Zanimljivo je da su neka ranija istraživanja ukazivala na moguće zaštitno dejstvo DCCB lekova na bubrege, zbog čega su novi rezultati dodatno otvorili pitanje njihove uloge kod osoba sa dijabetesom.

Stručnjaci poručuju da pacijenti, ipak, ne bi trebalo samoinicijativno da prekidaju terapiju, već da sse o svim promenama posavetuju sa svojim lekarom.