Postoji iznenađujuća veza između krvne grupe i rizika od moždanog udara, tvrdi studija objavljena u časopisu Neurology. Istraživanje pokazuje da osobe sa određenom A krvnom grupom imaju veći rizik od moždanog udara pre 60. godine života. Pod određenom A krvnom grupom misli se na specifične genetske podvarijante unutar A krvne grupe, najčešće A1 podgrupu, koje se razlikuju od drugih varijanti iste krvne grupe.

Kako naša naša biološka individualnost utiče na zdravlje

Ovo otkriće, kako kažu naučnici, produbljuje razumevanje načina na koji naša biološka individualnost može uticati na zdravlje.

- Ovo je važno i iznenađujuće otkriće koje doprinosi postojećem znanju o faktorima rizika za moždani udar, uključujući krvnu grupu - rekao je lekar i naučnik sa Univerziteta Merilend, Mark Gladvin, prilikom objavljivanja studije.

Poznato je da se krvne grupe A, B, AB i O odnose na različite hemijske markere, poznate kao antigeni, koji se nalaze na površini crvenih krvnih zrnaca.

Čak i unutar ovih osnovnih krvnih grupa postoje suptilne varijacije izazvane mutacijama u genima koji ih određuju.

Ovi pacijenti češće umiru od moždanog udara

Istraživači su analizirali podatke iz 48 genetskih studija, koje su obuhvatile oko 17.000 pacijenata sa moždanim udarom i skoro 600.000 kontrolnih ispitanika bez moždanog udara. Svi učesnici bili su uzrasta od 18 do 59 godina.

Rezultati su pokazali jasnu povezanost između gena odgovornog za podgrupu A1 i ranog moždanog udara.

- Sve je veći broj pacijenata sa ranim moždanim udarom - rekao je glavni autor studije i vaskularni neurolog Stiven Kitner sa Univerziteta Merilend.

- Ovi pacijenti češće umiru od moždanog udara, a oni koji prežive često se suočavaju sa decenijama invaliditeta. Uprkos tome, postoji malo istraživanja o uzrocima ranih moždanih udara - smatra neurolog.

Šta oktriva analiza genoma?

Analiza celog genoma otkrila je dve lokacije koje su snažno povezane sa ranijim rizikom od moždanog udara. Jedna od njih poklapala se sa regionom u kojem se nalaze geni za krvnu grupu.

Naknadna analiza specifičnih gena krvnih grupa pokazala je da osobe čiji genetski kod određuje varijantu A krvne grupe imaju 16 odsto veći rizik od moždanog udara pre 60. godine u poređenju sa osobama drugih krvnih grupa. Kod osoba sa genetskom varijantom O1 krvne grupe rizik je bio manji za 12 odsto.

Istraživači su naglasili da je dodatni rizik kod A krvne grupe ipak mali i da nema potrebe za posebnim skriningom ili dodatnim oprezom samo na osnovu krvne grupe.

Zašto je veći rizik?

- Još uvek ne znamo zašto bi A krvna grupa nosila veći rizik. Verovatno sve ima veze sa faktorima zgrušavanja krvi, poput trombocita i ćelija koje oblažu krvne sudove, kao i drugim cirkulišućim proteinima koji učestvuju u stvaranju krvnih ugrušaka - rekao je Kitner.

Iako rezultati mogu delovati zabrinjavajuće, važno ih je posmatrati u širem kontekstu.

U studiju su bili uključeni ispitanici iz Severne Amerike, Evrope, Japana, Pakistana i Australije, pri čemu su osobe neevropskog porekla činile oko 35 odsto uzorka. Buduća istraživanja sa raznovrsnijim uzorcima mogla bi dodatno da razjasne značaj ovih nalaza.

Mesto „ABO lokusa“

Lekari objašnjavaju da su moždani udari kod mlađih osoba ređe posledica nakupljanja masnih naslaga u arterijama (ateroskleroze), a češće posledica poremećaja u formiranju krvnih ugrušaka.

Studija je takođe pokazala da osobe sa B krvnom grupom imaju oko 11 odsto veći rizik od moždanog udara u odnosu na kontrolnu grupu, nezavisno od starosti.

Prethodna istraživanja sugerišu da deo genoma koji određuje krvnu grupu, poznat kao „ABO lokus“, može biti povezan sa kalcifikacijom koronarnih arterija, što smanjuje protok krvi i povećava rizik od srčanog udara.