.

Periferna arterijska bolest (PAD) je čest razlog. Kod ove bolesti bolovi su jači tokom aktivnosti ili odmora

Upale i preopterećenje

Naprezanje tokom dana može da se ispolji noću kao 

* plantarni fascitis
* upala Ahilove tetive
* stres povrede

Bolesti zglobova i hronična stanja

* artritis
* fibromialgija

Ova stanja mogu da izazovu uporne ili pojačane bolove tokom odmora.

Drugi uzroci

* oticanje tokom trudnoće
* metatarzalgija (bol u prednjem delu stopala)
* infekcije (retke, ali ozbiljne)
* bolovi tokom rasta kod dece

Loše životne navike, kao što su neadekvatna obuća, dugo stajanje ili hodanje, nedovoljna nega stopala i višak višak telesne mogu da dovedu do neprijatnih tegoba tokom noći.

devojka vežba na parteru, noge
Neadekvatna obuća, dugo stajanje ili hodanje, nedovoljna nega stopala i višak višak telesne mogu da dovedu do neprijatnih tegoba tokom noći. Foto: Shutterstock

Kako da ublažimo bolove u stopalima tokom noći?

U zavisnosti od uzroka, mogu da pomognu sledeće mere:

* odmor, led, kompresija i podizanje nogu
* lagano istezanje pre spavanja
* antiinflamatorni lekovi
* nošenje obuće sa dobrom potporom
* korišćenje kompresionih čarapa ili ortoza

Savet je da nosimo udobnu i stabilnu obuću, redovno se istežemo, održavamo zdravu telesnu težinu, unosimo dovoljno tečnosti i postepeno uvodimo fizičku aktivnost. Potrebno je da potražimo pomoć ako bol traje dugo ili se pogoršava, redovno remeti san ili ako imamo utrnulost, slabost ili oticanje nogu. Pregled je potreban i kod sumnje na infekciju.

- Lečenje je najuspešnije kada utvrdimo pravi uzrok problema - naglašava dr Jensen.

Izvor: bannerhealth.com/ zdravlje, kurir
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