Farmakolozi ističu da je acetaminofen bezbedan kada se pravilno koristi, ali i upozoravaju da nekontrolisana primena u većim dozama može dovesti do oštećenja jetre

Lekovi protiv bolova najčešće su korišćeni medikamenti koji se izdaju bez recepta. Bezbedni su kada se pravilno koriste. Međutim, neadekvatna i prekomerna upotreba lekova protiv bolova, kao što je paracetamol, u nekim slučajevima može brže oštetiti jetru nego alkohol.

Prekomerna konzumacija alkohola i industrijskih namirnica može ozbiljno da optereti jetru, a na ovaj spisak stručnjaci dodaju i prekomernu upotrebu acetaminofena, poznatog kao paracetamol, leka protiv bolova koji se izdaje bez recepta. Farmakolozi ističu da je acetaminofen bezbedan kada se pravilno koristi, ali i upozoravaju da nekontrolisana primena u većim dozama može dovesti do oštećenja jetre.

Kako lekovi protiv bolova uništavaju jetru?

Paracetamol je široko korišćen lek za ublažavanje bola i snižavanje temperature. Bezbedan je u preporučenim dozama, ali može izazvati probleme kada se uzima u prekomernim količinama. Oštećenje jetre može da se razvije ako se visoke doze acetaminofena uzimaju više dana zaredom. U nekim slučajevima može doći i do akutnog otkazivanja jetre, tvrde stručnjaci.

- Kada se acetaminofen koristi u dozama većim od preporučenih, može da preoptereti sisteme u organizmu odgovorne za njegovu razgradnju. Ako se to dogodi, može doći do ozbiljnog oštećenja jetre - kaže Laura Heath, doktor farmacije.

Ako dođe do preteranog nakupljanja ovog metabolita, moguće je oštećenje jetre

Većina acetaminofena se bezbedno metaboliše kroz normalne procese u jetri, objašnjava Farrah Tavakoli, doktor farmacije.

- Mala količina acetaminofena pretvara se u supstancu koja se zove NAPQI, toksični metabolit koji može biti štetan kada se nakuplja u organizmu. U normalnim uslovima, organizam može neutralisati NAPQI pomoću antioksidansa glutationa, ali ako dođe do preteranog nakupljanja ovog metabolita, moguće je oštećenje jetre - precizira Tavakoli.

Koliko acetaminofena je previše? Prema Američkom koledžu za gastroenterologiju, zdrave odrasle osobe ne bi trebalo da uzimaju više od 1 grama acetaminofena odjednom, niti više od 4 grama dnevno. Takođe, preporučuje se izbegavanje doza od 3 grama dnevno tokom dužeg perioda (tri do pet uzastopnih dana).

- Maksimalna doza acetaminofena za većinu odraslih osoba je 4 grama dnevno iz svih izvora - kaže Tavakoli.

Ima ga i u drugim lekovima

Kako bi unos paracetamola bio bezbedan, važno je znati da se acetaminofen ne nalazi samo u lekovima protiv bolova. Prisutan je i u lekovima za alergije, prehladu, grip i migrene, kao i u preparatima za snižavanje temperature i ublažavanje bolova. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da ne treba istovremeno uzimati više proizvoda koji sadrže acetaminofen. Uvek je dobro da se konsultujete sa lekarom ili farmaceutom o bezbednoj dozi acetaminofena.

- Doze mogu da variraju od osobe do osobe, u zavisnosti od bolesti, funkcije jetre, funkcije bubrega i drugih genetskih faktora - objašnjava Heath.

Važno je konsultovati se sa lekarom ako se istovremeno uzima više lekova.

- Posavetujte se sa farmaceutom ili lekarom kada kombinujete lekove kako biste bili sigurni da nema međusobnih interakcija ili dupliranja iste aktivne supstance - kaže Tavakoli.

Uvek treba pročitati deklaraciju leka bez recepta kako bi se proverilo da li sadrži acetaminofen. Više od 600 lekova, kako bez recepta tako i na recept, sadrži ovu supstancu, pa je važno izbegavati istovremeno uzimanje više takvih preparata.

Šta ako imamo bolest jetre?

Kod oboljenja jetre neophodno je konsultovati se sa lekarom o bezbednoj dozi. Pacijentima sa poznatim bolestima jetre može biti preporučeno smanjenje ili potpuno izbegavanje acetaminofena.

Ne kombinovati lek sa alkoholom. Izbegavajte kombinovanje lekova protiv bolova sa alkoholom.