Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Iako se slabljenje mišića često smatra normalnim delom starenja, veći gubitak mišićne mase može ozbiljno da utiče napokretljivost, ravnotežu, samostalnost i kvalitet života starijih osoba

Slušaj vest

Starenje je fiziološki proces koji dovodi do fizičkih promena, jedna od najčešćih i često zanemarenih je postepeni gubitak mišićne mase i snage, poznat kao sarkopenija. Iako se slabljenje mišića često smatra normalnim delom starenja, veći gubitak mišićne mase može ozbiljno da utiče na pokretljivost, ravnotežu, samostalnost i kvalitet života starijih osoba.

Šta je sarkopenija?

Sarkopenija označava progresivni gubitak mišićne mase, snage i fizičkih sposobnosti. Najčešće se javlja posle 60. godine, pojedina istraživanja navode da posle 50. godine čovek može da gubi godišnje 1 do 2 odsto mišićne mase. Ovo stanje može nastati i u ranijem životnom dobu zbog neaktivnosti, loše ishrane, hroničnih bolesti ili dugotrajnog ležanja.

Mišići su ključni za hodanje, penjanje uz stepenice, nošenje tereta i svakodnevne aktivnosti, pa njihov gubitak otežava i osnovne radnje.

Mišići su ključni za hodanje, penjanje uz stepenice, nošenje tereta i svakodnevne aktivnosti, pa njihov gubitak otežava i osnovne radnje. Foto: T.Ilić

Sarkopenija sa sobom donosi padove i neke bolesti

Nelečena sarkopenija može dovesti do povećanog rizika od padova i preloma, gubitka samostalnosti, slabije pokretljivosti, češćih hospitalizacija, lošijeg kvaliteta života. Veća je sklonost ka razvoju bolesti poput dijabetesa, osteoporoze i srčanih oboljenja.

Sarkopenije je posledica više faktora, kao što su starenje (smanjena proizvodnja mišićnih proteina), fizička neaktivnost, nedostatak proteina i vitamina (D, B12). Posledica je i hormonske promene, hroničnih bolesti (dijabetes, srčana i bubrežna oboljenja, rak), dugotrajnog ležanja i oporavka posle bolesti ili operacije, hronične upale.

Kako da prepoznamo da dolazi do slabljenja mišića?

Simptomi sarkopenije su slabost mišića, spor hod, otežano penjanje uz stepenice, česti padovi, umor i smanjena izdržljivost, slabija ravnoteža, smanjena mišićna masa.

Sarkopenija se otkriva na osnovu procene snage stiska šake, brzine hodanja i ravnoteže, mišićne mase (snimanja). Rade se i krvne analize nutritivni i zdravstveni status.

Gubitak mišićne mase povećava rizik od padova, preloma i smanjene samostalnosti Foto: Shutterstock

Lečenje

Dobra vest je da se sarkopenija može usporiti i delimično poboljšati. Lekari savetuju trening snage, vežbe sa opterećenjem ili trakama, fizioterapiju. Bitan je način ishrane, dovoljan unos proteina, kalcijuma i vitamina D. Savet je uravnotežen način ishrane sa voćem i povrćem, dovoljno tečnosti.

Prevencija