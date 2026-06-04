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Moždani udar je hitno medicinsko stanje u kojem svaki minut može da napravi razliku između oporavka i invaliditeta, života i smrti. Ipak, neurolog dr Orlando Svejn smatra da ni posle teških oštećenja mozga ne treba prerano odustajati od pacijenata. Neće se svi oporaviti, ali rana, ciljano usmerena i intenzivna terapija može da donese promene koje menjaju život, ističe ovaj neurolog iz Nacionalne bolnice za neurologiju i neurohirurgiju u Londonu.

Slučaj pacijentkinje Kler

Njegovo uverenje oblikovalo je iskustvo sa Kler, majkom troje dece, koja je u kasnim tridesetim godinama doživela težak hemoragijski moždani udar. Nakon pucanja krvnog suda u mozgu provela je mesece na intenzivnoj nezi. Kada je stigla na rehabilitaciju, nije mogla da govori, lice joj je bilo bez izraza, a leva ruka i obe noge potpuno nepokretne.

- Postoje pacijenti koji su veoma teško oštećeni kada počnemo da radimo sa njima. Kler je bila jedna od njih- kaže Svejn.

Oštećenje mozga pokreće procese koji podstiču preostale neurone da pronađu nove puteve i delimično nadoknade izgubljene funkcije Foto: Shutterstock

Odgovor se krije u neuroplastičnosti

Prema nekadašnjem shvatanju, takvi pacijenti imali su male šanse za značajniji oporavak. Međutim, Svejn je tokom godina primetio da pojedini bolesnici nastavljaju da napreduju mnogo duže nego što se ranije verovalo.

Odgovor vidi u neuroplastičnosti – sposobnosti mozga da stvara nove veze i reorganizuje se nakon povrede. Oštećenje mozga pokreće procese koji podstiču preostale neurone da pronađu nove puteve i delimično nadoknade izgubljene funkcije.

Preloman trenutak

Kler je u početku mogla samo da prati sagovornika pogledom. Terapija je bila iscrpljujuća, ali je vremenom postajala sve aktivnija. Posebno joj je pomogla muzička terapija tokom koje je učila da donosi odluke, prepoznaje predmete i aktivira govor.

Jednog dana, prolazeći pored njenog kreveta, Svejn ju je pozdravio. Kler je podigla pogled i izgovorila rečenicu koju nije očekivao:

„Šta se dogodilo sa vašom kosom?“

- To je bio neverovatan trenutak - priseća se neurolog

- Ako radite sa pacijentom koji godinu dana nije progovorio, a potom počne da govori, teško je ne zaključiti da je terapija napravila razliku - dodaje doktor.

Percepcija povrede mozga jeste da je ona nepovratna. Ovo je ispravka takvog pogleda. Postoji nada, ali ona mora biti realna. Neki ljudi se jednostavno ne oporave Foto: Shutterstock

Život se promenio nabolje

Kler je kasnije ponovo počela da komunicira sa decom i medicinskim osobljem. Koristila je desnu ruku, igrala društvene igre i učila da obavlja svakodnevne aktivnosti.

- Njena leva strana tela zauvek će ostati slaba, ali kvalitet života se dramatično promenio nabolje - kaže Svejn.

Stručnjaci naglašavaju da neuroplastičnost ima granice i da se svi pacijenti ne mogu potpuno da oporave. Ipak, danas postoje dokazi da intenzivna rehabilitacija može da pomogne čak i mesecima nakon moždanog udara.

- Percepcija povrede mozga jeste da je ona nepovratna. Ovo je ispravka takvog pogleda. Postoji nada, ali ona mora biti realna. Neki ljudi se jednostavno ne oporave - navodi dr Svejn.

Istraživači sada razvijaju nove lekove, metode stimulacije mozga i tehnologije virtuelne stvarnosti koje bi mogle dodatno da unaprede oporavak Foto: Shutterstock

Šansa za maksimalni oporavak

Istraživači sada razvijaju nove lekove, metode stimulacije mozga i tehnologije virtuelne stvarnosti koje bi mogle dodatno da unaprede oporavak. Do tada, lekari poručuju da je najvažnije ne odustajati od rehabilitacije i pružiti pacijentima šansu da dostignu svoj maksimalni oporavak.