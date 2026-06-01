Injekcija protiv raka pod nazivom amivantamab može da dovede do potpunog nestanka tumora kod nekih pacijenata, pokazalo je istraživanje. Injekcija je izazvala, kako kažu stručnjaci, „snažne odgovore“ kod pacijenata čija je bolest postala otporna na hemoterapiju i imunoterapiju.

Trostruko delujuća injekcija protiv raka

Lekari su pozdravili „bez presedana“ rezultate istraživanja koji pokazuju da trostruko delujuća injekcija protiv raka može potpuno da eliminiše tumore kod pacijenata. U međunarodnom ispitivanju sprovedenom u 11 zemalja, injekcija je ponuđena pacijentima kod kojih se rak proširio ili vratio, a bolest nije reagovala na druge oblike lečenja.

Injekcija, nazvana amivantamab, smanjila je tumore kod više od trećine pacijenata, pri čemu su promene uočene već nakon nekoliko nedelja. Kod 15 pacijenata lekari su ustanovili da je lek potpuno uklonio tumore.

Kevin Harington, profesor bioloških terapija za rak na Institutu za istraživanje raka u Londonu, rekao je da su ovo do sada neviđeno snažni odgovori kod pacijenata čija je bolest postala otporna i na hemoterapiju i na imunoterapiju.

– Reč je o grupi pacijenata kod kojih su mogućnosti lečenja izuzetno ograničene, tako da je ovakav rezultat zaista značajan – dodaje profesor.

Foto: Shutterstock

60 kliničkih istraživanja

Harington, koji je i konsultant-onkolog u fondaciji Royal Marsden, veruje da ovaj lek ima potencijal da svake godine pomogne desetinama hiljada pacijenata.

U okviru istraživanja, 102 pacijenta sa tumorima glave i vrata, šestim najčešćim oblikom raka u svetu, primila su ovu injekciju. Tumori su se smanjili ili potpuno nestali kod 43 pacijenta, uključujući 28 kod kojih su se značajno smanjili i 15 kod kojih su potpuno eliminisani. Istraživači su naveli da je injekcija pokazala slične rezultate i kod pacijenata sa rakom pluća.

Amivantamab, koji je razvila kompanija Johnson & Johnson, trenutno se procenjuje u oko 60 kliničkih ispitivanja, prvenstveno za rak pluća, ali i za rak debelog creva, mozga i želuca.

Napomena: Ovo su rezultati kliničkog ispitivanja i ne znače da je pronađen univerzalni „lek za rak“. Reč je o obećavajućoj terapiji za određene vrste uznapredovalog raka, koja će morati da prođe dalja ispitivanja i regulatorna odobrenja pre šire primene.

Pametna injekcija

Ova „pametna“ injekcija deluje protiv raka na tri načina. Blokira EGFR (receptor epidermalnog faktora rasta), protein koji podstiče rast tumora, kao i MET, signalni put koji ćelije raka često koriste da izbegnu dejstvo terapije. Takođe pomaže aktiviranju imunskog sistema kako bi napao tumor.

Jedan od prvih pacijenata koji je imao korist od terapije bio je Karl Volš (56), kojem je u maju 2024. dijagnostikovan rak jezika, a u julu 2025. uključen je u kliničko ispitivanje OrigAMI-4 u bolnici Royal Marsden.

– U početku sam lečen i hemoterapijom i imunoterapijom, koje nažalost nisu bile uspešne. Tada mi je preporučeno učešće u ispitivanju OrigAMI-4. Sada sam na 17. ciklusu lečenja i veoma sam zadovoljan dosadašnjim napretkom – kaže Volš.

Foto: Shutterstock

Bitan napredak

Amivantamab se daje kao mala potkožna injekcija, a ne putem intravenske infuzije, zbog čega je lečenje brže i praktičnije za pacijente, kao i znatno jednostavnije za primenu u ambulantnim uslovima.

Većina neželjenih efekata terapije, koja se prima jednom u tri nedelje, bila je blaga do umerena, a manje od jednog od deset pacijenata bilo je primorano da prekine lečenje.

Volš, koji je iz Birmingema objašnjava da sada može da ima normalan život.

- Pre početka ispitivanja imao sam problema sa govorom i teško sam jeo zbog otoka i bolova. Od početka terapije otok se značajno smanjio, a bolovi su mnogo manji. Takođe više nemam iste ozbiljne nuspojave koje sam imao tokom hemoterapije. Kada je bilo najgore, jeo sam supe, pirinač-puding, konzerve raviola i špageta i bezbroj omleta, uz tri propisana nutritivna mlečna napitka dnevno. Izgubio sam dosta kilograma. Već nakon samo dva ciklusa terapije ishrana je počela da mi se vraća u normalu, a posle šest meseci mogao sam da jedem sve. Najviše sam uživao u prvom velikom bifteku. Govor mi se potpuno normalizovao, a na poslu redovno razgovaram preko slušalica bez ikakvih problema - naglašava Volš.

Foto: Shutterstock

Tumori koji se teže leče

Istraživači su takođe naglasili da je studija bila usmerena na osobe sa rakom glave i vrata koje nisu imale HPV-pozitivan orofaringealni planocelularni karcinom. To je posebno značajno jer se tumori glave i vrata koji nisu povezani sa HPV-om obično teže leče, pa je svaki napredak u ovoj grupi od velikog značaja. Pacijenti koji su primali amivantamab živeli su u proseku 12,5 meseci nakon početka terapije, uprkos tome što su imali oblik raka sa veoma lošom prognozom kada standardni tretmani prestanu da deluju.