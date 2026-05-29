Stručnjaci upozoravaju da pojedine promene na očima mogu da budu više od prolazne smetnje ili posledice umora. Zamagljen vid, uporna iritacija oka i iznenadne promene u vidu spadaju među simptome koji ne bi trebalo da se zanemare, jer u retkim slučajevima mogu da budu znak raka oka, posebno kada traju ili se pogoršavaju.  

Iako se rak oka najčešće dijagnostikuje kod osoba starijih od 50 godina, poslednjih godina raste broj mlađih pacijenata kojima se otkriva ova bolest, a mnogi slučajevi dijagnostikuju se tek kada rak uznapreduje.

Najčešći oblik je melanom oka, vrsta raka koja nastaje u srednjem sloju očne jabučice. Smatra se da izlaganje ultraljubičastom zračenju, bilo sa sunca ili iz solarijuma, može da poveća rizik od njegovog razvoja, navodi za Daily Mail optometrista Nil Lerd. 

Među simptomima na koje bi trebalo obratiti pažnju nalaze se:

  • zamagljen ili izmenjen vid
    gubitak perifernog vida
    pojava bljeskova svetlosti, senki ili tamnih mrlja u vidnom polju
    tamne promene na obojenom delu oka
    kvržice ili otoci oko oka
    crvenilo i iritacija oka koji ne prolaze uprkos lečenju
Osobe koje imaju bliskog srodnika sa melanomom imaju 30 do 50 odsto veći rizik od razvoja raka oka

- Mnogi ljudi zanemaruju promene u vidu ili izgledu očiju, smatrajući ih normalnim posledicama starenja ili preterane upotrebe digitalnih uređaja. Međutim, rano prepoznavanje ovih suptilnih znakova može da bude od presudnog značaja. Ako vam se čini da nešto nije u redu ili simptomi traju duže nego što biste očekivali, važno je da se javite lekaru - upozorava Lerd.

Ko je u većem riziku?

Prema njegovim rečima, osobe koje imaju bliskog srodnika sa melanomom imaju 30 do 50 odsto veći rizik od razvoja raka oka. Dodatni faktori rizika su svetla boja očiju, svetla put, kao i mladeži nepravilnog oblika ili neuobičajene boje.

Ostale vrste raka oka

Pored očnog melanoma, oko mogu da zahvate i druge vrste malignih tumora, uključujući bazocelularni i planocelularni karcinom kapaka, rak suzne žlezde, kao i rabdomiosarkom, retku vrstu tumora koja se najčešće javlja kod dece.

Stručnjaci posebno naglašavaju važnost zaštite očiju od UV zračenja. Nošenje kvalitetnih naočara za sunce sa UV zaštitom može da smanji rizik od pojedinih oblika raka oka, uključujući konjunktivalni melanom.

Preporuka je da se oftalmološki pregled obavlja najmanje jednom u dve godine, odnosno jednom godišnje kod osoba sa povećanim rizikom, jer rano otkrivanje značajno poboljšava ishod lečenja.

- Rak oka možda ne dobija toliko pažnje kao druge vrste malignih bolesti, ali njegove posledice mogu da budu jednako ozbiljne. Zato je važno da redovno kontrolišete zdravlje očiju i potražite savet stručnjaka ako primetite bilo kakve neuobičajene promene - zaključuje Lerd.

Izvor: Unilad.com/Zdravlje.kurir.rs

