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Bolovi u stopalima tokom noći mogu da budu velika tegoba koja otežava normalan odmor i san. Bilo da se radi o tupom bolu, peckanju, trnjenju ili oštrom probadanju, noćni bolovi u stopalima česta su pojava i mogu imati mnogo uzroka. O mogućim uzrocima i načinima lečenja govori dr Trevis Jensen, podijatar iz zdravstvenog sistema Banner Health.

Zašto nas stopala bole noću?

Bolovi u stopalima tokom noći često su posledica problema sa nervima, upale, loše cirkulacije ili opterećenja tokom dana. U nekim slučajevima tačan uzrok nije lako utvrditi, ali simptomi mogu da se pogoršaju kada telo miruje.

Zašto se bol pojačava noću?

Bol može da bude izraženiji noću zato što:

* više nema ometanja svakodnevnim aktivnostima

* dolazi do promena u cirkulaciji i osetljivosti nerava kada legnemo

* upala postaje primetnija dok telo miruje

- Bolovi u stopalima noću veoma su česta tegoba. Simptomi mogu uključivati peckanje, trnjenje, probadajući bol ili grčeve - kaže dr Jensen.

Simptomi mogu uključivati peckanje, trnjenje, probadajući bol ili grčeve - kaže dr Jensen. Foto: Shutterstock

Najčešći uzroci bolova u stopalima noću

Problemi sa nervima

Problemi sa nervima čest su uzrok noćnih bolova. Periferna neuropatija je često povezana sa dijabetesom. Simtomi su:

* trnjenje, utrnulost ili osećaj pečenja

* simptomi se često pogoršavaju noću

Problemi sa cirkulacijom

Smanjen protok krvi može da izazove nelagodnost u stopalima.

Periferna arterijska bolest (PAD) je čest razlog. Kod ove bolesti bolovi su jači tokom aktivnosti ili odmora

Upale i preopterećenje

Naprezanje tokom dana može da se ispolji noću kao

* plantarni fascitis

* upala Ahilove tetive

* stres povrede

Bolesti zglobova i hronična stanja

* artritis

* fibromialgija

Ova stanja mogu da izazovu uporne ili pojačane bolove tokom odmora.

Drugi uzroci

* oticanje tokom trudnoće

* metatarzalgija (bol u prednjem delu stopala)

* infekcije (retke, ali ozbiljne)

* bolovi tokom rasta kod dece

Loše životne navike, kao što su neadekvatna obuća, dugo stajanje ili hodanje, nedovoljna nega stopala i višak višak telesne mogu da dovedu do neprijatnih tegoba tokom noći.

Neadekvatna obuća, dugo stajanje ili hodanje, nedovoljna nega stopala i višak višak telesne mogu da dovedu do neprijatnih tegoba tokom noći. Foto: Shutterstock

Kako da ublažimo bolove u stopalima tokom noći?

U zavisnosti od uzroka, mogu da pomognu sledeće mere:

* odmor, led, kompresija i podizanje nogu

* lagano istezanje pre spavanja

* antiinflamatorni lekovi

* nošenje obuće sa dobrom potporom

* korišćenje kompresionih čarapa ili ortoza

Savet je da nosimo udobnu i stabilnu obuću, redovno se istežemo, održavamo zdravu telesnu težinu, unosimo dovoljno tečnosti i postepeno uvodimo fizičku aktivnost. Potrebno je da potražimo pomoć ako bol traje dugo ili se pogoršava, redovno remeti san ili ako imamo utrnulost, slabost ili oticanje nogu. Pregled je potreban i kod sumnje na infekciju.