Mogući rizik za bubrege: Lek za krvni pritisak pod lupom naučnika
Lekovi za snižavanje krvnog pritiska jedna su od osnova terapije dijabetesa tipa 2. Novo istraživanje sugeriše da bi jedna često korišćena grupa lekova za kontrolu hipertenzije mogla možda da ugrozi zdravlje bubrega kod osoba sa šećernom bolešću.
Bubrezi i kvni pritisak
Visok krvni pritisak i hronična bolest bubrega spadaju među najčešće komplikacije dijabetesa. Poznato je da dobra kontrola krvnog pritiska može da uspori oštećenje bubrega i smanji rizik od srčanih oboljenja. Zbog toga mnogi pacijenti uz standardnu terapiju dobijaju dodatne lekove za regulaciju pritiska, među kojima su i dihidropiridinski blokatori kalcijumskih kanala (DCCB). Dihidropiridini ciljaju određenu vrstu kalcijumovih kanala, izazivaju širenje krvnih sudova tako što snižavaju krvni pritisak.
Međutim, rezultati nove studije predstavljene na Kongresu Evropske bubrežne asocijacije u Glazgovu ukazuju na mogućnost da bi upravo ovi lekovi mogli biti povezani sa bržim napredovanjem bolesti bubrega kod osoba sa dijabetesom tipa 2.
Rizik veći za trećinu
Istraživači su analizirali podatke više od 31.000 odraslih osoba sa dijabetesom tipa 2 između 2016. i 2021. godine. Svi ispitanici koristili su standardnu terapiju za kontrolu šećera i krvnog pritiska, dok je deo njih uz to primao i DCCB lekove.
Tokom prosečnog praćenja od tri i po godine zabeleženo je 482 ozbiljna neželjena događaja povezana sa bubrezima. Analiza je pokazala da su pacijenti koji su koristili DCCB imali čak 33 odsto veći rizik od ozbiljnog pogoršanja funkcije bubrega u poređenju sa osobama koje su pile druge lekove za regulaciju krvnog pritiska.
Autori studije naglašavaju da su rezultati značajni jer više od 80 odsto osoba sa hroničnom bolešću bubrega istovremeno ima i hipertenziju, pa izbor odgovarajuće terapije može direktno da utiče na brzinu napredovanja bolesti.
Zašto su bubrezi ugroženi?
Kod dijabetesa tipa 2 dugotrajno povišen nivo šećera u krvi oštećuje sitne krvne sudove u bubrezima. Zbog toga bubrezi vremenom sve slabije filtriraju otpadne materije iz organizma.
Uz visok krvni pritisak, moguće je da se dodatno ubrza proces oštećenja. Lekari zato veliku pažnju posvećuju kontroli hipertenzije kako bi što duže sačuvali funkciju bubrega.
Zanimljivo je da su neka ranija istraživanja ukazivala na moguće zaštitno dejstvo DCCB lekova na bubrege, zbog čega su novi rezultati dodatno otvorili pitanje njihove uloge kod osoba sa dijabetesom.
Stručnjaci poručuju da pacijenti, ipak, ne bi trebalo samoinicijativno da prekidaju terapiju, već da sse o svim promenama posavetuju sa svojim lekarom.
Potrebna dodatna istraživanja
Iako rezultati izazivaju pažnju stručne javnosti, naučnici upozoravaju da je prerano za promene terapijskih smernica. Nalazi još nisu objavljeni u recenziranom naučnom časopisu, a stručnjaci ističu da je potrebno sprovesti dodatna istraživanja na većem broju pacijenata.
Potrebne su i dodatne studije koje će potvrditi da li postoji direktna veza između ove terapije i povećanog rizika od oštećenja bubrega.
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Izvor: medicalnewstoday.com/ zdravlje. kurir.rs