Do sada nismo imali terapiju koja je dostigla ovaj nivo izlečenja – rekao je dr Seng Gi Lim

Slušaj vest

Eksperimentalni lek za hepatitis B mogao bi da ponudi „funkcionalni lek” za deo pacijenata. Prvi lek te vrste za hepatitis B omogućava delu pacijenata da prekinu terapiju bez znakova opasnog virusa.

Šta je funkcionalni lek?

Funkcionalni lek znači da se pacijent oseća zdravo, a virus hepatitisa B ne može da se otkrije standardnim testovima, iako bolest i dalje formalno postoji u organizmu u minimalnom obliku.

U dve međunarodne studije, 1 od 5 pacijenata koji su primali eksperimentalni lek imao je virus sveden na nivoe dovoljno niske da ga imuni sistem može da drži pod kontrolom.

– Do sada nismo imali terapiju koja je dostigla ovaj nivo izlečenja – rekao je dr Seng Gi Lim iz Nacionalnog univerzitetskog zdravstvenog sistema Singapura, koji je učestvovao u GSK finansiranim studijama, novinarima pre predstavljanja rezultata na naučnom skupu u Barseloni, u Španiji.

Podaci su takođe objavljeni u časopisuNew England Journal of Medicine.

Nelečeni hronični hepatitis B može da izazove rak jetre ili dovede do otkazivanja jetre. Foto: Shutterstock

Hepatitis B može da izazove rak jetre

Nelečeni hronični hepatitis B može da izazove rak jetre ili dovede do otkazivanja jetre. Stručnjaci već decenijama nastoje da poboljšaju postojeće terapije za kontrolu hepatitisa B.

Veruje se da novi nalazi „predstavljaju veliki korak”, napisala je dr Ana Lok, stručnjak za hepatitis sa Univerziteta u Mičigenu, koja nije učestvovala u istraživanju. Ipak, ona upozorava da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se videlo koliko dugo traje stanje nalik remisiji.

Lek bepirovirsen, poznat kao „bepi”

Lek bepirovirsen, poznat kao „bepi”, razvili su GSK i Ionis Pharmaceuticals. Trenutno je u ubrzanoj proceni Američke agencije za hranu i lekove (FDA), a odluka se očekuje u oktobru. Regulatori u Japanu, Kini i Evropi takođe razmatraju upotrebu ovog leka.

Hepatitis B je ozbiljna infekcija jetre koja se prenosi kontaktom krvlju ili drugim telesnim tečnostima. Postoji efikasna vakcina koja može da ga spreči. Mnogi pacijenti imaju „akutnu” bolest koja traje nekoliko meseci. Međutim, više od 250 miliona osoba širom sveta razvije hronični oblik koji postepeno oštećuje jetru.

Hepatitis B je ozbiljna infekcija jetre koja se prenosi kontaktom krvlju ili drugim telesnim tečnostima Foto: RealPeopleStudio/Shutterstock

Kako deluje novi lek?

Standardne terapije smanjuju nivo virusa u telu i sprečavaju oštećenje jetre. Međutim, pravi lek je i dalje teško dostižan jer hepatitis B ima neobičnu sposobnost da se „sakrije” u telu i ponovo aktivira kada se terapija prekine.

Novi lek deluje tako što se vezuje za genetske komponente virusa, suzbija njegovu replikaciju kao i ključni „S” ili površinski protein, i stimuliše imuni sistem, rekla je potpredsednica GSK- Melani Paf.

Lok, stručnjak za hepatitis iz Mičigena, napomenula je da u studije nisu bili uključeni pacijenti sa cirozom, visokim nivoima S proteina ili drugim komplikacijama.

Učestvovalo 1.838 pacijenata

U studiji je učestvovalo 1.838 pacijenata koji su bili podeljeni u dve grupe: jedni su primali bepi injekciju, a drugi placebo injekciju jednom nedeljno tokom šest meseci, uz svoje redovne tablete. U slučaju da virus nije detektovan tokom šest meseci nakon prestanka primene injekcija, pacijenti su mogli da prestanu da uzimaju tablete koje inače kontrolišu prisustvo virusa u telu. Kod oko 20 odsto osoba koje su primale bepi, virus je ostao nedetektovan još šest meseci nakon prestanka celokupne terapije, što se smatra „funkcionalnim izlečenjem”. Kod pacijenata koji su dobijali placebo to nije zabeleženo, naveli su istraživači.

Što se tiče trajanja efekta ovog leka, GSK je pratio manji broj pacijenata iz ranijih faza studija i utvrdio da većina i dalje dobro funkcioniše i posle tri godine, rekla je Paf.