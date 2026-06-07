Stručnjaci upozoravaju da osećaj mučnine može da bude i jedan od prvih znakova pada nivoa šećera u krvi.

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Mučnina je najčešće posledica stomačnih tegoba, virusnih infekcija. Stručnjaci upozoravaju da osećaj mučnine može da bude i jedan od prvih znakova pada nivoa šećera u krvi. Nije najučestaliji simptom hipoglikemije, ipak njegovo rano prepoznavanje može da nam pomogne da sprečimo ozbiljnije komplikacije.

Pad šećera u krvi

Nizak nivo šećera u krvi, poznat kao hipoglikemija, javlja se kada koncentracija glukoze manje od 70 mg/dL. Tada organizam aktivira odbrambene mehanizme koji imaju za cilj da nas podstaknu da unesemo hranu i obnovimo zalihe energije. Upravo tokom ovog procesamože da se javi i osećaj mučnine.

Zašto nizak šećer izaziva mučninu?

Kada nivo glukoze opadne, nervni sistem šalje alarmne signale kroz čitav organizam. Telo počinje da luči hormone stresa koji pomažu oslobađanje uskladištene glukoze i istovremeno izazivaju niz neprijatnih simptoma. Pored mučnine, često se javljaju drhtavica, pojačano znojenje, ubrzan rad srca, osećaj gladi i anksioznost. Mučnina se obično pojavljuje naglo, u roku od nekoliko minuta, zajedno sa drugim upozoravajućim znacima poput vrtoglavice ili unutrašnjeg nemira.

Očekuje se porast broja ljudi sa dijabetesom u svetu, pa tako i sa komplikacijama povezanih sa oštećenjem vida poput dijabetičke retinopatije (DR) i dijabetičkog makularnog edema (DME) Foto: Shutterstock

Koliko je mučnina česta tokom hipoglikemije?

Istraživanja pokazuju da mučnina nije najdominantniji simptom niskog šećera u krvi, ali ni retka pojava. Osobe koje dobro poznaju simptome hipoglikemije češće prijavljuju mučninu tokom epizoda pada šećera.

Hipoglikemija, ipak, nije isključivo problem osoba sa dijabetesom. Takozvana reaktivna hipoglikemija može da se javi i kod zdravih osoba u roku od nekoliko sati nakon obroka.

Najčešće je povezana sa konzumiranjem velikih količina rafinisanih ugljenih hidrata, koji izazivaju nagli porast insulina, a zatim i brz pad nivoa glukoze u krvi. U takvim situacijama mogu da se jave izražena glad, vrtoglavica i blaga mučnina. Tegobe obično prolaze brzo nakon unosa hrane, ali mogu da budu neprijatne ukoliko osoba ne zna šta ih je izazvalo.

Najčešće je povezana sa konzumiranjem velikih količina rafinisanih ugljenih hidrata, koji izazivaju nagli porast insulina, a zatim i brz pad nivoa glukoze u krvi Foto: Shutterstock

Važno je razlikovati nizak od visokog šećera u krvi

Zanimljivo je da mučnina može da bude i simptom i suprotnog problema, to jest, izrazito visokog nivoa šećera u krvi. Kod osoba sa dijabetesom mučnina može da bude znak dijabetičke ketoacidoze, ozbiljnog stanja koje zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Kod hipoglikemije mučnina se javlja naglo i prati je drhtavica, znojenje, ubrzan puls i jaka glad. Kod dijabetičke ketoacidoze simptomi se razvijaju sporije i uključuju: pojačanu žeđ, učestalo mokrenje, duboko i ubrzano disanje, karakterističan voćni miris daha.

Ukoliko osoba sa dijabetesom nije sigurna da li joj je šećer previsok ili prenizak, merenje glukoze u krvi najbrži je način da dobije tačan odgovor.

Kako da reagujemo kada se mučnina javi zbog niskog šećera?

Standardna preporuka za blagu hipoglikemiju jeste unos oko 15 grama brzodelujućih ugljenih hidrata, nakon čega je potrebno posle 15 minuta izmerimo nivo šećera u krvi

Međutim, kada osećamo mučninu, unos hrane ili pića može da bude otežan.

Stručnjaci zato savetuju: male gutljaje običnog soka ili gaziranog napitka koji sadrži šećer, gelove sa glukozom koji se rastvaraju u ustima, manje količine ugljenih hidrata koji se lakše podnose od čvrste hrane. Čak i mala količina glukoze često je dovoljna da nivo šećera počne da raste u narednih 10 do 15 minuta.

Čak i mala količina glukoze često je dovoljna da nivo šećera počne da raste u narednih 10 do 15 minuta. Foto: Shutterstock

Kada je potrebna hitna pomoć?

Ako mučnina postane toliko izražena da osoba ne može da zadrži hranu ili tečnost, ili se pojave simptomi poput zbunjenosti, nerazgovetnog govora, zamagljenog vida i poremećaja koordinacije, situacija može ukazivati na tešku hipoglikemiju. U ovoj situaciji obavezno pozovite hitnu pomoć.