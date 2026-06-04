Daraksonrasib mogao da postane novi standard lečenja za pacijente sa prethodno lečenim metastatskim rakom pankreasa

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Rak pankreasa spada među najsmrtonosnije oblike karcinoma, velikim delom zato što ga je teško otkriti pre nego što počne da se širi na druge organe. Novo istraživanje donosi nadu pacijentima. Eksperimentalni lek daraksonrasib pokazao je značajno bolje rezultate od standardne hemoterapije.

Da li lek može da leči rak?

– Iako ne leči rak, ovo predstavlja veoma veliki korak napred – rekao je dr Zev Vajnberg sa Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA), jedan od vodećih autora studije.

Daraksonrasib blokira mutirani KRAS protein koji podstiče rast tumora u više od 90 odsto slučajeva raka pankreasa. Ova mutacija decenijama je predstavljala veliki izazov za naučnike, jer je bilo izuzetno teško razviti lek koji bi efikasno delovao na nju.

Rak pankreasa i dalje ima veoma lošu prognozu. Prema podacima Američkog udruženja za borbu protiv raka, petogodišnja stopa preživljavanja iznosi svega 13 odsto. Foto: Explode/Shutterstock

Bolji kvalitet života i manje bolova

U istraživanju je učestvovalo 500 pacijenata sa metastatskim rakom pankreasa koji više nisu reagovali na prethodne terapije. Pacijenti koji su uzimali daraksonrasib živeli su u proseku 13,2 meseca, dok je kod onih koji su primali hemoterapiju prosečno preživljavanje iznosilo 6,7 meseci.

Osim dužeg preživljavanja, pacijenti koji su koristili novi lek prijavili su manje bolova, bolji kvalitet života i smanjenje tumora. Mnogi su nastavili terapiju i nakon završetka analize podataka, što ukazuje na to da bi razlika u korist novog leka mogla biti još veća.

Rezultati studije objavljeni su u uglednom medicinskom časopisu New England Journal of Medicine i predstavljeni na godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) u Čikagu.

Osim dužeg preživljavanja, pacijenti koji su koristili novi lek prijavili su manje bolova, bolji kvalitet života i smanjenje tumora. Foto: Shutterstock

Novi standard lečenja

Dr Brajan Volpin iz Instituta Dana-Farberocenio je da bi daraksonrasib mogao da postane novi standard lečenja za pacijente sa prethodno lečenim metastatskim rakom pankreasa. Istraživači sada planiraju da prouče njegovu primenu u ranijim fazama bolesti, kao i mogućnost da smanjenje tumora omogući većem broju pacijenata operaciju.

Najčešći neželjeni efekti bili su osip na koži i ranice u ustima, ali su stručnjaci ocenili da je lek generalno podnošljiviji od hemoterapije.

Rak pankreasa i dalje ima veoma lošu prognozu. Prema podacima Američkog udruženja za borbu protiv raka, petogodišnja stopa preživljavanja iznosi svega 13 odsto. Zbog toga onkolozi novi lek vide kao potencijalnu prekretnicu u lečenju ove teške bolesti.