Sarkopenija tiho uništava mišiće: Prepoznajte simptome i saznajte kako da je usporite
Starenje je fiziološki proces koji dovodi do fizičkih promena, jedna od najčešćih i često zanemarenih je postepeni gubitak mišićne mase i snage, poznat kao sarkopenija. Iako se slabljenje mišića često smatra normalnim delom starenja, veći gubitak mišićne mase može ozbiljno da utiče na pokretljivost, ravnotežu, samostalnost i kvalitet života starijih osoba.
Šta je sarkopenija?
Sarkopenija označava progresivni gubitak mišićne mase, snage i fizičkih sposobnosti. Najčešće se javlja posle 60. godine, pojedina istraživanja navode da posle 50. godine čovek može da gubi godišnje 1 do 2 odsto mišićne mase. Ovo stanje može nastati i u ranijem životnom dobu zbog neaktivnosti, loše ishrane, hroničnih bolesti ili dugotrajnog ležanja.
Mišići su ključni za hodanje, penjanje uz stepenice, nošenje tereta i svakodnevne aktivnosti, pa njihov gubitak otežava i osnovne radnje.
Sarkopenija sa sobom donosi padove i neke bolesti
Nelečena sarkopenija može dovesti do povećanog rizika od padova i preloma, gubitka samostalnosti, slabije pokretljivosti, češćih hospitalizacija, lošijeg kvaliteta života. Veća je sklonost ka razvoju bolesti poput dijabetesa, osteoporoze i srčanih oboljenja.
Sarkopenije je posledica više faktora, kao što su starenje (smanjena proizvodnja mišićnih proteina), fizička neaktivnost, nedostatak proteina i vitamina (D, B12). Posledica je i hormonske promene, hroničnih bolesti (dijabetes, srčana i bubrežna oboljenja, rak), dugotrajnog ležanja i oporavka posle bolesti ili operacije, hronične upale.
Kako da prepoznamo da dolazi do slabljenja mišića?
Simptomi sarkopenije su slabost mišića, spor hod, otežano penjanje uz stepenice, česti padovi, umor i smanjena izdržljivost, slabija ravnoteža, smanjena mišićna masa.
Sarkopenija se otkriva na osnovu procene snage stiska šake, brzine hodanja i ravnoteže, mišićne mase (snimanja). Rade se i krvne analize nutritivni i zdravstveni status.
Lečenje
Dobra vest je da se sarkopenija može usporiti i delimično poboljšati. Lekari savetuju trening snage, vežbe sa opterećenjem ili trakama, fizioterapiju. Bitan je način ishrane, dovoljan unos proteina, kalcijuma i vitamina D. Savet je uravnotežen način ishrane sa voćem i povrćem, dovoljno tečnosti.
Prevencija
Sarkopenija je ozbiljno stanje koje ipak može da se spreči, fizičom aktivnošću, vežbama snage, dobrom ishranom sa dosta kvalitetnih proteina, kontrolom mogućih hroničnih bolesti. Sarkopenija nije „normalno starenje“, već stanje koje može značajno da naruši samostalnost i kvalitet života. Rana dijagnoza i promene životnog stila mogu da uspore ili ublažiti njen razvoj i omogućiti duži, aktivniji život.
Izvor: continentalhospitals.com/ zdravlje, kurir.rs