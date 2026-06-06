Istraživači poručuju da i vrednosti eGFR koje su u granicama normale mogu ukazivati na povećan rizik od budućeg razvoja hronične bolesti bubrega

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Rezultat testa funkcije bubrega koji se smatra normalnim može ipak ukazivati na povećan rizik od razvoja hronične bolesti bubrega, pokazala je velika studija švedskih istraživača u kojoj je analizirano više od milion odraslih osoba.

Istraživanje je pokazalo da i male razlike u funkciji bubrega, čak i kada su vrednosti i dalje u granicama normale, mogu pomoći u otkrivanju osoba koje imaju veći rizik od budućih ozbiljnih problema sa bubrezima.

Novi način za rano otkrivanje rizika od bolesti

Hronična bolest bubrega pogađa između 10 i 15 odsto odraslih širom sveta. Problem je što se bolest često otkriva kasno, tek kada je izgubljen veliki deo funkcije bubrega, jer ne postoje široko primenjivani programi ranog skrininga.

Da bi poboljšali rano otkrivanje bolesti, istraživači sa Karolinskog instituta razvili su referentne tabele za procenjenu brzinu glomerularne filtracije (eGFR), najčešće korišćeni pokazatelj funkcije bubrega. Ove tabele omogućavaju lekarima da rezultat pacijenta uporede sa prosečnim vrednostima za osobe istog pola i uzrasta.

Šta je eGFR? eGFR (procenjena brzina glomerularne filtracije) je najvažniji pokazatelj koliko dobro bubrezi filtriraju krv i uklanjaju otpadne materije iz organizma.

Studija je obuhvatila više od 1,1 milion stanovnika regiona Stokholma starosti od 40 do 100 godina. Analizirano je gotovo sedam miliona eGFR testova urađenih između 2006. i 2021. godine.

Oštećenje bubrega često napreduje neprimetno, sve dok bolest ne postane ozbiljna Foto: Shutterstock

Rezultati su pokazali da osobe čije su vrednosti eGFR znatno niže od proseka za njihov uzrast i pol imaju povećan rizik od razvoja teškog oštećenja bubrega koje može zahtevati dijalizu ili transplantaciju. Posebno je uočeno da su osobe čiji je rezultat bio ispod 25. percentila imale značajno veći rizik od napredovanja bolesti.

Kada normalan nalaz zapravo nije bezazlen

Istraživači navode primer žene stare 55 godina sa eGFR vrednošću 80. Takav rezultat bi većina lekara smatrala normalnim. Međutim, prema novim referentnim tabelama, ta vrednost odgovara tek 10. percentilu za žene tog uzrasta, što znači da ona ima približno tri puta veći rizik da u budućnosti bude podvrgnuta dijalizi u poređenju sa vršnjakinjama sa boljom funkcijom bubrega.

Studija je ukazala i na nedovoljno korišćenje dodatnih analiza koje mogu otkriti rano oštećenje bubrega. Kod osoba koje imaju „normalan“ eGFR, ali su ispod 25. percentila za svoj uzrast i pol, samo je svaki četvrti pacijent bio upućen na testiranje albumina u urinu, koje može pomoći u ranom otkrivanju bolesti.

Autori smatraju da bi primena novih referentnih tabela i posebnog onlajn kalkulatora mogla da omogući ranije prepoznavanje ugroženih osoba i pravovremeno uvođenje mera za sprečavanje napredovanja hronične bolesti bubrega.