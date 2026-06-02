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Gubitak čula mirisa najčešće je posledica obične prehlade ili gripa. Naučnici, ipak, navode da gubitak ovog čula može da bude rani znak neurodegenerativnih oboljenja – Alchajmerove ili Parkinsonove bolesti. Ova činjenica je u žiži interesovanja stručnjaka već izvesno vreme, ali iznenađuje to što se gubitak čula mirisa javlja godinama pre drugih simptoma Alchajmerove ili Parkinsonove bolesti. Da li bi gubitak čula mirisa mogao da predvidi, na primer, Parkinsonovu bolest? Odgovor, ma koliko bio nezadovoljavajući, glasi: „Zavisi“.

Budi uspomene i emocije

Janet Rodrigez Palares, profesorka humane anatomije i embriologije na Universidade de Santiago de Compostela, u članku objavljenom na platformi The Conversationpiše da je čulo mirisa jedno od najmoćnijih ljudskih čula. Može da otvori vrata uspomenama za koje smo mislili da su odavno zaboravljene.

Čulo mirisa je ujedno i najličnije i najsubjektivnije čulo, zbog čega se teško možemo složiti oko toga šta lepo miriše. Ipak, izgleda da postoji opšti konsenzus o tome koji je najgori miris na svetu.

Čulo mirisa igra važnu ulogu u svakodnevnom životu, utičući na ukus, sećanja i čak opšte fizičko i mentalno zdravlje. Foto: Shutterstock

Mirisi imaju sposobnost da probude uspomene i snažne emocije, za šta je zaslužna mirisna lukovica (olfaktorna bulba). Ova mala oblast prednjeg mozga, smeštena blizu nosa, prima mirisne signale i šalje ih direktno u delove mozga zadužene za pamćenje i emocije.

– Uprkos svom značaju, čulo mirisa ostaje najmanje istraženo među svim čulima i često se potcenjuje. Kada počne da slabi, to obično prolazi neopaženo, pa često ne shvatamo koliko je važno sve dok ga ne izgubimo. To se dogodilo Mičeleu Kripi, poznatom italijanskom „superdegustatoru“, koji je tokom pandemije izgubio čulo mirisa. Iako mu se ono vratilo nakon nekoliko nedelja, njegova lična noćna mora tek je počinjala, jer se miris vratio u izmenjenom obliku. Pomorandže su mirisale na spaljenu plastiku, breskve na bosiljak, a miris vanile izazivao mu je mučninu. Verovatno je razlog bio oštećenje neurona u njegovoj mirisnoj lukovici – smatra Rodrigez Palares.

Zašto je bitno prepoznavanje ranih simptoma?

Kada su u pitanju neurodegenerativne bolesti, jedan od najvećih problema jeste to što su u trenutku dijagnostikovanja oštećenja već uznapredovala. Kod Parkinsonove bolesti, kada se jave prvi simptomi (ukočenost, drhtanje i slično), već je izgubljeno više od polovine neurona koji proizvode dopamin – neurotransmiter koji kontroliše pokrete.

– Prepoznavanje ranih simptoma, poput gubitka čula mirisa, koji pogađa čak do 90 odsto pacijenata, moglo bi da posluži kao biomarker koji upozorava na prisustvo bolesti. Na ovaj način bismo mnogo ranije postavljali dijagnozu i omogućili pristup efikasnijim terapijama. Problem je u tome što ovaj simptom nije specifičan samo za Parkinsonovu bolest: može da se javi i usled starenja, stresa ili drugih zdravstvenih stanja. Zbog toga često umanjujemo njegov značaj – navodi Rodrigez Palares.

Na ovaj način bismo mnogo ranije postavljali dijagnozu i omogućili pristup efikasnijim terapijama. Foto: Shutterstock

Zašto dolazi do gubitka čula mirisa?

Naučnici, iako postoje određene pretpostavke, još uvek ne znaju sa sigurnošću zašto neurodegenerativne bolesti izazivaju gubitak čula mirisa. Kod nekih pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, bolest može da počne u mirisnoj lukovici mnogo ranije nego što se proširi na delove mozga zadužene za kontrolu pokreta. Razlog može da bude udisanje virusa, pesticida ili toksina koji oštećuju ovu oblast i izazivaju promene u njoj.

Kod Alchajmerove bolesti, prema rezultatima nedavnog istraživanja, oštećenje može da počne u malom plavičastom delu moždanog stabla koji se naziva locus coeruleus. Ovo „dugme za uzbunu“ održava nas budnim i usredsređenim, a njegova povezanost sa mirisnom lukovicom predstavlja vezu između mirisa i emocija. Kada se ta veza prekine, problemi sa čulom mirisa javljaju se mnogo pre prvih znakova demencije.

– Ukratko, gubitak sposobnosti prepoznavanja mirisa ne bi bio simptom same bolesti, već znak upozorenja da je degenerativni proces već započeo – tvrdi Rodrigez Palares.

Pacijenti bez problema prepoznaju prijatne mirise, poput čokolade, ali imaju poteškoća da osete neutralne ili neprijatne mirise kao što su sapun, dim ili guma. Foto: Shutterstock

Dijagnostika pomoću čula mirisa

Kada pacijent dođe na pregled, nije uvek lako razlikovati Parkinsonovu bolest od drugih poremećaja pokreta sa sličnim simptomima. Gubitak čula mirisa, u kombinaciji sa drugim testovima i pokazateljima, mogao bi da pomogne u potvrđivanju dijagnoze, ali i u predviđanju toka bolesti, jer je povezan sa težim oblicima Parkinsonove bolesti.