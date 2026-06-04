Slušaj vest

Novi lek za uznapredovali rak jajnika odobren posle više od 20 godina, Lek Elahere smatra se značajnim korakom napred u borbi protiv jednog od najsmrtonosnijih ginekoloških karcinoma. Otvara novu mogućnost za žene kod kojih dosadašnje terapijske opcije nisu dale rezultate.

Mnoge pacijentkinje ne reaguju na postojeće lekove

Nacionalna zdravstvena služba Engleske (NHS) odobrila je primenu leka Elahere (mirvetuksimab soravtansin), što predstavlja prvo značajno novo terapijsko rešenje za rak jajnika otporan na hemioterapiju u više od dve decenije.

Rak jajnika pogađa više od 300.000 žena širom sveta svake godine, a kod većine pacijentkinja dijagnostikuje se tek u uznapredovalom stadijumu, kada je lečenje znatno teže. Standardna terapija obično uključuje operaciju i hemioterapiju, ali se bolest kod oko 80 odsto žena sa uznapredovalim rakom vremenom vraća, a mnoge više ne reaguju na postojeće lekove.

Standardna terapija obično uključuje operaciju i hemioterapiju, ali se bolest kod oko 80 odsto žena sa uznapredovalim rakom vremenom vraća, Foto: Shutterstock

Kome je namenjen novi lek?

Novi tretman namenjen je pacijentkinjama kod kojih je rak postao otporan na hemioterapiju zasnovanu na platini i čiji tumori sadrže protein FRα (folat receptor alfa). Do sada su mogućnosti lečenja za ovu grupu žena bile veoma ograničene.

Lek se prima infuzijom jednom u tri nedelje. Rezultati međunarodnog kliničkog ispitivanja, u kojem je učestvovalo i osam bolnica NHS-a, pokazali su da je Elahere produžio preživljavanje pacijentkinja u proseku za četiri meseca u poređenju sa standardnom hemioterapijom. Istovremeno, neželjeni efekti bili su lakši za podnošenje.

Najvažniji pomak u poslednjih 20 godina

Posebno ohrabruje podatak da su se kod 37 odsto pacijentkinja tumori smanjili za najmanje 30 procenata, dok je isti rezultat postignut kod samo 16 odsto žena koje su primale isključivo hemioterapiju.

Očekuje se i poboljšanje kvaliteta života pacijentkinja zahvaljujući efikasnijem i bolje podnošljivom tretmanu. Foto: Shutterstock

Stručnjaci ocenjuju da je reč o jednom od najvažnijih pomaka u lečenju raka jajnika u poslednjih 20 godina. Prema procenama NHS-a, od novog leka moglo bi da koristi oko 400 žena godišnje samo u Engleskoj.

Duži i kvalitetniji život