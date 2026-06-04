Sve može u ovom slučaju da počne kao blaga infekcija, ali i da se brzo pretvori u životno ugrožavajuće stanje, kada je potrebno potražiti hitnu medicinsku pomoć.

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Kada dobijemo neku infekciju, ona se uglavnom brzo povuče uz odgovarajuće lečenje i odmor. Ipak, u nekim situacijama desi se da organizam burno reaguje na infekciju - lekari to stanje zovu sepsa. Sve može u ovom slučaju da počne kao blaga infekcija, ali i da se brzo pretvori u životno ugrožavajuće stanje, kada je potrebno potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Nelečena ili teška infekcija

Sepsa može da počne osećajem groznice, drhtavice, konfuzije, ubrzanim disanjem, kao i ekstremnim umorom ili osećajem da vam je mnogo gore nego što biste očekivali.

Najčešće posledica plućnih, urinarnih, kožnih i abdominalnih infekcija, ali u suštini svaka nelečena ili teška infekcija može potencijalno da izazove sepsu, navode lekari.

Sepsa je stanje koje može veoma brzo da se pogorša i zato je važno da prepoznamo znakove upozorenja i brzo reagujemo.

Dr Majkl Ditilo, hirurg iz Banner University Medicine, upozorava da, ako se infekcija pogoršava, nikako ne treba čekati da sve prođe samo od sebe.

Najčešće infekcije koje mogu dovesti do sepse su: upale pluća, infekcije urinarnog trakta, bubrega i Foto: Shutterstock

Šta je sepsa?

Sepsa je ekstremna, životno ugrožavajuća reakcija organizma na infekciju. Kod sepse upala i promene u telu brzo oštećuju organe i remete njihovo normalno funkcionisanje. To nije obična infekcija i zahteva hitnu medicinsku pomoć, tvrdi lekar.

Sepsa može nastati i kada niste sigurni da imate infekciju. Bez brzog lečenja moguć je razvoj septičnog šoka (opasan pad krvnog pritiska), trajnog oštećenja organa ili smrti.

Koje infekcije mogu dovesti do sepse?

Bez brzog lečenja moguć je razvoj septičnog šoka (opasan pad krvnog pritiska), trajnog oštećenja organa ili smrti. Foto: Shutterstock

Sepsa se može razviti iz gotovo svake infekcije - bakterijske, virusne ili gljivične - u bilo kom delu tela. Ponekad se ni ne zna kako je infekcija počela. Najčešće infekcije koje mogu dovesti do sepse su: upale pluća, infekcije urinarnog trakta, bubrega i kože. Moguće je da je sepsa posledica inficirane rane, opekotine ili posekotine, upale slepog creva, žučne kese ili creva, kao i infekcije krvotoka. Sepsa je moguća i posle operacije ili kao reakcija na upotrebu katetera.

Obratite pažnju na promene koje su teže nego kod običnih infekcija. Na primer: osećaj jake hladnoće, niska telesna temperatura, konfuzija ili promena ponašanja, ubrzano disanje ili kratak dah, bol u grudima, ubrzan rad srca ili slab puls, ekstremni umor i slabost. Mogu se javiti pojačano znojenje, bleda ili hladna koža, bol, smanjeno mokrenje, osećaj da će osoba da se onesvesti ili nesvestica.

Kao moždani i srčani udar

- Sepsa može da se pogorša za samo nekoliko sati. Zhteva hitno reagovanje poput srčanog ili moždanog udara - kaže dr Ditilo.

Sepsa može postojati i bez svih tipičnih simptoma, posebno kod starijih osoba, beba i imunokompromitovanih pacijenata.

Kada da potražimo hitnu pomoć?