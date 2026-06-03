Peckanje, trnjenje, grčevi: Zašto nas stopala bole tokom noći ?
Bolovi u stopalima tokom noći mogu da budu velika tegoba koja otežava normalan odmor i san. Bilo da se radi o tupom bolu, peckanju, trnjenju ili oštrom probadanju, noćni bolovi u stopalima česta su pojava i mogu imati mnogo uzroka. O mogućim uzrocima i načinima lečenja govori dr Trevis Jensen, podijatar iz zdravstvenog sistema Banner Health.
Zašto nas stopala bole noću?
Bolovi u stopalima tokom noći često su posledica problema sa nervima, upale, loše cirkulacije ili opterećenja tokom dana. U nekim slučajevima tačan uzrok nije lako utvrditi, ali simptomi mogu da se pogoršaju kada telo miruje.
Zašto se bol pojačava noću?
Bol može da bude izraženiji noću zato što:
* više nema ometanja svakodnevnim aktivnostima
* dolazi do promena u cirkulaciji i osetljivosti nerava kada legnemo
* upala postaje primetnija dok telo miruje
- Bolovi u stopalima noću veoma su česta tegoba. Simptomi mogu uključivati peckanje, trnjenje, probadajući bol ili grčeve - kaže dr Jensen.
Najčešći uzroci bolova u stopalima noću
Problemi sa nervima
Problemi sa nervima čest su uzrok noćnih bolova. Periferna neuropatija je često povezana sa dijabetesom. Simtomi su:
* trnjenje, utrnulost ili osećaj pečenja
* simptomi se često pogoršavaju noću
Problemi sa cirkulacijom
Smanjen protok krvi može da izazove nelagodnost u stopalima.
Periferna arterijska bolest (PAD) je čest razlog. Kod ove bolesti bolovi su jači tokom aktivnosti ili odmora
Upale i preopterećenje
Naprezanje tokom dana može da se ispolji noću kao
* plantarni fascitis
* upala Ahilove tetive
* stres povrede
Bolesti zglobova i hronična stanja
* artritis
* fibromialgija
Ova stanja mogu da izazovu uporne ili pojačane bolove tokom odmora.
Drugi uzroci
* oticanje tokom trudnoće
* metatarzalgija (bol u prednjem delu stopala)
* infekcije (retke, ali ozbiljne)
* bolovi tokom rasta kod dece
Loše životne navike, kao što su neadekvatna obuća, dugo stajanje ili hodanje, nedovoljna nega stopala i višak višak telesne mogu da dovedu do neprijatnih tegoba tokom noći.
Kako da ublažimo bolove u stopalima tokom noći?
U zavisnosti od uzroka, mogu da pomognu sledeće mere:
* odmor, led, kompresija i podizanje nogu
* lagano istezanje pre spavanja
* antiinflamatorni lekovi
* nošenje obuće sa dobrom potporom
* korišćenje kompresionih čarapa ili ortoza
Savet je da nosimo udobnu i stabilnu obuću, redovno se istežemo, održavamo zdravu telesnu težinu, unosimo dovoljno tečnosti i postepeno uvodimo fizičku aktivnost. Potrebno je da potražimo pomoć ako bol traje dugo ili se pogoršava, redovno remeti san ili ako imamo utrnulost, slabost ili oticanje nogu. Pregled je potreban i kod sumnje na infekciju.
- Lečenje je najuspešnije kada utvrdimo pravi uzrok problema - naglašava dr Jensen.